Se il popolo è con te, perchè ne hai paura…e gli spari al quorum?

Già abbiamo raggiunto punte di oltre il 50% di astensionismo nelle competizioni elettorali, dato che costituisce un pericolo esiziale per la democrazia rappresentativa oltre che essere il palese sintomo di sfiducia nelle forze politiche da parte degli elettori. Bisognerebbe correre ai ripari e fare di tutto per rimediare e spingere alla partecipazione. Invitare ad votare a favore o contro, ma andarci comunque alle urne. Ed invece che accade nel Belpaese? Diversi partiti, soprattutto quelli di governo, rispetto al prossimo voto referendario fissato per l’8 e 9 giugno invitano gli elettori a non andarci. A starsene a casa sul divano. Confermando lo scarso interesse per la partecipazione, anzi mettendo in luce la convenienza che a votare vadano sempre di meno (anche alle amministrative e alle politiche) così le loro cordate, le loro clientele conteranno sempre di più. Come ha detto -in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, il segretario di Più Europa Riccardo Magi-: «Pare che a poco più di un mese dal voto, il governo getti la maschera. In modo, diciamolo, un po’ vergognoso da parte di chi ha una responsabilità istituzionale». E Magi, tra i promotori del referendum sulla cittadinanza, stigmatizza anche una contraddizione e una paura: «Chi sta preparando l’elezione diretta del premier e sostiene di avere il popolo con sé, dovrebbe dire al popolo di andare a votare. Ma, in realtà, a me pare che abbiano paura». Per il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani : «Non è obbligatorio andare a votare. Anzi: è illiberale obbligare la gente ad andare a votare un referendum. Noi non lo condividiamo, e quindi non andare a votare è una scelta politica, non è una scelta di disinteresse nei confronti degli argomenti.” Roba da matti in una situazione come quella che abbiamo ricordato inizialmente: se non sei d’accordo, inviti a votare contro, non ad astenersi. E’ evidente che si teme che al raggiungimento del quorum vincerebbero i SI alla abolizione delle leggi che danneggiano la vita di tanti lavoratori e cittadini. A loro va bene la precarietà, i licenziamenti facili e quanto altro il referendum vorrebbe cancellare? Non sarebbe il caso di vedere cosa ne pensa anche quel famoso popolo con un SI o con un NO, invitandolo ad esprimersi? Evidentemente a costoro, come in quella reclame, “piace vincere facile“. Ma la realtà e la resilienza democratica di questo Paese, nell’80° della Liberazione che ci ha ridato il diritto di voto, potrebbe riservare loro un grosso dispiacere….al quorum!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.