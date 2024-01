Scanzano Jonico: I consiglieri comunali si dimettono, Pasquale Cariello è solo!

A scriverlo è lui stesso, Pasquale Cariello, in un post amaro e polemico sul proprio profilo facebook, di pochi minuti fa. La sua avventura di Sindaco di Scanzano Jonico finisce qui, sfiduciato dai propri consiglieri comunali. “Non dovrebbe essere semplice -scrive l’ex consigliere regionale della Lega ed ora anche ex sindaco- trovare le parole giuste per comunicare alla mia gente che Scanzano sarà nuovamente commissariata. Eppure io quelle parole le ho in mente da un po’: la prima è grazie. Grazie ai miei assessori Valicenti, Natale, Ponzio, Puppio e al capogruppo Marzano.

Grazie alla gente che mi ha sempre sostenuto e dato la forza e il coraggio di andare avanti. Grazie ai dipendenti comunali per il loro impegno e supporto. La seconda parola è: presto. Si, ci rivedremo presto. Perché sono certo che questa nostra avventura non è finita qui anzi, rinascerà più forte e più dinamica di prima.

Infine voglio salutare, per sempre, i sette consiglieri (Altieri, Zuccarella, D’Amico, Sgarrino, Dattoli, Scarnato e Salerno)che questa mattina hanno dato le loro dimissioni scrivendo la parola fine a questa Amministrazione.

Ma la verità è che la fine l’hanno scritta solo per loro stessi perché noi, amici miei scriviamo semplicemente ARRIVEDERCI.”

Poco prima, i gruppi consigliari facenti capo a Patto Civico per Scanzano, Siamo Scanzano e Impegno inComune, avevano diffuso un breve comunicato in cui si legge che “A fronte della grave crisi amministrativa verificatasi in seno alla maggioranza del Consiglio Comunale di Scanzano Jonico che nel suo perdurare non ha trovato soluzioni, a causa della totale inerzia del Sindaco Cariello di porvi adeguato rimedio e, al fine di scongiurare la totale paralisi amministrativa, i Gruppi consiliari di minoranza Patto civico per Scanzano e SiAmo Scanzano e quello di maggioranza Impegno inComune, questa mattina hanno rassegnato le dimissioni contestuali dalla carica di Consiglieri comunali.

Seguirà nei giorni prossimi una conferenza stampa per chiarire i fatti che hanno portato i Consiglieri a tale decisione.”

In verità lo stesso Cariello aveva annunciato in un video del 18 dicembre scorso le dimissioni proprie e della giunta comunale, annunciando addirittura il proprio ritiro dalla politica….ma tra il dire e il fare…