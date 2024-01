Scuole, in attesa del ricorso al Tar Montalbano recrimina

E’ inevitabile, quando, si subisce il taglio di servizi, funzioni, che finiscono con il penalizzare una comunità – come la scuola- che vengano fuori recriminazioni e accuse di responsabilità verso chi avrebbero potuto fare e non hanno fatto. Il gruppo di minoranza al Comune di Montalbano Jonico ( Matera) guidato da Leonardo Rocco Tauro punta il dito nei confronti del sindaco Piero Marrese, nonché presidente dell’Amministrazione provinciale di Matera e dell’Upi di Basilicata per non aver affrontato in maniera decisa la questione, sulla quale ha preso posizione dopo il pronunciamento della Regione Basilicata, annunciando- come altri sindaci e tra questi Tursi-il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Non sappiamo che evoluzione avrà quella vicenda. Ma il problema resta ed è destinato ad aggravarsi a causa della denatalità in Basilicata. E su questo, aldilà della proposta di verticalizzazione degli accorpamenti, continuiamo a vedere nulla dai governi nazionale e locale. Aldilà degli inviti alle italiane e agli italiani a fare più figli, pena l’estinzione di una cultura, lanciata dall’imprenditore americano Elon Musk. Servono servizi , sostegni concreti alle famiglie e incentivi. Ma le idee scarseggiano e i soldi sono pochi. Certo se li mettesse Musk sarebbe diverso. Invitiamo la presidente del consiglio dei Ministri a fare un passo concreto in questa direzione. E se il miliardario delle missioni spaziali, delle auto elettriche e delle missioni spaziali vuol bene all’Italia metta mano alla coscienza e al portafogli.



Piano Scolastico Matera: le ambiguità del Sindaco /Presidente volgono al termine.

Il sindaco di Montalbano Jonico nonché presidente della Provincia di Matera, avvocato Piero Marrese, perde il controllo e “lancia in resta” attacca, lui uomo delle istituzioni che dovrebbe essere, il Presidente della giunta regionale, generale Bardi e i suoi assessori, con il più becero modo possibile.

Nervosismo al massimo per giustificare ai cittadini della provincia di Matera il suo pieno fallimento nella gestione e formazione del Piano scolastico regionale a.s. 2024/2025, da sottoporre poi alla Regione Basilicata, così come prevedono le leggi in materia.

Disertando volutamente le riunioni interistituzionali dove appunto si programma l’attività scolastica per l’anno successivo, in questo caso a.s. 2024/2025. Accusando il governo nazionale di ridurre le dirigenze scolastiche.

Ma anziché sedersi al Tavolo e produrre idee e piani alternativi, si assenta e l’UPI, di cui è presidente regionale, manda il segretario della stessa Unione per dire che non condivide le scelte governative e regionali. Tra le altre cose, scelte costrette ad essere fatte sì dal governo nazionale, ma per ottemperare alle imposizioni dell’Unione Europa per quanto attiene il programma Pnrr. Piano che evidentemente fa comodo a qualcuno quando fa campagna elettorale, ma da disconoscere e avversare quando richiede invece sacrifici (tra l’atro accordi sottoscritti dai governi precedenti a quello attuale).

Così come non convoca il consiglio comunale su richiesta ufficiale fatta dalla minoranza, disattendendo così gravemente il Regolamento consiliare, protocollata sin dall’8 dicembre perché si discutesse in assemblea, con produzione di un deliberato consiliare che lo avrebbe rafforzato nella salvaguardia delle dirigenze scolastiche locali.

Oggi, dopo la diserzione, lancia accuse a destra e manca, per la perdita delle sedi principali del proprio paese.

La proposta che avrebbe fatta la minoranza consiliare, e che farà sempre, era quella di chiedere, in deroga alle “linee guida”, di far valere il criterio della verticalizzazione per l’accorpamento di scuole dello stesso comune, anche per gli altri comuni lucani che soddisfano i requisiti previsti (cioè oltre a quelli montani).

E Montalbano da questo punto di vista supera, ad oggi, di gran lunga il numero minimo degli studenti perché ci possa essere l’autonomia dirigenziale. Dunque, una possibilità concreta per Montalbano buttata al vento e fatta fallire, per non assumersi responsabilità, e forse, per lui, evitare danni elettorali,

Nemmeno il gioco della raccolta firme dei cittadini come petizione popolare, oppure il viaggio a Potenza con studenti sotto il palazzo del governo regionale potrà riuscirgli. Essendo stato già tutto deciso. La maschera dell’ambiguità per lui volge al termine.

06/01/2024

Leonardo Rocco Tauro

Capogruppo Consiliare

Montalbano -La Città che Vogliano