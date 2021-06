Come ne usciamo da una crisi cronicizzata, aggravata dalle vicende dell’epidemia da virus a corona e con tutto quel fardello di inefficenze, paradossi e ritardi culturali (anche d’impresa) che affliggono il BelPaese e che in Basilicata hanno una zavorra, che si chiama familismo amorale? Quante domande? Alcune, tra le tante, che potrebbero porre alla parlamentare Anna Laura Orrico (m5s)per il terzo appuntamento di Prime Minister Basilicata, in programma domenica prossima a Venosa. Per l’occasione la Sindaca di Venosa, Marianna Iovanni e la sindacalista, Manuela Taratufolo, si soffermeranno sui temi del lavoro giovanile e femminile.



Terzo appuntamento di Prime Minister Basilicata con Anna Laura Orrico

“Da Sud, with love” – Donne, sud e aree interne, è il titolo del terzo appuntamento di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, ospitato a Venosa, domenica 20 maggio 2021, alle ore 10.00, al Castello Ducale del Balzo, con l’onorevole Anna Laura Orrico.

Empatia, innovazione e Sud sono le parole d’ordine del lavoro della deputata Anna Laura Orrico. Da testimonial, parlerà alle giovani allieve riunite per l’occasione a Venosa, di come il Sud del nostro Paese possa delineare una visione nuova per il proprio futuro, di come fare programmazione insieme alle altre regioni del Meridione e vincere lo scarto con il Nord del Paese, e di come arrivare allo sviluppo di imprese culturali, turismo, innovazione e digitalizzazione per esprimere al meglio il proprio potenziale.

“Prime Minister non è solo un’iniziativa lodevole – dichiara l’onorevole Orrico. Si tratta di un progetto tanto necessario quanto innovativo perché coinvolge le giovani donne in un percorso di formazione e riscoperta della politica. Per me è un grande onore essere ospite dell’edizione lucana dopo aver partecipato a quella siciliana dello scorso anno nella straordinaria e visionaria Farm Cultural Park.

Sono convinta – conclude Orrico – che il miglior modo per avvicinare i giovani, e le ragazze in particolare, alla politica, sia quello di offrire gli esempi concreti di chi ha deciso di mettersi al servizio del Paese non solo con la politica, ma nel fare impresa e associazionismo.

Ringrazio per l’occasione di dibattito le promotrici dell’evento e non vedo l’ora di confrontarmi con le giovani lucane sui temi a me più cari che riguardano il nostro Sud.”

L’incontro è rivolto alle 25 allieve selezionate dalla scuola di Prime Minister Basilicata provenienti da diversi comuni lucani. Interverranno con approfondimenti, letture e monologhi sui temi del lavoro per i giovani e per le donne, la Sindaca di Venosa, Marianna Iovanni e la sindacalista, Manuela Taratufolo.

ANNA LAURA ORRICO è una politica e imprenditrice italiana. Si occupa di progettazione nazionale ed internazionale, e di creare connessioni e partnership tra persone, aziende e associazioni per il raggiungimento di obiettivi individuali e comuni. E’ una event manager per il settore culturale e le organizzazioni non-profit, nonchè co-fondatrice di Talent Garden Cosenza, il primo spazio di coworking in Calabria dedicato all’innovazione digitale.

