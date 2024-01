SCHIERARSI: al presidio per la Biblioteca Stigliani…per riconoscimento Stato Palestina

Sono numerose le prese di posizione di associazioni e forze politiche (https://giornalemio.it/cronaca/partiti-ed-associazioni-a-sostegno-della-biblioteca-t-stigliani-di-matera/) a sostegno della battaglia in corso per evitare la chiusura della Biblioteca provinciale di Matera Tommaso Stigliani, che al momento vede l’avvio di un presidio permanente e di una sottoscrizione lanciata su Chang.org che al momento in cui scriviamo ha superato le 5 mila firme. Tra queste segnaliamo in modo particolare quella di Piazza di SCHIERARSI Matera che -nella nota che segue – oltre a ribadire le ragioni del sostegno alle azioni in corso per la difesa dell’importante presidio culturale, comunica di aver organizzato per domani sera (ore 18,00) -nei locali di Piazza Vittorio Veneto in cui è in corso il presidio- una iniziativa in cui sarà illustrata la propria campagna di raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato della Palestina con capitale Gerusalemme Est. “Esattamente 5 anni fa, -si legge nella nota- il 19 Gennaio 2019, si teneva nella nostra città la cerimonia inaugurale dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura. I cittadini materani, uniti nell’orgoglio di vedere la propria città al centro dell’Europa, mai si sarebbero aspettati quello che sta accadendo in questi giorni. Chi avrebbe mai pensato, infatti, che, cinque anni dopo, ci saremmo ritrovati, pur sempre uniti, ma per scongiurare la chiusura di un presidio culturale della nostra città. La Piazza di SCHIERARSI MATERA si unisce a tutti quei cittadini ed associazioni che si stanno impegnando per sottolineare l’importanza della salvaguardia della nostra Biblioteca. Auspichiamo, però, che non si proceda con pannicelli caldi ovvero con soluzioni tampone, buone al momento ma poi, fra qualche mese, di nuovo inconsistenti. Si trovi una soluzione DEFINITIVA, coinvolgendo appieno l’Amministrazione provinciale, attraverso una continuità gestionale che non debba essere costretta ad affidarsi alle disponibilità economiche estemporanee ed alla sensibilità culturale della politica amministrativa regionale. La battaglia per la Biblioteca T. Stigliani non può e non deve diventare una guerra di trincea da riproporre periodicamente: si approntino soluzioni che garantiscano un luogo dal quale, bene o male, siamo passati tutti, per studio, per curiosità, per diletto personale, per passione. Si garantisca alla città di Matera ed al territorio della provincia la piena agibilità di un presidio culturale che NON PUO’ VENIR MENO NELLA CITTA’ CHE E’ STATA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA.

SCHIERARSI MATERA intende sostenere, quindi, il Presidio permanente disposto presso i locali della Biblioteca, ospitati nel Palazzo dell’Annunziata, anche attraverso iniziative materiali che indirizzino l’attenzione verso la struttura. Per questa ragione, considerando che la Piazza di SCHIERARSI MATERA sta organizzando una raccolta firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina, raccolta che inizierà il prossimo 28 Gennaio 2024, a livello nazionale, abbiamo deciso di organizzare un incontro organizzativo e conoscitivo della campagna referendaria presso i locali del Presidio, in Piazza Vittorio Veneto, incontro previsto per sabato 20 gennaio dalle ore 18. Invitiamo quindi i soci, i sostenitori e le persone ed associazioni interessate alla raccolta firme a raggiungerci presso i locali del Presidio permanente, dove avremo modo di condividere i contenuti della raccolta firme e discutere del futuro della nostra Biblioteca.”

Infatti, Alessandro Di Battista insieme ad altri esponenti della associazione SCHIERARSI, il 20 dicembre scorso, presso la Corte Suprema di Cassazione, ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare con la quale si chiede all’Italia di riconoscere la Palestina come uno Stato sovrano, con Gerusalemme Est come sua capitale.

“Lo strumento più adatto -ha scritto quel giorno Di Battista- è quello della mozione, ma dato che in Parlamento dormono (salvo rarissime eccezioni) abbiamo deciso di utilizzare gli strumenti garantiti dalla Costituzione per far ascoltare la nostra voce. Quel che sta subendo il popolo palestinese è oltraggioso. Un massacro senza precedenti. E il dramma è che la maggior parte dei cosiddetti stati democratici europei neppure riconosce lo Stato di Palestina. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’Italia. È un’iniziativa che abbiamo promosso come Associazione Schierarsi, l’associazione che abbiamo creato alcuni mesi fa.

Nei prossimi giorni, condivideremo i dettagli su come partecipare a questa campagna di raccolta firme. L’obiettivo è raccogliere almeno 50.000 firme, e chiunque desideri partecipare sarà il benvenuto (indipendentemente dall’adesione all’Associazione). Chiediamo il sostegno di tutti. È nostro dovere fare il massimo per sostenere un popolo e le sue legittime rivendicazioni. Ed è nostro dovere farlo ancor di più ora che i riflettori politici e mediatici si iniziano a spegnere. Si spengono i riflettori ma continua la mattanza di bambini e la violazione di una quantità impressionante di diritti. Almeno noi, facciamo la nostra parte!”