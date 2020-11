Per la verità, come gli abbiamo detto raggiungendolo per telefono mentre era Roma, eravamo quasi in pensiero. Da un po’ non lo si sentiva, da quando, aveva smentito – con una atmosfera quasi scontata- che il suo nome nella giunta guidata dal sindaco Domenico Bennardi proprio non c’era. Angelo Cotugno, ex consigliere della giunta De Ruggieri, a questo giro – come si svuol dire- aveva dato una mano a “Volt’’, giovane formazione nazionale, e basta, mettendo da parte la pedalata assistita e il bel canto. Ma con un impegno preciso, quando sarebbe stato il caso, di dire la sua( a livello di opinione) nel dibattito cittadino. E così è stato con l’autonomia territoriale del comitato promotore di “Campo democratico’’ per favorire – come ci ha detto – il dibattito sulle cose dare e ci ricorda soprattutto l’esperienza comune nella passata amministrazione con l’amico Donato Michele Paterino. “ Ci sono priorità -ha detto- che vanno affrontate e risolte nell’ambito del programma indicato dal sindaco come il regolamento urbanistico, rimasto in sospeso, il piano del verde che era pronto, la mobilità urbana rimasta nei piani e poi la macchina comunale, che così come è inadeguata, senza dimenticare quello che ancora resta da fare su un tema scottante come il servizio di igiene urbana, che va adeguato’’. Inevitabile chiedergli se è questione di visibilità o di poltrone visto il percorso “identitario’’ avviato. “Assolutamente no -conclude- l’obiettivo è quello di rilanciare l’economia cittadina, ma con i tempi e le priorità giuste. C’è una nuova amministrazione, tanti giovani che sono una risorsa da non sprecare anzi, da valorizzare se vogliamo dare uno scossone alla politica e alla soluzione dei problemi’’. Cotugno con Paterino e i giovani di Campo democratico pronti a pedalare e a cantare…



COMUNICATO STAMPA

In una fase così particolarmente complessa abbiamo voluto promuovere un momento di aggregazione, elaborazione e impegno civico per dare il nostro contributo al dibattito politico in città, per valorizzare e dare continuità al lavoro e alla passione già profusi in campagna elettorale e per favorire la partecipazione più ampia di coloro che si sono mobilitati nelle ultime competizioni elettorali e che hanno a cuore le sorti della città, tanto più in un frangente così difficile.

Nasce “Campo Democratico” con il contributo e il sostegno di consiglieri comunali eletti in questa tornata elettorale, persone che hanno partecipato direttamente con la propria presenza in lista, sostenitori che hanno contribuito alla costruzione della coalizione che amministra la città e cittadini che vorranno, con il proprio impegno civico, collaborare al fine di stimolare, sostenere, sviluppare e arricchire l’azione e gli obiettivi per una amministrazione democratica, progressista e innovatrice.

Vogliamo essere un raccordo continuo tra amministrazione e cittadini, associazioni, categorie, valorizzando l’attività dei consiglieri comunali all’interno delle commissioni consiliari e del consiglio comunale.

Vogliamo osservare, approfondire e partecipare con sistematicità all’azione amministrativa al fine di promuovere, definire e portare ad approvazione una serie di azioni e progetti funzionali a migliorare la qualità della vita nella nostra città, predisponendo sin da ora le condizioni per un rilancio immediato nel momento in cui gli effetti negativi della pandemia in corso si saranno attenuati e si potrà ritornare a operare con minori difficoltà.

Per tutte queste ragioni abbiamo voluto da subito contribuire ad arricchire il dibattito e il contenuto delle linee programmatiche proposte dal Sindaco e allo stesso modo avanzeremo ipotesi e pareri nella costruzione del prossimo bilancio di previsione, nel riassetto delle azioni prioritarie e nell’approvazione di importanti provvedimenti non completati in precedenza.

Mentre avvia un processo di coinvolgimento e discussione con la società civile, il gruppo di “Campo Democratico” si rende da subito disponibile per un ampio confronto con l’amministrazione, convinto che il processo di partecipazione attiva non potrà che arricchire e rafforzare l’azione di governo della città.

Matera 23 novembre 2020

Il comitato promotore di “Campo Democratico”

Angelo Cotugno

Giuliano Cotrufo

Maria Pistone

Santa Pellegrino

Domenico Rizzi

Michele Paterino

Mariacristina Visaggi