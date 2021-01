Non è Cecco Angiolieri, con la celeberrima ” S’io fossi foco….” e nemmeno Lucio Dalla con ” Se fossi un angelo io…” ma Antonio Serravezza, alla vigilia di Sant’ Antonio Abate che lo scorso anno – prima dell’epidemia da covid 19- aveva aperto il Carnevale, ci prova a mettersi nei panni del sindaco Domenico Bennardi. Taglia diversa ma tacca puntata ai 100 giorni e passa del nuovo governo cittadini. Gli argomenti sono gli stessi e riguardano la progettualità per la ripresa economica, ferma al palo,per gli oggettivi limiti da pandemia che non ha portato finora a guardare oltre lo steccato. E la domanda è la stessa : la primavera, l’estate sono vicini, che si fa? Chiaro che non dipende solo dal Comune, ma la città e la Basilicata- aggiungiamo- sembrano finite nelle sabbie mobili. Confronti, webinar, interviste, post sulle pagine social, ma servono fatti anche per l’unico evento del 2021 che è il G 20 dei ministri degli Esteri. Ma attendiamo anche la festa del 2 luglio…



Le parole sono belle: felicità, carica e motivazione. Sono le parole del nostro nuovo Sindaco al quale vorremmo chiedere quali sono le principali sensazioni provate allo scoccare dei primi 100 giorni della nuova Amministrazione.

Proviamo ad immaginare la risposta perchè noi non l’abbiamo ancora sentita.

“Sono felice, carico e motivato, ancor più di quanto già non fossi il giorno della mia elezione a sindaco di Matera. Non nego che l’impatto con il nuovo incarico sia stato per certi versi faticoso: l’emozione e l’adrenalina mi hanno pervaso in questo inizio di mandato, la gran voglia di mettermi subito al lavoro e i tanti incontri avuti in questi primi mesi mi hanno privato anche di molte ore di sonno. Ma non sarà di certo un po’ di stanchezza a fermare me e tutta la macchina amministrativa. In campagna elettorale sono state fatte tante promesse e ho tutte le intenzioni di rispettarle. Per questo motivo mi sono fin da subito incontrato quotidianamente con i nuovi assessori. Insieme abbiamo individuato le questioni più urgenti per la città e per i cittadini e ci siamo immediatamente messi al lavoro per dare risposte efficaci e tempestive alla comunità materana. Ma in questi primi cento giorni sono stati avviati molti cantieri finalizzati a dare un nuovo volto alla città: sono state asfaltate strade in centro storico, nei quartieri e nelle frazioni limitrofe, abbiamo realizzato una nuova……? …e in cantiere abbiamo davvero tanti progetti che in questi cento giorni sono stati attentamente studiati e pianificati: Matera sarà la prima città del sud Italia per l’accoglienza turistica. Saremo capofila di un progetto pilota riservato ai disoccupati, che saranno reinseriti nel mondo del lavoro e con il loro contributo aiuteranno a migliorare la qualità della vita urbana….

Sono convinto che sia questo il metodo giusto per un confronto trasparente, sincero e leale con tutta la città. Sono consapevole che la strada per il rilancio totale del nostro territorio sia ancora lunga, faticosa e tortuosa ma sono davvero soddisfatto di come sia iniziato questo entusiasmante percorso, guardiamo con grande carica, fiducia e motivazione verso il futuro.

Beh è stato detto tutto e niente ma io non sono il Sindaco di Matera ho provato ad immaginarmi quello che avrei voluto sentire in una bella intervista sul piccolo schermo locale.