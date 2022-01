“Realizzare un impianto di compostaggio e produzione di biogas presso la discarica della Martella a Matera significa mettere a rischio la salute di tante famiglie materane. È inaccettabile l’idea del governo Bennardi di indicare il sito della Martella come area per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento della frazione organica del rifiuto affinché diventi compost e consenta la produzione di biogas.”

E’ quanto sostiene il Consigliere comunale Giovanni Schiuma che aggiunge.

“Contrariamente a quanto dichiarato dal governo Bennardi, non si tratta di un impianto ad impatto zero per l’ambiente, e può essere fonte di pericoli molto seri per la salute pubblica. In particolare, delle famiglie che sono collocate nell’area della Martella e a Matera Nord. Infatti, numerose sono le pubblicazioni che evidenziano i rischi di tali impianti riconducibili a: emissioni in atmosfera, polveri odori, rumori, rischi sanitari, rischi idrogeologici, traffico e inquinamento.

Un vero governo 5stelle e dei Verdi tutt’altro dovrebbe fare invece di proporre un progetto che può mettere in pericolo la salute pubblica e danneggiare l’ambiente, con ricadute negative anche sul turismo. Portare in Consiglio Comunale la proposta di progetto di un impianto alla Martella sarebbe un atto scellerato contrario ai valori di sostenibilità, di tutela della salute pubblica e giustizia sociale.”