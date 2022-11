Sbarco anch’io? No tu no! E poi, e poi…..

Sbarco anch’io? No tu no! Ma perchè? Perchè no! Perchè c’è necessità di propinare un poco di propaganda per i gonzi che hanno creduto alla favola del “faremo il blocco navale” e che “è finita la pacchia“. Certo che la pacchia è finita, ma per chi si è divertita in questi anni a fomentare una guerra contro quei disperati che sfidando la sorte e per sfuggire da una evidentemente invivibile provano a raggiungere le nostre sponde. Parlando di una invasione inesistente e prendendo di petto non il circa 90% dei flussi migratori che arrivano nel nostro Paese, ma solo quella minima parte che ci arriva, salvata dal naufragio e dalla morte, a bordo dalle navi umanitarie. E’ evidente che trattasi di una guerre pretestuosa, fatta però sulla pelle di persone in carne ed ossa. L’apice è stato raggiunto con la separazione delle famiglie: bimbi e donne fatti scendere e gli altri (tra cui padri) fatti rimanere a bordo. Alla faccia di chi ha urlato sguaiatamente per tanto tempo di essere: donna, madre e cristiana. Come no? Qualche centinaio di persone indicati come attentatori ai confini della Patria. Roba da matti. Uomini definiti, da quella sfinge che è il nuovo ministro degli interni, come “carico residuale” come fossero patate, oggetti qualunque. Ma è la realtà a determinare che per l’appunto la pacchia è finita per le chiacchiere da comizio. Ed ecco che, fortunatamente per quelle persone, sono state fatte tutte sbarcare, mettendo loro in sicurezza e fine al circo propagandistico del petto in fuori utile solo a creare fumo. Per distrarre i propri elettori dal fatto che sulle questioni vere il governo Meloni è nel pieno solco di quanto faceva il governo Draghi di cui aveva promesso di fare l’opposto. Il tempo dimostrerà quello che era già noto: non c’è nulla di nuovo, tutto dejà vu. Sono o non sono i nuovi ministri in larghissima parte dei vecchi governi Berlusconi?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.