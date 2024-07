Scarciolla ( +Europa): Sulla Casa tecnologie serve chiarezza

• Non è la prima volta che dentro e fuori del consiglio comunale di Matera si chiede di far chiarezza sulla gestione della Casa delle tecnologie emergenti ( Ctem) su quello che sta facendo , i risultati raggiunti, i progetti in corso e su quali ritorni ci sono stati e ci saranno sull’economia locale. E a rafforzare questa richiesta, sollecitata dalla consigliera comunale Cinzia Scarciolla di + Europa, le indiscrezioni giornalistiche su una inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza. Da qui l’interrogazione rivolta al sindaco Domenico Bennardi e alla giunta sullo ‘’ Stato di attuazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera. Verifica. La consigliera invita a riferire circa ‘’la situazione attuale del progetto CTEM, sulle progettualità avviate o che l’Amministrazione intende avviare nel settori oggetto delle missioni istituzionali effettuate. A chiarire – chiede Scarciolla- chi risulta essere attualmente referente di progetto al MISE (Ministero per lo sviluppo economico…oggi del Made in Italy). A riferire se intende procedere alla nomina di un Project manager, come previsto dalla Convenzione con il Mise, attraverso un bando pubblico trasparente. E,infine, a riferire se intende avviare, o se ha già avviato, una verifica interna, sulla regolarità degli atti amministrativi in merito alle spese effettuate, con analitico rendiconto dei progetti avviati.Se ne parlerà in un prossimo consiglio, dopo aver definito, immaginiamo, per fine mese le questioni legate alla nomina della nuova giunta.



Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Stato di attuazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera. Verifica.

Premesso che

– Sono state presentate da parte della scrivente, nel corso di questa consiliatura, diverse interrogazioni sullo stato di attuazione della CTEM di Matera;

– Le stesse interrogazioni hanno rivolto domande e sollevato perplessità sulle modalità operative, sulla gestione del progetto, sulle missioni istituzionali svolte, sulla mancata nomina di un project manager come previsto dalla convenzione con il ministero MISE;

– Che le risposte pervenute non sono state ritenute soddisfacenti;

– Che molte delle perplessità sollevate sono rimaste prive di una risposta;

Considerato che

– Con decreto sindacale numero 224 dell’11/07/2024 il Sindaco di Matera Domenico Bennardi ha disposto la revoca della delega assessorile ad Angelo Raffaele Cotugno, Assessore anche per la CTEM,

– Pochi giorni a seguire abbiamo appreso dalla stampa dell’esistenza di attività ispettiva relativa al progetto Casa delle Tecnologie emergenti di Matera

Ritenuto che

Sia di fondamentale importanza che il Sindaco, che attualmente ha assunto ad interim la delega assessorile relativa alla CTEM, relazioni sullo stato di attuazione della stessa informando tempestivamente il Consiglio comunale sul progetto e sugli accadimenti che lo riguardano

Tutto ciò premesso e considerato,



SI INTERROGA

Il Sindaco e la Giunta Comunale

• A riferire circa la situazione attuale del progetto CTEM,

• A riferire sulle progettualità avviate o che l’Amministrazione intende avviare nel settori oggetto delle missioni istituzionali effettuate;

• A chiarire chi risulta essere attualmente referente di progetto al MISE;

• A riferire se intende procedere alla nomina di un Project manager, come previsto dalla Convenzione con il Mise, attraverso un bando pubblico trasparente;

• A riferire se intende avviare, o se ha già avviato, una verifica interna, sulla regolarità degli atti amministrativi in merito alle spese effettuate, con analitico rendiconto dei progetti avviati.

Matera, 23/07/2024

Il Capogruppo

Cinzia SCARCIOLLA