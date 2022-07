Se vogliamo cambiare, scendiamo in piazza

Antonio Nacci è tra quelli che ha una fede incrollabile nell’impegno militante, a Sinistra, a pugno chiuso, quella che non c’è più, a causa di protagonismi e di opportunismi deleteri, di quanti hanno svenduto un patrimonio ideale, di storia e di organizzazione, in nome di un riformismo di tendenza che fa rima con carrierismo e affarismo, nei governi del ”tutti insieme incompatibilmente”. Segno dei tempi? Forse Ma per cambiare occorre avere il coraggio delle proprie idee, del confronto con gli altri. Per farla breve tornare in piazza. Per avere bisogna sapersela conquistare. E così è per il voto del 25 settembre. Poco tempo a disposizione? Parliamone e riempiamo la piazza reale. Basta parlarsi addosso sui social. Una vetrina virtuale fatta di slogan, emoticon, che smuove poco. L’invito è ai delusi, che hanno deciso di starsene a casa, di non scegliere o di far scegliere agli altri. E qui le parole di Pierangelo Bertoli ci stanno tutti.



Il voto e la piazza

La storia di questo paese depredato e devastato, ha vissuto momenti in cui uomini e donne sono scesi in

piazza per rivendicare diritti e dignità, la loro forza non era soltanto racchiusa nelle giuste rivendicazioni

propugnate o come diceva Pierangelo Bertoli “ La forza è nel puntello impugnato da oneste fortissime

mani” ma nell’appoggio certo e sicuro di una forza politica che di quelle rivendicazioni ne faceva la propria

bandiera, erano i tempi delle masse operaie che avevano trovato nel Partico Comunista Italiano l’approdo

delle loro rivendicazioni.

Oggi siamo chiamati al voto in un clima dove “perfetti e inutili buffoni”, volendo citare Franco Battiato,

suonano i loro “pifferi magici” per ingraziarsi quanti consciamente o meno li seguiranno nella speranza di

vedere migliorare la propria condizione sociale o meglio ancora perpetuare i propri interessi .

Oggi i condizionamenti e la massiccia propaganda che si scatenerà anche grazie allo strumento dei “social”

creerà un tale disorientamento che anche la “pecora” crederà al “lupo”.

Ormai gli attuali partiti parlamentari hanno abdicato al loro ruolo, consegnandosi totalmente al neoliberismo

dove a tutto è dato un valore economico anche alla dignità.

Oggi occorre a mio parere ripartire da temi come:

Questione morale;

Redistribuzione equa e solidale della ricchezza prodotta;

Diritti civili;

Servizi pubblici garantiti dallo Stato come Sanità, Istruzione, Acqua, Energia, Telecomunicazioni, Trasporti.

Per tutto questo Voto/Non Voto, rimane la Piazza.