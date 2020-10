Pragmatico, e abituato ad affrontare problemi e situazioni con dati alla mano,come ha ripetuto in campagna elettorale. E così Rocco Luigi Sassone, candidato sindaco del Centro Destra al Comune, attende di riflettere in concreto sulle cause della sconfitta elettorale e in proporzioni inaspettate. Nel piazzale davanti al Comitato elettorale, a ridosso del Municipio, candidati ed esponenti di partito hanno facce rabbuiate. Qualcuno scuote la testa, altri sono alla ricerca di responsabilità che si erano palesate già al prima turno con una coalizione che aveva preso nettamente più voti rispetto al candidato sindaco indicato dalla Lega (terzo partito nella coalizione) ma supportato da tutta l’area di centrodestra. Alcuni parlano di errori di impostazione, di protagonismi deleteri che hanno finito con il danneggiare quanto di buono fatto su alcuni temi, altri di argomenti come quello sulla sanità che andavano ritirati subito, altri di candidature da prendere con le pinze che hanno portato acqua ad altri mulini. E il voto disgiunto ne è stata la conferma. Sassone verificherà a bocce ferme.

” Il giudizio dei cittadini si rispetta e basta- dichiara Rocco Sassone. Quello che ho pensato vale niente. Quello che,invece, penso è che il giudizio dei cittadini ha introdotto in città una visione diversa dalla mia, dalla nostra che ha premiato Domenico Bennardi, che da domani farà il sindaco e quindi gli faccio i miei auguri. Il dato è questo. Non ci sono dubbi. Gli obiettivi di entrambi sono questi. Il mio è stato quello di garantire il massimo dell’impegno per la mia città, Matera, che non è mai mancato in questi mesi di campagna elettorale,anche dura, brusca. Sono felice , al netto di tutto, e molto ben conscio di aver fatto il massimo delle mie possibilità”. Gli chiediamo se ha Qualcosa da rimproverarsi. ” In questo momento no- ha aggiunto- Ho bisogno di fare delle analisi. Si fanno non di pancia. Aspetto di vedere i dati . Di sicuro un risultato così distante da quelle che erano le aspettative. Si poteva anche perdere, ma non in questo modo introduce delle dinamiche che sono accadute all’interno del mio schieramento. Ricordate che non sono un politico . Stavo a casa, questo è un eufemismo, nel senso che continuerò a lavorare e quindi nell’ottica di una situazione di questo tipo. Probabilmente c’è qualcosa che non ha funzionato nella mia coalizione politica” . Naturalmente ci si prepara a fare l’opposizione in consiglio ” Sarà -ha detto. una opposizione concreta e propositiva è quello che faremo, come sono io, come siamo noi- Bisogna guardare sempre in faccia ai problemi – dice- l’opposizione sarà concreta, puntuale, propositiva e naturalmente non farà sconti a nessuno”. Nessuna indicazione al momento sui temi da trattare. ” Quelle -conclude-che sono le attività dei prossimi giorni dovranno essere tracciate da chi ha la leadership, cioè la coalizione di Domenico Bennardi”. Attendiamo le analisi dei partiti del centro destra e per l’occasione persa per una svolta al Comune di Matera.