Scoppola da ”campo ristretto”. E il ”Mea culpa” su basi serie?

“Siamo alle solite Calimero, tu non sei nero sei solo sporco…” Era il ritornello del noto pulcino della pubblicità della Mira Lanza (prima Repubblica) che invitava le massaie a utilizzare nella tinozza il detersivo giusto per un bucato a regola d’arte. E così andrebbe fatto per quell’area politica impropriamente definita ”campo largo” che ha rimediato l’ennesima scoppola elettorale alle regionale delle Marche. Ne ha parlato Vito Bubbico a caldo, https://giornalemio.it/politica/marche-vota-solo-la-meta-degli-elettori-il-centrodestra-rivince-ma-perde-voti/, e ci è ritornato con una riflessione l’avvocato Leonardo Pinto che non ha risparmiato critiche e perplessità su un risultato, aldilà della presenza radicata del centro destra in quella regione, al campo largo che lo è ma solo sulla carta. Nulla a che vedere con il vecchio centrosinistra e meno che meno della Sinistra di 30 anni. Ma un collage di sigle con bandiere ormai logore e senza il ”cemento” di un progetto per capire cosa si vuol fare, con chi ? e in che maniera ?

Ma occorrerebbe partire da un ”mea culpa” di cristiana memoria o di una ammissione e verifica di errori, problemi e di ambizioni che vanno affrontati e risolti. Le alternative di governo si costruiscono se si hanno le idee chiare, volontà e tanta umiltà nel voltare pagina. E,naturalmente, è anche questione di uomini, donne e di rapporti con la gente. Per farla breve occorre essere credibili e concreti. Da Schlein a Conte e dintorni un altro interrogativo che riguarda anche il centrodestra ed è il caLo continuo dei votanti. Stiamo messi male e con risvolti negativi anche sulla tenuta della democrazia e sull’autonomia decisionale del nostro Paese. Guardatevi intorno e se non vedete nulla, o fate finta di non vedere e sentire, siete ipocriti o ”allineati e coperti”. Per Pinto anche a livello locale siamo messi male…



LE RIFLESSIONI DI PINTO

LA SONORA SCONFITTA ELETTORALE NELLE MARCHE

Gli 8 punti di vantaggio del centrodestra nelle Regionali Marche dicono che il progetto Conte/Schlein è minoritario. PD arranca , M5s si vuota, AVS testimonianza. ProPal e Flotilla, lo sventolano di bandiere della Palestina sui palchi (strumentalizzazione politica di pessimo gusto), come prevedibile, non portano voti. Al contrario! Propaganda gratis per Meloni e centrodestra. Questo è il risultato elettorale ineludibile.

Le elezioni si vincono e si perdono sul terreno dell’economia e della sicurezza. In quei contesti il csx non è assente, è inesistente! Ci sarebbe bisogno di riformare completamente l’area progressista ma, come visto in Basilicata, è praticamente impossibile.

Ognuno difende il suo recinto aziendale, il suo piccolo orticello, capace solo di soddisfare bisogni personali.

In Basilicata il nuovo che avanza è rappresentato da Chiorazzo, Bubbico, Boccia, Speranza, De Filippo, come emerso nella recente performance di Senise, cui va aggiunto Pitella, veri strateghi politici che garantiscono sogni d’oro a Bardi & soci anche con il contributo dell’accademico della buona politica, Viti.

Risultato: la sanità pubblica, al di là delle fantasiose affermazioni di Quarto, continua a distinguersi per inefficienze e carenze; Amministrazione comunale di Matera ingessata; crisi idrica; gestione enti sub regionali insoddisfacente; estrazioni idrocarburi utili solo alle compagnie petrolifere, desertificazione aree interne inarrestabile.