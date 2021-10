Era nell’aria. Le civiche, del resto, hanno il fiato corto. Una volta riempite per l’obiettivo momentaneo di una candidatura o della voglia di contarsi si sciolgono come neve al sole. E subiscono l’attrazione di partiti e formazioni organizzate su scala nazionale o che a livello locale possono contare su figure e correnti aggreganti. E così, sintetizziamo, aldilà delle motivazioni culturali, passionali e politiche che fanno da preambolo a questo tipo di scelte, anche il consigliere comunale Giovanni Schiuma, (Professore Ordinario di Ingegneria Gestionale alla LUM per il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia) opta per un partito strutturato come il Pd. Un ritorno a casa di area , visto che era stato candidato sindaco nel 2020 con una coalizione composta da Pd,Innoviamo Matera, Schiuma Sindaco, Matera Futura e Programma Matera quest’ultima guidata dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, che aveva avuto proprio Schiuma in giunta nel 2016, come vicesindaco assessore all’Innovazione e Pianificazione Strategic nella prima fase di ‘’centrodestra’’ del suo mandato. Una esperienza troncata anzitempo per vari motivi che portò successivamente, con spirito di ‘’responsabilità’’ il Partito democratico a entrare in maggioranza (non senza fibrillazione) nella delicata fase di Matera capitale europea della cultura.



Altra storia. Poi le nuove amministrative con Schiuma che si è guardato intorno di qua e di là , prima di candidarsi per l’area di centrosinistra. Per quella coalizione entrarono in consiglio per il Pd due consiglieri di storia e provenienza diversa Tommaso Perniola e Carmine Alba, lo stesso Gianni Schiuma e Marina Susi, che al momento resta indipendente. Farà una scelta come quella di Schiuma? Chissà… Del resto viste la situazione di conflittualità, da muro contro muro, nelle trattative di rimpasto nella maggioranza guidata da Domenico Bennardi con M5s da una parte e le diverse anime riorganizzate dall’altra con un forte ridimensionamento di Volt, non è escluso se non ora…ma più in la il Pd possa entrare in giunta. E il tempo sembra favorire questo disegno, visto che ‘’nessuno ha fretta’’ e né tantomeno ha voglia di andare a casa. La corda si spezza? Ma ci sono i congressi, come dice lo stesso Schiuma, e si attende cosa verrà dal nazionale – dopo i ballottaggi delle amministrative e in vista della elezione del Capo dello Stato- dai segretari nazionali Enrico Letta (PD) e Giuseppe Conte ( M5S).



Indicazioni utili anche per le possibili elezioni politiche, che vedranno la Basilicata alle prese con una rappresentanza quasi dimezzata e con un collegio unico. Dimenticate il quadro delle passate politiche con i pentastellati in grande spolvero, ma che hanno perso per strada alcuni parlamentari eletti nelle proprie file. Sono rimasti, e ci riferiamo alla componente materana, Mirella Liuzzi e Vito Petrocelli. Quanto al Pd dal Materano, con numeri in calo, non venne eletto nessuno. Oggi i numeri paiono cambiati, almeno a livello nazionale. Ma sono discordanti a livello locale con tante alchimie nei Comuni, che hanno portato a risultati in chiaroscuro. Questa volta potrebbe toccare,per quanto fatto finora, ma ne sapremo di più dopo i congressi – e di quello regionale in particolare- a figure esperte e con voglia di fare come Roberto Cifarelli già al secondo mandato in via Anzio. Ipotesi non peregrina (anche se la provincia di Matera attende di guidare la Regione, dopo le ormai lontane esperienze di Gaetano Michetti e Filippo Bubbico) ma aspettiamo che le diverse tessere del mosaico Pd e non solo raggiungano una fisionomia precisa.



LA NOTA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI SCHIUMA

Il Consigliere Schiuma aderisce Partito Democratico

È tempo di rinnovamento dei partiti. Hanno bisogno di riscoprire la loro missione fondamentale di sistemi socio-culturali al servizio della comunità, attraverso l’esercizio della politica come arte e scienza dell’analisi dei bisogni e delle aspirazioni degli uomini e delle donne di ogni età e diversità sociale e culturale così da costruire scenari possibili di futuro.

Dopo più di un anno dalle elezioni comunali di Matera che mi hanno visto candidato Sindaco di una compagine di centro-sinistra costituita da liste civiche insieme al Partito Democratico ho maturato e compreso che l’esercizio efficace della politica ha bisogno di trovare una casa che rispecchi i propri valori e rappresenti il tempo e lo spazio per l’elaborazione del pensiero e dei progetti per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio e del nostro paese.

Per questa ragione ho deciso di iscrivermi al PD, il partito che ritengo raccolga e porti avanti un’importante eredità storica di idee e passioni politiche di matrice social-democratica, progressista ed europeista.

Nello spettro delle forze politiche che rappresentano lo scenario politico nazionale e locale, considero il Partito Democratico la comunità politica che ha un’identità e una storia che meglio rappresentano i miei principi, missioni e visioni di crescita della società.

E’ attraverso il Partito Democratico che ritengo di dover proseguire il mio percorso politico per condividere e disegnare i nuovi orizzonti di sviluppo della nostra comunità, con il mio contributo di passione civica, spirito di missione e professionalità. Occorre dare forza ad una nuova stagione di rinnovamento e trasformazione superando metodi e contenuti del passato che segnano il passo di fronte ad una società che appare sempre più disillusa e distaccata dalla politica. Serve recuperare nuove forze e rinnovate energie per una nuova stagione politica fondata sulla proposta di contenuti virtuosi, su progetti strategici, sulla meritocrazia, sulla diffusione e salvaguardia della cultura dell’accoglienza e della solidarietà, sullo sviluppo della capacità di intrapresa e di innovazione per guidare le istituzioni verso configurazioni moderne, efficienti e capaci di creare in modo inclusivo e senza sperequazioni valore sostenibile per la società.

La mia adesione al Partito Democratico avviene anche in un momento particolare della vita del partito in Basilicata che si appresta a varare i lavori congressuali e a nominare i nuovi organi che coordineranno il rilancio dell’azione politica dopo un periodo di sconfitte elettorali. Ritengo che non sia più il tempo delle geometrie dei nomi ma quello delle idee e della progettualità ed auspico che il congresso possa avere questo profilo per recuperare la fiducia e la partecipazione della società civile, così come è nel DNA del Partito Democratico. In questa prospettiva intendo profondere impegno e dare il mio contributo ai lavori del congresso e al nuovo corso del Partito Democratico affinché ritorni ad essere il primo partito in Basilicata e motore di sviluppo locale.