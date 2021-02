Ha del surreale questa crisi di governo nel pieno di una straordinaria pandemia. La ha avuta sin dall’inizio, con il blocco del Paese per oltre due mesi (e poi dicevano che bisognava fare presto). Avevamo un governo, ma non andava bene. Non aveva l’anima, non aveva il Mes, aveva i banchi a rotelle…..insomma non andava bene a prescindere. Bisognava buttarlo giù perché da tempo veniva evocato SuperMario. Poi…..SuperMario è arrivato…e tutti prostrati ai suoi piedi….tutti sicuri, fideisticamente, che avrebbe fatto bene, benissimo….tutto, non si sapeva cosa (e non lo sappiamo ancora mentre scriviamo), ma tutto…

Ed in questi giorni di consultazioni tutti ad entrare ed uscire felici come una Pasqua. Hanno parlato solo loro. Lui zitto ad ascoltare. E tutti soddisfatti. Ci rimettiamo nelle sue mani. Tutto quello che farà ci andrà bene.

Insomma tutti nell’attesa di questo governo di alto profilo, dei migliori…..roba da far scomparire tutto quello che era stato conosciuto.

Questa sera, finalmente, senza ulteriori parole ha proceduto alla lettura dei nomi dei suoi superministri. E dato che buona parte erano sconosciuti ai più….sono subito balzati all’orecchio quei vecchi nomi che emergevano da un passato increscioso….un déjà-vù molto, ma molto sgradevole.

E subito la domanda è emersa spontanea: se questo è il governo di alto profilo, quello dei migliori…stiamo messi molto, ma molto male.

E c’era bisogno di fare tutto sto casino per confermare un pezzo del governo Conte2 (che dunque non era proprio male), riesumare vecchie cariatidi che hanno già dato la peggiore prova di se stessi nel peggiore centrodestra? …. e non sappiamo ancora cosa ci riserverà l’infornata di vice ministri e sottosegretari che seguiranno.

SuperMario si è assicurato i cordoni della borsa con i ministeri che contano e gli ossi ai partiti plaudenti e spiaggiati ai suoi piedi. Non faranno una buona fine, c’è da scommetterci.

Comunque, a pensar male ci siam trovati bene…..perchè siamo di fronte ad una ammucchiata informe chiama a limitarsi ad eseguire gli ordini del padrone a cui si sono sottomessi senza nemmeno sapere quali saranno. Lo sapremo in parte nei prossimi giorni.

Certo che vedere ritornare al ministero della PA quel Brunetta lì, dopo la performance data all’epoca è roba da film dell’horror.

Certo noi lucani possiamo consolarci da un punto di vista campanilistico per la riconferma di Speranza e Lamorgese….eletti al rango di migliori. Siamo contenti, perchè avevano fatto bene. Sicuramente non peggio dei loro predecessori.

Ma la Carfagna al posto di Provenzano come ministro del Sud……è roba da piano inclinato….E quei 18 ministri su 23 che sono del Nord, cosa lasceranno cadere quaggiù dal Recovery Plan?

Insomma, aspettavamo di essere stupiti con gli effetti speciali…..ed , invece, la sensazione a fronte di questo minestrone è che stavamo meglio con Conte che almeno parlava, spiegava, dava conto. Si, con quello che coloro che lo hanno buttato giù consideravano il peggio…. Nove dei 23 nuovi ministri lo erano anche nel Conte2, mica male per un governo che si è ritenuto da buttare via….

Ovviamente speriamo di sbagliare, nell’interesse del Paese -ovvero il nostro. Ne riparliamo dopo che sapremo cosa vorrà fare di tanto super, SuperMario.

Ma se la giornata la si vede dal mattino………………….