Quel ci risiamo c’è tutto quando si parla di istruzione e di sostegno alla scuola pubblica, prioritaria nella programmazione di Governo, ma spesso colpita da tagli indiscriminati,che hanno favorito emigrazione e un arretramento del sistema produttivo per l’assenza di professionalità e ricerca. Ma non si può dimenticare un’altra dimensione – quella privata- che si mantiene con risorse proprie e del pagameto di rette, quote e altre modalità di sostegno. E il nodo viene a galla nella stagione dell’epidemia da corona virus. Soffrono le scuole paritarie, per l’effetto a catena procurato dalla riduzione dei redditi. Per quelli di fascia medio alta nessun problema, ma per quelli inferiori che hanno trovato più conveniente – in assenza di alternative o per le distanze da casa o dall’ufficio- portare, per esempio, i piccoli presso una scuola materna o dell’obbligo gestito da privati o istituzioni religiose, e allora sono problemi. Un problema del quale si fa interprete il parlamentare Michele Casino (Forza Italia) affinchè il Governo provveda, prevedendo risorse anche per questo tipo di scuole che sono parte dell’offerta di istruzione del paese.

COMUNICATO STAMPA

SCUOLA: CASINO (FI), ABBANDONATE PARITARIE, SERVONO FONDI A SOSTEGNO

“Le paritarie sono state completamente abbandonate dal governo, che non si è posto il problema di tutte quelle famiglie che reputano quelle scuole la scelta migliore per i loro figli. Si tratta di una grave ingiustizia che impedisce di fatto la libertà di decidere il tipo di istruzione che si preferisce. Quelle famiglie, al pari delle altre, hanno diritto di essere sostenute dallo Stato così come gli istituti paritari che si trovano in grandissime difficoltà economiche e rischiano in moltissimi casi di non poter riaprire”.

Lo afferma, in una nota, Michele Casino, deputato di Forza Italia.

“Il governo continua a fare orecchie da mercante, dalla Azzolina ci aspettiamo ben poco, al netto del caos e della confusione che riesce a generare ogni volta ma su questo tema fondamentale che riguarda i futuro dei nostri giovani Forza Italia continuerà la sua battaglia affinché nel primo provvedimento utile che arriverà in Aula vengano inseriti fondi ad hoc per famiglie che scelgono le paritarie e per gli istituti stessi. La libertà di scegliere il tipo di percorso formativo non può e non deve essere messa in discussione”, conclude.