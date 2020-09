L’avevamo scritto che il gioco si fa duro per Bennardi in questo secondo round della partita elettorale, tenuto conto dei numeri di partenza e di coloro che sono lì a fare da aghi della bilancia sapendo di esserlo e pronti a farlo pesare (https://giornalemio.it/politica/matera-ora-il-gioco-si-fa-duro-e-la-scelta-tra-vecchio-e-nuovo-e-netta/).

Il documento della direzione cittadina del PD di ieri (https://giornalemio.it/politica/il-pd-di-matera-prende-atto-delle-dimissioni-di-muscaridola-e-guarda-a-bennardi/) aveva manifestato la volontà di andare nella direzione di un sostegno a Bennardi, ma ecco il comunicato odierno di Giovanni Schiuma che, a nome della “coalizione di centrosinistra“, mette i paletti a questo possibile, ma non certo, sostegno.

Insomma, un “io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” che partendo da un generica volontà di contribuire a “scongiurare” la consegna della “citta al centrodestra“, subordina poi la stessa ad un pesante “tuttavia“, esplicitato dalla pretesa di un accordo che appare essere palesemente indigesto, date le premesse di questa competizione elettorale.

Dire, infatti, che “Solo la condivisione di una visione e di un programma politico prima del ballottaggio può contribuire alla costruzione di un governo qualificato e rappresentativo della città”, con tutta l’ambiguità che si porta dietro in termini di sottintesi, significa non avere intenzione di voler sostenere Bennardi, anzi lo si vuole mettere in difficolta. O magari non si è capito per davvero la fase politica della città. O magari, ancora, per giustificare poi le proprie mani libere.

Nella nota, inoltre, dopo un iniziale “La coalizione di centrosinistra da me guidata non è alla ricerca di apparentamenti e tantomeno di poltrone“, Schiuma fa brutalmente i canonici conti della serva a Bennardi a cui, spocchiosamente, sbatte in faccia la propria dote elettorale e togliendosi anche lo sfizio di definire “risultato modesto” quello ottenuto dalla “coalizione guidata dai pentastellati”. Che, secondo i difficili calcoli, che immaginiamo avrà fatto nottetempo lui di persona, al centesimo di percentuale sarebbe pari “solo al 21,02%”, quindi “inferiore a quello della coalizione di centrosinistra che è stato del 21,60%” , con un distacco abissale di ben lo 0,58% in più. Come a dire: “io so io e voi non siete un …..” senza di me! Roba da fenomeni. Roba da alta politica.

Roba che se il PD fosse quel partito che non è, dovrebbe respingere e -date le condizioni specifiche- dichiarare un sostegno senza condizioni allo sforzo di Bennardi, per evitare di consegnare la città ad un sindaco designato dalla Lega di Salvini. E scusate se è poco, politicamente parlando.

Cosa farà Bennardi non lo sappiamo, ma eccovi il testo integrale della nota di Schiuma:

“La coalizione di centrosinistra da me guidata non è alla ricerca di apparentamenti e tantomeno di poltrone. Ma con determinazione e forza riaffermiamo la necessità che venga dato alla città di Matera un progetto politico qualificato e capace di garantire governabilità.

Il risultato elettorale è stato eccellente, anche in considerazione delle condizioni dalle quali si è partiti. Tuttavia, non è stato sufficiente a raggiungere l’obiettivo del ballottaggio così come abbiamo sperato. Consideriamo le quasi 7000 preferenze attribuite al candidato sindaco, delle quali circa 2500 provenienti dal voto disgiunto degli elettori delle liste della coalizione del centro destra, un’attestazione di stima e affetto dei nostri concittadini che ringraziamo.

Si tratta di un risultato importante che ci attribuisce in questa seconda fase di voto una grande responsabilità nel contribuire a definire il miglior governo per la città di Matera, evitando di disperdere questo importante patrimonio di consensi che deve essere messo a disposizione di un progetto politico quanto più possibile coerente e integrato con quello da noi proposto.

Durante la campagna elettorale abbiamo fortemente ribadito la necessità di aggregare un polo moderato, riformista e liberale di centrosinistra per il bene della nostra città. Abbiamo proposto una chiara visione e un programma strategico che può portare Matera da protagonista nel terzo millennio impiegando le risorse di Matera Capitale della Cultura Europea e del Recovery Fund. Abbiamo proposto una visione di città che mette al centro le persone e il bene comune, e che si riconosce nei valori del centrosinistra anche con l’obiettivo di arginare il centrodestra a guida della Lega.

La frammentazione del centrosinistra, che non ha consentito di raggiungere il risultato del ballottaggio, rappresenta ancora una debolezza intrinseca.

La coalizione guidata dai pentastellati ha infatti ottenuto un risultato elettorale modesto pari solo al 21,02%, inferiore a quello della coalizione di centrosinistra che è stato del 21,60% e lontano da quello del centrodestra che si è affermato con il quasi 40% dei consensi.

Il candidato sindaco Domenico Bennardi ha ottenuto il 27% delle preferenze con il sostegno di un voto disgiunto che rischia di essere insufficiente a garantire una sua affermazione elettorale consegnando la città al centrodestra.

La coalizione di centrosinistra vuole scongiurare questa eventualità.

Per questa ragione siamo pronti ad aprire un tavolo di confronto politico.

Riteniamo che il programma di Domenico Bennardi abbia molti elementi comuni alla nostra visione di città e ai lineamenti programmatici che abbiamo tracciato. Pertanto è nostra intenzione sostenere lo sforzo di sperimentare un nuovo campo progressista, civico e riformista che consenta di costruire un’agenda di governo cittadino sostanziale che rifletta il voto dei cittadini.

Tuttavia, questo sforzo, senza un apparentamento, richiede la condivisione di un progetto politico dei programmi di sviluppo della città.

Solo la condivisione di una visione e di un programma politico prima del ballottaggio può contribuire alla costruzione di un governo qualificato e rappresentativo della città.

Per questa ragione auspico l’apertura da subito di un tavolo politico di confronto con Domenico Bennardi per discutere e condividere i programmi di sviluppo per la città di Matera ricercando e trovando le necessarie integrazioni e convergenze che consentano di costruire un polo di centrosinistra allargato in grado di battere l’avversario politico Rocco Sassone del centrodestra.”