Il tourbillon di dati, date, fake news su teorie , vaccini presunti o in corso d’opera o le mille scanzonate videate casalinghe tra canti, lazzi, uscite spropositate e annunciati, ma salutari, giri di vite sulle ordinanze cittadine per bloccare i rischi di contagio da coronavirus sta facendo passare in secondo ordine vicende di libertà e giustizia, che meritano passi ufficiali verso chi fa finta di non sentire. Tra queste, perchè se ne sta occupando il battagliero e ”radicale” nel senso pieno del termine Maurizio Bolognetti, la vicenda del giornalista cinese Li Zehua, scomparso dalle scene (ne abbiamo parlato in altri servizi) per aver descritto e denunciato quello che stava accadendo con il Coronavirus.

Finora nonostante proteste e prese di posizioni non si è mosso alcun governo nè a Occidente e nè a Oriente. E del resto non poteva essere diversamente. La Repubblica Popolare Cinese è nelle condizioni di farlo perchè, piaccia o no, ha le leve dell’economia mondiale per via della delocalizzazione -globalizzazione che ha consentito di trasferire il debito pubblico occidentale (Stati Uniti compresi) nella instabile bilancia della domanda e dell’offerta. Se dalla grande Muraglia presentassero il conto tutto in una volta altro che Spread Bund Bund di frau Merkel, con il rimorchio di monsieur Macron, e le scosse di puntuale assestamento verso i Bot del BelPaese del signor Conte Giuseppi, come lo ha chiamato una volta in un tweet Donald Trump. E con quello che sta accadendo con il Coronavirus, con una Cina che ha un know how da esportare, e una situazione di ripresa anche economica nessuno è in grado di alzare un dito. Tanto più che , quando le acque si saranno calmate il Dragone cinese sarà più rampante di prima e in vantaggio rispetto ad altri nella nuova scacchiera mondiale dei mercati e delle borse. Come? Ma dettando le regole all’Occidente e con un Trump in una campagna elettorale difficile per vari motivi.



Del resto la politica dei dazi non ha pagato…e nemmeno la sponda Brexit di una ”zona franca ” da ex Commenwealth sta venendo fuori. Il quadro è questo . E dubitiamo che anche atti d protesta plateale servirebbero a qualcosa. La dittatura della Repubblica della grande Muraglia, che ha comprato un bel pezzo di Africa per gestirne le risorse minerarie, al momento poco possono contro le democrazie spesso corrotte e inconcludenti dell’Occidente e con una Unione europea assente o velleitaria come ha dimostrato la presa di posizione arrogante nei confronti dell’Italia della presidente della Bce Christine Lagarde. Siì c’è stata una marcia indietro dell’Unione Europea, ma attendiamo i fatti conseguenziali. E allora gli atti di solidarietà della Cina che ha offerto saperi e attrezzature al Bel Paese, (con la quale c’è una intesa per il progetto della via della seta, che ha procurato le proteste di Stati Uniti in primis e di altri Paesi europei) sono stati salutati come l’unica mano tesa internazionale, visto che altri a cominciare dall’Unione Europea hanno fatto i soliti calcoli discriminatori e speculativi. Ora tocca a loro…Legge del contrappasso di dantesca memoria.



E non è finita. Ci sono altri due casi che attendono giustizia e risposte. Altro contesto, altre cause nello scacchiere internazionale. Riguardano l’Egitto con i casi irrisolti di Giulio Regeni e di Patrick Gorge Zaki sui quali il nostro Paese e in parte l’Europa si sono mossi, ma senza risultati apprezzabili. Da una parte un muro da piramidi egiziane all’insegna del ” non intromettetevi nei fatti nostri” e dall’altra la diplomazia italiana che non fa passi avanti e nè è pensabile, nella situazione soccombente che abbiamo nel Mediterraneo, di ricorrere a prove di forza come ritirare l’ambasciatore o attivare un embargo economico. Sotto sotto ci rimetteremo…visti i conflitti in Siria e in Libia che stanno diventando guerre dimenticate, ma dove paesi come la Francia hanno un ruolo di rappresentanza degli interessi americani e petroliferi, in particolare, nei confronti della Russia o di quella Turchia che fa il bello e il cattivo tempo. E a proposito di Turchia abbiamo visto come ”non sta evolvendo” la situazione dei profughi siriani bloccati nella penisola anatolica alla frontiera greca. L’Unione Europea paga…ben consapevole che quella massa di sfortunati fuggiti da una guerra dai risvolti economici ben definiti, diventeranno ”argomento” di pressione per interessi precisi : petrolio, energia, territori. La guerra alla pandemia Coronavirus ha alzato un velo temporaneo sui diritti umani e su casi che attendono giustizia. Ma occorre fare i conti con il motore del mondo : l’economia di pochi sullo sfruttamento di tanti.