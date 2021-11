Per un materano che si aggiunge alla avventura politica del cespuglio centrista di Toti e Brugnaro, il consigliere comunale (già candidato Sindaco) Rocco Luigi Sassone (https://giornalemio.it/politica/rocco-luigi-sassone-aderisce-a-coraggio-italia-di-cui-e-vice-coordinatore-regionale/) un’altro se ne va.

Infatti, nella stessa giornata di ieri, il deputato materano eletto nelle liste del M5S Gianluca Rospi, poi abbandonato per “Cambiamo-popolo protagonista” di Toti, quindi a “Coraggio Italia” -per l’appunto- ha fatto un altro salto della quaglia ed è atterrato in Forza Italia. Sempre lì siamo, politicamente parlando, ma evidentemente si va dove probabilmente ti portano assicurazioni di maggiore spazio e prospettiva.

Nulla di nuovo in questa stagione politica che sulle transumanze dei parlamentari da una parte all’altra sta conoscendo una delle pagine più nere ed irrispettose dell’elettorato.