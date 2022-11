Scarciolla e Tosti chiedono revisione ordinanza riprese film “Pins & Needles”

Per le consigliere Cinzia Scarciolla e Filomena Tosti l’ordinanza che regolamenta la sosta e la circolazione stradale durante le riprese del film “Pins & Needles” va ridiscussa e modificata. A tal fine rendono noto che “hanno presentato in data odierna un ordine del giorno urgente da discutersi nel prossimo consiglio comunale avente ad oggetto: Proposta di revisione ordinanza polizia locale n. 470/2022 dell’8/11/2022, disciplina della circolazione e sosta veicolare in alcune vie del centro abitato in occasione delle riprese cinematografiche “Pins & Needles” dal 12/11/2022 all’11/02/2023 ;

Verifica dell’impatto dell’ordinanza e della chiusura del centro abitato interessato sui residenti e sugli esercenti attività commerciali.”

Le consigliere -con questo Odg- “chiedono:

– Di convocare immediatamente i cittadini interessati dall’ordinanza, anche attraverso associazioni di categoria, comitati di cittadini e simili,

– Di rivedere il contenuto dell’ordinanza al fine di renderla compatibile con i legittimi interessi dei destinatari della misura, in particolar modo in relazione alle modalità dell’ interdizione veicolare;

– Di definire i benefici e vantaggi reciproci delle iniziative attivate nel centro storico, fortemente interessato da attività turistiche di vario genere, al fine di un equo contemperamento degli interessi coinvolti

– Di attivarsi immediatamente al fine di mettere in atto tutte le possibili iniziative volte a rivedere l’ordinanza in oggetto, al fine di renderla compatibile con le istanze che una maggiore concertazione con i cittadini destinatari di tali ordinanze .

Ci auguriamo, affermano Scarciolla e Tosti, che il presidente del consiglio, rilevata l’importanza e l’attualità della vicenda inserisca in calendario il presente ordine del giorno il 25 novembre prossimo, data prevista per il prossimo consiglio comunale.“