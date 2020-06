Non sappiamo quando la vedremo ricomposta in uno spazio espositivo e con un percorso turistico culturale che leghi altre attrattive archeologico dell’area murgiana, come Ciccillo l’uomo di Altamura e la cava dei dinosauri, ma ” Giuliana” comparirà con tutto il suo peso storico e di ”scommessa” ancora sulla carta, alle elezioni di settembre per il rinnovo del consiglio comunale e la elezione del sindaco di Matera. Un annuncio con tanto di ”soffia” al largo della imminente prova elettorale nel corso della conferenza stampa di presentazione del movimento ”Unione Sud” Matera , fondato da Gennaro Martoccia, e gli interventi per di US Altamura Michele Cornacchia, del portavoce della ”Balena Giuliana Franco Vespe” e di Antonietta Canale che ha portato il polso delle problematiche dei borghi materani. Ed è stata la presenza del grande cetaceo , si fa per dire, visto che i fossili sono ancora custoditi nelle casse, dopo la traslazione seguita al ritrovamento lungo le sponde della diga di San Giuliano, che ha caratterizzato le linee programmatiche del nuovo movimento dal logo e dallo slogan efficaci: ”Uno scatto d’orgoglio” .



” Ci sono in giro tanti nani -ha detto Franco Vespe, appassionato di politica e con esperienze diverse alle spalle- e vorremmo inserire, iniettare nella politica materana un gigante che possa consentire uno sviluppo adeguato di Matera. L’obiettivo è quello di far uscire Giuliana dalle casse in cui è rinchiusa e poi inserirla, dopo il restauro e l’allestimento non solo nel sistema turistico culturale di Matera ma in un polo paleontologico con quello di centri vicini della Murgia come ”Ciccillo” e le orme dei dinosauri di Altamura ,fino alla Magna Grecia e quindi proponga come quarta meta privilegiata questo vasto comprensorio che legherebbe più territori. Dopo Firenze, Venezia e Roma ritengo che partendo da Giuliana si possa spostare l’attenzione e i flussi turistici anche dalle nostre parti”. La situazione per ora è in alto mare..e toccherà, se ci saranno sensibilità giuste e interessi, far navigare il progetto”. Quanto a Franco Vespe non si sbilancia su una sua candidatura. ” Se maturano condizioni e volontà- dice il nostro astronomo- deciderò”. Del resto siamo a giugno.



Gennaro Martoccia, che ha dato vita al movimento, parla di un progetto per superare il concetto di ”Italia a due velocità”. ” E per avere un’Italia comune,unita – dice Martoccia – competitiva occorre lavorare a un Sud forte, ed è per questo che ho fondato Unione Sud. Matera in questo progetto ha un ruolo importante e indico per la nostra città e il Mezzogiorno tre priorità: infrastrutture , cambiare la classe politica e sopratutto la classe dirigente”. Mica facile… ma la voglia di tentare di svoltare c’è. Sul come è da approfondire. Ma Martoccia che ha guidato una squadra di calcio nei campionati regionali intende fare qualcosa anche per gli sportivi.” Ritengo -ha aggiunto- che possiamo aspirare a una iscrizione in Promozione”.



Da Michele Cornacchia, imprenditore altamurano che opera nel territorio di Pisticci, sono venute le ennesime sollecitazioni sulla debolezza delle infrastrutture e su quello che non è stato fatto sul piano imprenditoriale con Matera capitale europea della cultura 2019. ” L’annosa questione della carenza di collegamenti di Matera alla rete ferroviaria nazionale e con il suo comprensorio -ha detto Cornacchia- continuano a essere le occasioni perse della città, della sua provincia e dei comprensori. Se ne parla a vuoto ma senza infrastrutture non c’è sviluppo. La ferrovia Ferrandina-Matera-La Martella può arrivare a Jesce -Casal Sabini e da qui innestarsi alla rete nazionale di Trenitalia ma si continua solo a parlare. Con Matera 2019 si è persa una grande occasione per investire nel settore e nel Sud. Cultura, cultura? E quella di impresa, di sviluppo non si è vista. Occorre voltare pagina”. E il tema dei trasporti ha tenuto banco anche nell’intervento di Antonietta Canale, residente al borgo La Martella, che ha fatto riferimento alle poche corse per raggiungere Matera da Venusio, Picciano A e B e La Martella. ” C’è una situazione di abbandono e di carenza di servizi -ha detto Antonietta Canale- cha va affrontata. Per esempio l’assenza di una farmacia, di un poliambulatorio e di luoghi e funzioni di aggregazione sociale non possono restare senza risposta. Noi porteremo avanti queste esigenze”. Buon lavoro. La Balena Giuliana vi guiderà. Seguite al largo gli sbuffi, ma occhio agli ”arpioni” dei tanti capitan Achab che girano nel tormentato mare della politica.

IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Unione Sud con la sua balena Giuliana terrà una conferenza stampa in vista delle prossime elezioni comunali. Unione Sud e Giuliana intendono entrare in campo per il bene della Città. Hanno per Matera un programma ! Questi i cardini:

· Politiche sociali e del lavoro con impulso deciso all’edilizia popolare sovvenzionata

· Sfida da lanciare perché Matera ed il suo comprensorio abbiano infrastrutture adeguate per renderla parte della comunità nazionale italiana;

· Matera dal cuore antico ma con la testa nel futuro: la sfida dell’innovazione tecnologica, del trasferimento alle imprese e della creazione di una nuova economia al passo con il mondo che corre;

· Rilancio delle politiche turistico-culturali facendo sì che sia sempre Matera 2019 anche per i prossimi anni. ABBIAMO un SOGNO. Creare il IV polo turistico-culturale italiano dopo Roma, Venezia e Firenze: La nuova Magna Grecia coinvolgendo l’asse Basento-Bradanico, il comprensorio murgiano con Altamura, fascia ionica lucana e pugliese fino a Taranto e oltre, nella terra d’Otranto.

Garante di questo programma un vero e proprio gigante: la Balena Giuliana! Il più grande ritrovamento paleontologico del mondo stivato miserabilmente negli scantinati del museo Ridola. La faremo risorgere! Gettiamola in campo per sopperire ai disastri dei tanti nani che pullulano oggi sul miserabile palcoscenico della politica materana.

L’Incontro si terrà all’Hotel San Domenico alle ore 10:00 di Lunedì 22 Giugno 2020

Inteverranno:

Il fondatore di US: Sig. Fortunato Martoccia

Il rappresentante US di Foggia: Dott. Comm. Michele Pisciavino

Il rappresentante US Altamura: Sig. Michele Cornacchia

Il portavoce della Balena Giuliana: Sig. Francesco Vespe