Schlein : Sanità pubblica e autonomia differenziata, danni per il Sud

La segretaria del Pd , Elly Schlein, veloce nel denunciare a raffica i problemi della Basilicata, a cominciare dai tagli alla Sanità Pubblica ai rischi di riforma di autonomia differenziata, passando per l’emigrazione sanitaria ad altre carenze che i governi di centro destra nazionale e locale non hanno risolto. E altrettanto veloce nel far tappa veloce a nel tour per le elezioni in Basilicata, che toccherà anche Rionero in Vulture, Melfi e Potenza per il voto del 21 e 22 aprile. Ad accoglierla, intorno a mezzogiorno, un’ora dopo l’orario previsto circa 300 persone in un parcheggio dell’Ospedale Madonna delle Grazie e i giornalisti. Una domanda e una risposta fiume, gli interventi di dirigenti e sindacalisti , poi il saluto a iscritti e simpatizzanti , qualche autografo, strette di mano, selfies e l’invito ad andare a votare per far vincere il centrosinistra e il candidato presidente Piero Marrese, indicando la scritta alle spalle del punto attrezzato ” Stop alle liste di attesa”, ” No all’emigrazione sanitaria”. E su questo ha insistito “Da quando la destra si è insediata -ha detto Elly Schlein- ha cominciato a togliere risorse alla sanità pubblica. Loro dicono di aver fatto il più grande investimento sulla sanità pubblica della storia di questo Paese, ma mentono sapendo di mentire perché in tutti i Paesi la spesa sanitaria si calcola in relazione al Pil e i numeri del governo di Giorgia Meloni li smentiscono”. E poi il lavoro alle donne, questione non risolta nemmeno con una presidente alla guida del Governo, al lavoro precario, il riferimento all’ Italia, che sta perdendo il treno del rilancio se la Basilicata e il Sud non saranno messi in condizione di riprendersi e il progetto di riforma di autonomia differenziata ne è la conferma. “Non c’è riscatto per l’Italia – ha aggiunto la segretaria del Pd- senza il riscatto della Basilicata e senza il riscatto del Sud. La destra – ha aggiunto – finge di non capirlo, noi insisteremo. La Fondazione Gimbe ha detto che l’autonomia differenziata di Calderoli e di Meloni sarebbe il colpo letale per la sanità pubblica. Vorrebbe dire sancire il principio per cui ci sono pazienti di serie A e pazienti di serie B. E per la destra, di cui fa parte anche Bardi” “evidentemente i lucani sono pazienti di serie B. Per noi sono pazienti di serie A”. Un dramma che impedisce il diritto alla Cura, a fare i conti con le liste di attesa, a emigrare fiori regione e a scegliere la sanità privata…quando è possibile e per quanti possono farlo.



