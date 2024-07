Sbarra (Cisl): La vera sfida per il Paese si chiama partecipazione

Premierato? Autonomia differenziata e altre riforme che, se attuate, rischiano di cambiare la Costituzione per i proponenti del governo del Paese, guidato dalla presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ma dove non mancano le perplessità soprattutto al Sud dove le cose continuano ad andar male, o di stravolgere la Carta Costituzionale come continuano a ripetere le opposizioni, che si preparano al referendum abrogativo. Su questi temi il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, intervenuto a Matera al consiglio generale della confederazione del sindacato lucano, non ha dubbi e mette la mano nella ”pericolosa e preoccupante” piaga dello scollamento tra politica, istituzioni (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una eccezione)e cittadini. E allora per Sbarra “La vera sfida da lanciare in questo Paese si chiama partecipazione, nei luoghi di lavoro e

nella società”. “Il tema oggi – ha precisato Sbarra – è quello di unire il

Paese e rafforzare la coesione sociale: ecco perché pensiamo che prima di attuare i contenuti della legge vanno definiti e finanziati i livelli essenziali delle prestazioni. L’intero

Paese ad ogni latitudine deve avere le stesse opportunità, bisogna partire da un livello comune per quanto riguarda la qualità e la quantità dei servizi: va attivato un fondo di

perequazione fiscale e finanziario a livello nazionale per sostenere le Regioni in difficoltà. Va superato – ha precisato- il concetto della spesa storica a favore dei fabbisogni standard e poi anche qui va assicurata la piena partecipazione non solo dei livelli istituzionali e politici ma anche delle rappresentanze sociali”.



E quanto al tema dell’autonomia differenziata Sbarra ha evidenziato come serva maggiore corresponsabilità. “Qualunque riforma deve avere l’obiettivo di unire il Paese, di rafforzare la coesione- ha affermato il segretario della Cisl- Uno snodo decisivo prima di qualunque processo di attuazione della riforma, è rappresentato dalla necessità di definire e finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep); costruire un fondo di perequazione fiscale e finanziario nazionale per sostenere le Regioni in difficoltà; superare il concetto della spesa storica e ragionare sui fabbisogni standard, assicurare la piena partecipazione di tutti i soggetti politici, istituzionali e sociali alle scelte. Io penso – ha aggiunto – che il tema vero delle riforme che governo e Parlamento intendono affrontare non può che partire da un dato: qui c’é una crisi di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni e la politica: quando ad ogni competizione vanno a votare meno del 50 per cento degli elettori c’è un vero problema che può essere anche una minaccia per la stessa democrazia.



Ecco perché pensiamo, come Cisl, che la vera riforma istituzionale che serve al Paese è quella della partecipazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione per far partecipare, collaborare, condividere i lavoratori e le lavoratrici negli ambienti lavorativi da un lato ma anche per chiamare alle proprie responsabilità i cittadini rispetto alla vita delle istituzioni e della politica. La vera sfida da lanciare in questo Paese si chiama partecipazione, nei luoghi di lavoro e

nella società”. Concetti e inviti condivisibili ma serve un segnale preciso su un versante, quello della questione morale, che continua a investire la politica : dal governo centrale a quelli periferici. Purtroppo mancano senso di responsabilità verso la Costituzione e verso i cittadini. Quando ci sono indagini, richieste di rinvii a giudizio è bene che qualcuno faccia o faccia fare un passo indietro agli indagati, aldilà che si tratti di un ministro o parlamentare della Repubblica (tema di stretta attualità) o di un consigliere comunale. E su questo la fiducia dei cittadini verso chi li amministra è davvero bassa. Se non vi va a votare e non si partecipa chiediamoci perchè?



E lo stesso valga sul tema del lavoro, sul taglio dei servizi al Sud, sull’emigrazione e sulla denatalità. Finora annunci e politica dei ”pannicelli caldi”. Il Pnrr? Certo una opportunità sugli appalti, ma quanto a disegno di crescita economica e sociale si capisce poco. Sbarra insiste sull’attuazione del Pnrr. ” L’Italia crescerà davvero -ha aggiunto solo se crescerà il Sud. Bisogna usare al meglio le risorse del PNRR e gli altri fondi disponibili per aggredire il forte divario infrastrutturale, occupazionale e sul piano dei servizi sociali

a partire dalla sanità che il Mezzogiorno ha con il resto del

Paese e dell’Europa”.



E poi ha indicato la scommessa dei giovani, delle donne e di quanti il lavoro non lo cercano più perchè sfiduciati. “Bisogna includere nel mercato del lavoro -ha aggiunto tanti giovani Neet e donne, tante persone costrette ad andare via dal

Sud o a restare incatenate alla disoccupazione o al lavoro nero o grigio. Dobbiamo rafforzare i segnali di crescita di Pil, export, il livello degli investimenti pubblici e privati e

soprattutto l’aumento dell’occupazione stabile nelle regioni del Sud. Occorre coordinare tutti gli strumenti di politica territoriale, perseguire una strategia strutturata che includa,

oltre alla Zes unica, anche leve di politica industriale complementari e selettive: contratti di sviluppo, credito di imposta, reti infrastrutturali materiali e sociali. Bene in

questo senso la proroga della decontribuzione per le assunzioni

al Sud. Misura che ora deve diventare strutturale”. Temi sui quali Sbarra tornerà inevitabilmente. Che il Governo ascolti e agisca con senso di responsabilità. Altrimenti la distanza tra Sud e Nord e tra cittadini e istituzioni è destinato ad aumentare, con le conseguenze immaginabili per la democrazia del Paese.



Nella foto

Il segretario nazionale Luigis Sbarra con Rocco Scarangella segretario generale della Fns Cisl e altri rappresentanti del sindacato per un impegno comune