Non usa mezzi termini il consigliere Rocco Sassone, candidato sindaco di Matera per il centrodestra, nel paragonare la crisi della maggioranza guidata dal sindaco Domenico Bennardi (M5S) che continua ad andare avanti come i musicisti del Titanic, imperterriti a suonare mentre la nave affondava. E allora gli chiede di salire sul ponte, in consiglio comunale, cosa intende fare. Se non ci sono le condizioni meteo politiche e non ci sono scialuppe…destino segnato. Altrimenti al remo. I problemi di Matera sono ancora lì



LA NOTA DEL CONSIGLIERE SASSONE

Tutti possono fare tutto… ma tutti sappiamo che non è vero. Un esempio? L’amministrazione comunale di Matera.

Chi progetta è competente solo quando costruisce processi che aiutano le persone a svolgere le attività e a raggiungere i risultati. In alternativa deve farsi da parte.

Oggi assistiamo ad un persistente e immotivato immobilismo di un sindaco incapace di garantire continuità amministrativa alla nostra Città in quanto occupato a fare l’equilibrista in una coalizione che all’esame dei fatti è risultata modesta e litigiosa.

Bisogna prendere atto che mentre in tutto il Paese si progettano i processi per attrarre i fondi del PNRR, da noi, oramai da 3 mesi, il primo cittadino con una parte minoritaria della maggioranza, è impegnato a ricercare strategie per mantenere posizioni ed emolumenti che fuori da quel contesto mai si sognerebbero.

Un anno fa, quando parlavo di competenza e approcci manageriali nella Pubblica Amministrazione, qualcuno, poi rivelatosi fervido sostenitore dei menestrelli pentastellati, faceva finta di non capire, irridendo al termine “competenza” perché tanto uno vale uno e tutti possono fare tutto. Così come poi è successo.

Oggi la negazione della competenza, dell’esperienza maturata, dei risultati raggiunti, dell’affidabilità, della capacità di offrire una vera visione strategica al territorio che si amministra, ha prodotto il suo pessimo risultato, certificato dallo stato confusionale in cui versa il primo cittadino, che un giorno esclude in Consiglio Comunale la crisi nella sua maggioranza, alla stessa stregua con cui i musicisti del Titanic continuavano a suonare nel mentre la nave affondava e il giorno dopo proclama, dai social, come da vecchia abitudine, lo stato di crisi della sua maggioranza mettendo alla berlina coloro che con scarso senso di responsabilità (secondo lui), hanno ritenuto di far emergere inadeguatezze e palesi contraddizioni dell’azione di governo cittadino.

Ora basta chiacchiere e perdite di tempo. Bennardi venga in Consiglio Comunale e dimostri di possedere i numeri e gli attributi per governare o in alternativa si faccia dignitosamente da parte nella consapevolezza che chi pensa di guidare gli altri e non ha nessuno che lo segue sta solo facendo una passeggiata.