Scuola De Gasperi inagibile. Iudicello(BCC) ricorda come stanno le cose…

Il terremoto aveva reso inagibile l’asilo gestito dalle suore discepole di Gesù Eucaristico e le stesse religiose avevano deciso, dopo un progetto di intervento del Comune di Potenza, di soprassedere a nuove iscrizioni con la conseguenza rinuncia al plesso di via Petrarca. Il recupero della vecchia sede sarebbe costata troppo. Comunque, precisa l’esponente di Basilicata Giampiero Iudicello capogruppo di Basilicata casa comune l’Amministrazione è al lavoro per il recupero del plesso. Vicenda chiusa?



COMUNICATO STAMPA

Iudicello (Capogruppo BCC Comune di Potenza): “No a strumentalizzazioni e ricostruzioni parziali sulla Scuola Alcide De Gasperi”

“Negli ultimi giorni diverse iniziative e dichiarazioni di esponenti del centrodestra lucano hanno riacceso i riflettori sulla vicenda della Scuola ‘Alcide De Gasperi’. È però opportuno ricostruire i fatti con chiarezza, affinché i cittadini possano farsi un’idea precisa della situazione e non dare credito a ricostruzioni parziali, superficiali o, peggio ancora, a maldestri tentativi di strumentalizzazione politica”.

Lo dichiara Giampiero Iudicello, Capogruppo di Basilicata Casa Comune nel Consiglio comunale di Potenza.

“Il plesso scolastico di via Francesco Petrarca n. 21 – spiega Iudicello – è stato chiuso a seguito della scossa di terremoto del marzo 2025, quando, all’esito delle verifiche effettuate dagli organi competenti, l’immobile è stato dichiarato inagibile”.

“L’Amministrazione comunale si è immediatamente fatta carico del problema della continuità didattica, riuscendo in tempi rapidi a individuare una soluzione e ad allestire, a proprie spese, gli spazi disponibili presso il plesso della Scuola Media ‘La Vista’”.

“Successivamente – prosegue – il Comune ha lavorato per costruire e formalizzare un’intesa con l’Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico finalizzata al recupero dell’immobile e alla prosecuzione della funzione scolastica”.

“A tale riguardo, con Delibera di Giunta n. 209/2025 del 22 luglio 2025, l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio preliminare e generale assenso alla proposta avanzata dall’Istituto con nota prot. n. 0064008 del 1° luglio 2025, che prevedeva la realizzazione, a carico dello stesso Istituto, degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’edificio, a fronte della concessione in comodato gratuito dell’immobile comunale per una durata da definirsi successivamente sulla base dell’esatta individuazione degli interventi e della quantificazione delle spese da scomputare, e comunque non inferiore a 15 anni”.

“Successivamente, però, con nota del 22 dicembre 2025, l’Istituto ha comunicato all’Amministrazione comunale la decisione di non accogliere ulteriori iscrizioni a partire da gennaio 2026 e di rilasciare definitivamente l’immobile al termine dell’anno scolastico 2025/2026”.



“La scelta – sottolinea Iudicello – è stata motivata dall’Istituto con la ritenuta insostenibilità economica del progetto di messa in sicurezza dell’edificio e con la indisponibilità di risorse umane, ovvero religiose professionalmente qualificate, per la gestione del plesso scolastico”.

“È dunque doveroso ribadire con chiarezza che la decisione di procedere alla chiusura dell’attività scolastica è stata assunta autonomamente dai vertici della Congregazione delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico”.

“Il segretario cittadino di Forza Italia, già assessore comunale e oggi consigliere regionale, invece di promuovere raccolte firme di cui non si comprendono finalità e obiettivi concreti, avrebbe forse potuto utilizzare il proprio ruolo istituzionale per incidere sulla programmazione regionale, immaginando un bando diverso da quello predisposto dalla Regione Basilicata”.

“Un bando – aggiunge – che, con scadenza marzo 2026, ha previsto criteri tali da favorire esclusivamente gli istituti dotati anche di scuola primaria, escludendo automaticamente la ‘De Gasperi’”.

“L’Amministrazione comunale – conclude Iudicello – è da tempo al lavoro, in raccordo con il Ministero competente, per individuare soluzioni che consentano il recupero del plesso scolastico e la realizzazione degli interventi necessari alla sua riapertura”.

Il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio Comunale di Potenza Giampiero Iudicello