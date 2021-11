Con le elezioni di domenica 7 novembre sembra tutto definito e,invece, il ‘disco rosso’ legato ai requisiti di ”incandidabilità” del vincitore del turno elettorale prima della proclamazione della vittoria di Altieri, che si era imposto con il 52,5 per cento pari a 2127 voti, su Rocco Durante (Sìamo Scanzano jonico) che ha preso il 33,97 per cento dei consensi pari al 33,97 voti e su Raffaello Carmelo Ripoli(Riscatto per Scanzano)con il 13,78 per cento pari a 561 voti. A comunicarlo lo stesso sindaco, rieletto per la terza volta, che ha annunciato ricorso aggiungendo che la ”proclamazione è rinviata solo di qualche giorno” certo di aver ragione, citando la sentenza di riabilitazione del 2018 del tribunale di sorveglianza di Potenza, seguita a procedimenti di condanna davanti al tribunale di Matera. Qualche giorno ancora. Ma se non dovesse avere ragione, con tutto quanto di conseguenza la cosa comporta , per Scanzano jonico si aprirebbe una nuova fase di gestione commissariale con voto nella primavera del 2022. Sarebbe la seconda dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato dal Ministero degli Interni nel dicembre 2019. E una conferma della mancata ineleggibilità del sindaco Altieri era venuta prima della proclamazione degli eletti, con una pubblica comunicazione della presidenza dell’adunanza dei sette seggi elettorali ,che ha letto un verbale come riporta un video pubblicato su youtube https://www.youtube.com/watch?v=bKgJUmihZ-4 . Il documento cita una comunicazione della Prefettura in relazione a quanto riportato dal dlgs n.235 del 2012 ” Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 . Da qui la mancata proclamazione degli eletti. Non ci resta che attendere.



LA NOTA DELLA PREFETTURA

La procedura elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Scanzano Jonico si è conclusa con la mancata proclamazione del candidato Sindaco Mario Altieri.

E’ stata accertata, dopo l’avvenuta ammissione delle candidature a Sindaco e delle liste collegate, una causa di incandidabilità a carico del sopracitato candidato sindaco, che il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Matera ha trasmesso, con la correlativa documentazione, all’Adunanza dei Presidenti di Seggio per il prescritto esame in sede di proclamazione degli eletti.

In presenza di tali elementi, l’Adunanza dei Presidenti di Seggio ha dichiarato la mancata proclamazione in osservanza delle disposizioni in materia elettorale introdotte dalla Legge Severino (D. Lgs. n. 235/2012) e disciplinate dall’articolo 10 comma 1 lett. c), che nello specifico elenca tassativamente le condizioni di incandidabilità.

Nel caso del candidato Sindaco Altieri è stato acquisito un parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, secondo cui resta esclusa dal provvedimento concessivo della riabilitazione la sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 16 novembre 2012, di conferma della sentenza di condanna per abuso d’ufficio in concorso emessa in data 25 novembre 2010 dal Tribunale di Matera, irrevocabile il 17 gennaio 2014.

Matera, 8 novembre 2021