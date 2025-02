Sbracciamoci per Matera…con un “capitale” di cose da fare

Per ora, e nè poteva essere diversamente, è piena ” Quaresima” per la campagna elettorale che dovrà portare ad alleanze, candidature a sindaco e, prima di tutto, a programmi per il rilancio di Matera. Ma sono al momento le ”civiche” con la nascita di associazioni e movimento al centro della ribalta per raccogliere consensi, puntando su credibilità e confronto. Per ”Matera Capitale” il programma è una priorità e lo ripete, nel comunicato che segue, anche alle penultime ( è così) formazione arrivate per le Comunali 2025 che spingono a un ”centro” sempre più affollato. Del resto Matera ha una tradizione moderata e questo alla fine peserà per le alleanze con una ”azione” coordinatrice E allora sbracciatevi sui programmi indicando poche cose da fare. La gente ha bisogno di chiarezza, concretezza e continuità…le tre ”C” per competere (la quarta) alle Comunali (la quinta) 2025.



COMUNICATO STAMPA

A Matera si allarga la compagine politica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Agli schieramenti precostituiti di centrodestra e centrosinistra, si aggiungono movimenti e associazioni che si dichiarano civici, ovvero fuori dagli schemi consolidati, facendo appello a un rinnovato protagonismo della città.

L’ultima arrivata, in ordine di tempo, è l’associazione “Matera 2030”, dalla quale apprendiamo la volontà di aprire un dialogo, e quindi un dibattito, tra le forze cittadine che si collocano al centro.

Tuttavia, come nel caso di quest’ultima, è l’approccio ai temi su cui aprire il confronto che ci lascia perplessi.

Tutte le priorità di Matera, infatti, non possono prescindere dall’obiettivo principale per il suo rilancio: il benessere del cittadino, che è la condizione fondamentale per ogni azione mirata allo sviluppo e alla crescita della città, della sua economia, della sua cultura.

Le politiche sociali, insomma, per noi sono e devono restare il propulsore della costituzione di qualunque programma politico per il futuro di Matera. Anche il ruolo della città, in quest’ottica, è da intendere diversamente: essa è il luogo in cui alimentare costantemente il benessere della comunità e va per questo resa “desiderabile” dai cittadini, anche temporanei.

In tal senso, anche lo “sbracciarsi” da più parti nell’individuazione del candidato sindaco che governi a monte tutto questo processo ci appare secondario, convinti come siamo che, attivando un percorso condiviso, tenendo il “Manifesto per la buona politica” come perimetro politico e programmatico, questa scelta sarà una conseguenza naturale.

Mai come ora occorrono concretezza e pragmatismo, più realismo e meno idealismi, soprattutto nessun tatticismo: “sbracciamoci”, piuttosto, per Matera.

Matera, 17 febbraio 2025