Se vi trasferite a Vietri di Potenza incentivi e(per 5 anni) niente Tari

L’iniziativa che abbiamo scoperto, quasi per caso, incrociando la pagina social del Comune di Vietri di Potenza e denominata ” Vivo a Vietri”, è di quelle allettanti, intelligenti, per contribuire- e in concreto- a contenere lo spopolamento di tanti centri della Basilicata. Prevede un contributo di 5000 euro per i nuclei famigliari, che decideranno di trasferirsi, dal 2023 e per cinque anni in quel Comune di 3000 abitanti. Contributo,da destinare alla ristrutturazione dell’appartamento , che aumenta(altri mille euro) se ci sono minori di 14 anni. A questo si aggiunge , per lo stesso periodo, l’annullamento del tassa rifiuti.La misura è stata adotta , all’unanimità, nel corso di una recente seduta del consiglio comunale . Il sindaco Christian Giordano, che è anche presidente dell’Amministrazione provinciale di Potenza, si impegnerà nell’attivare sinergie affinchè in paese e nel circondario si creino opportunità per restare, a cominciare dai giovani. Servono l’apporto di altri ”attori” del territorio e, sopratutto, Progetti concreti.