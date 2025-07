Scuola e Turismo. Il Psi sollecita priorità a Sindaco di Matera

Da una parte il rischio che le commissioni diventino operative a settembre e dall’altra priorità come Turismo e Scuola che hanno bisogno di interventi e riferimenti precisi per evitare che si finisca nell’emergenza o si perda il treno delle opportunità. E in consiglio comunale il gruppo consiliare del Psi ha stilato un ordine del giorno urgente affinchè il sindaco Antonio Nicoletti prenda il toro per le corna, pur nella consapevolezza- e questo è un dato cronico- che ci sono problemi organizzativi oggettivi che non possono essere ignorati. E tra questi, accanto agli aspetti di consolidamento politico in itinere della nuova Amministrazione, ci sono la programmazione e gli organici della struttura comunale, che avevano e hanno limiti consolidati. Un problema alla volta…Le commissioni vanno fatte funzionare in modo che i consiglieri possano lavorare. Edilizia scolastica e quanto legato a quel mondo richiedono risorse e programmazione adeguati, anche in relazione alla necessità di tener conto della ‘’razionalizzazione’’ legata al calo demografico. Quanto al turismo, e lo stiamo vedendo in questi giorni, siamo alle consuete lamentazioni sul calo delle presenze, che in questo periodo è normale Il nodo è sempre lo stesso: carenza ( tranne le dovute eccezioni) di cultura di impresa. Mano alla tasca…E quanto al Comune ,indicato spesso come il ‘’pozzo di San Patrizio’’ per gli introiti dalla tassa di soggiorno, è privo di figure in grado di lavorare e con lungimiranza nel settore, aldilà del ritornello sulla DMO… Quest’anno, poi, estate con scarsi eventi aldilà di quello che hanno programmato le singole associazioni musicali e culturali. E qui ritorniamo a un vecchio e incancrenito problema. Il Bando eventi così come è ha mostrato tutti i limiti di non essere legato all’identità culturale e turistica di Matera. Serve una direzione artistica degna di tal nome…Altrimenti continueremo a fare, in questo settore, tanti passi indietro.



Ordine del giorno urgente ex art 70 regolamento CC

Scuole e Turismo due urgenze chiare da governare

Premesso che

-sono trascorsi quasi 2 mesi dall’elezione del Sindaco e che il risultato elettorale, che ha premiato una coalizione al primo turno ed un’altra al secondo, certamente non ha contribuito all’immediato esplicarsi dell’azione di governo;

-l’opzione politica che il Sindaco sembra aver scelto sembra essere quella di convocare i consigli sempre utilizzando il massimo dei giorni consentiti dal regolamento, cosicché

ad oggi le commissioni consiliari devono ancora essere insediate e vi è il concreto rischio che divengano operative a settembre;

– la città ha bisogno di essere governata, siamo in piena stagione turistica ed ancora non si è fissato un incontro con gli operatori del turismo, eppure vi sono emergenze da risolvere, come l’arrivo dei bus turistici e la loro coesistenza con gli urbani e tpl, ed a settembre inizieranno le scuole, 10 mila ragazzi che vanno accolti in istituti adeguati e dimensionati sulle loro esigenze anche di trasporto;



Considerato che

– la non operatività delle commissioni impedisce di fatto l’esercizio delle prerogative consiliari, fra cui quelle di audizione ed approfondimento delle materie di competenza consiliare;

-su scuola e turismo vi sono delle urgenze da affrontare, ed è dovere del Consiglio intervenire fornendo gli indirizzi in quanto massimo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo;

-urgenza di intervenire su tali temi è confermata anche dall’assenza di atti a rilevanza esterna da parte del Sindaco, ad esempio la presentazione delle linee programmatiche avrebbe potuto costituire il luogo dove il Consiglio avrebbe potuto ascoltare la visione del Sindaco e discuterne, magari per migliorarla, invece il regolamento concede di presentarle entro 20 giorni da insediamento o da nomina giunta e ca va san dire si è deciso di ritardare al massimo consentito.



Tutto ciò premesso per le ragioni su esposte a norma dell’art 70 del regolamento CC , si impegna il Sindaco e la Giunta a:

1- Convocare con urgenza un incontro con gli operatori del settore turismo finalizzato alla trattazione dei seguenti argomenti;

● Soluzioni provvisorie per terminal bus e ZTL bus turistici. Definizione di soluzioni temporanee per il terminal dei bus Tpl,urbani e turistici e per la relativa ZTL, al fine di concordare modalità di arrivo compatibili con le regole vigenti e con un orizzonte temporale definito, individuando ed attrezzando un’area idonea nelle immediate vicinanze del centro storico.

● Selezione DMO, stato dell’arte procedimento e possibili modifiche;

● Rivedere e rivalutare il ruolo e le prospettive del bando eventi, alla luce della necessità di distinguere in modo chiaro le iniziative a vocazione turistica da quelle a carattere culturale. L’obiettivo è tracciare un bilancio sull’efficacia dello strumento, che se da un lato ha garantito maggiore trasparenza e limitato l’arbitrarietà nell’assegnazione di patrocini e contributi da parte delle Giunte, dall’altro ha introdotto un’eccessiva burocratizzazione del processo, rallentandone i tempi e in parte snaturandone le finalità originarie. Ne è conferma il ricorso a finanziamenti extra-bando per eventi di rilievo come il Sonic Park e i festeggiamenti di Capodanno e il presepe vivente.

● In generale con operatori opportuno concordare modalità di spesa e di rendicontazione in termini di indicatori di risultato, delle spese compiute attingendo alla tassa di soggiorno, impostando percorso virtuoso e trasparente, prediligendo interventi che esulano dagli eventi, come l’offerta di servizi al turismo ed alla città, anche per finanziare questi ultimi da altre linee di intervento, consentendo così il finanziamento anche di eventi senza ricadute turistiche;

● Porre le basi per ricercare soluzioni nella gestione del patrimonio dato in sub concessione ex Legge 771 del 1986;

● Concordare con operatori e certamente con i residenti, le modalità di modifica del regolamento di accesso Ztl ed al Parco Murgia, magari mettendo a sistema terminal bus serra rifusa ed autoparco comunale;

● Verificare con operatori stato del percorso di creazione dell’ente bilaterale del turismo e del relativo contratto integrativo territoriale del turismo, azione in cui il comune può fare la sua parte assicurando agli operatori una sponda istituzionale e benefici ed esenzioni tangibili per gli imprenditori che aderiscono a tale strumento virtuoso

2- concordare con urgenza un incontro con i Dirigenti Scolastici dei plessi di proprietà comunale ed unitamente alla Provincia quelli dei plessi di sua competenza, per affrontare le seguenti questioni:



● Edilizia scolastica e problematiche rispetto al decoro funzionalità degli edifici ed aule per accogliere studenti ed insegnanti;

● Trasporti scolastici e possibilità di raccordo orari ingresso uscita con quello dei trasporti al fine di evitare congestionamenti del traffico ed assicurare la risposta a tutti i bisogni di mobilità connessi alla fruizione del servizio scuola;

● Possibili modifiche al piano di dimensionamento scolastico che ha prodotto a volte effetti paradossali come istituti che hanno ben 17 plessi, difficilmente gestibili da parte di un solo dirigente;

● Servizio mensa, tempi e risorse per una partenza senza sorprese.

3- Da ultimo Si impegna il Sindaco a relazionare entro 20 giorni in consiglio comunale o nella commissione competente se insediata circa l’esito degli incontri tenuti.

Matera, 18 luglio 2025

