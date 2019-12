Alcune centinaia di attivisti e simpatizzanti davanti al Banco di Napoli, in piazza Vittorio Veneto, per il via alla Primavera delle sardine lucane, che hanno tirato fuori cartelli, copie delle Costituzione e,naturalmente, sagome di cartoncino colorato con quella specie ittica e autoctona dei nostri mari che proprio non vuole vedere Leghe sopra e sotto i mari…

Jules Verne ci sta tutto per un sogno tirato fuori dai cassetti del disimpegno e dalla disillusione, sopratuttto in quella partita della Sinistra tradita, svenduta, scolorita e cancellata dai compromessi da padronato e sinistri e sinistrati avventurieri che hanno affossato diritti e democrazia del Bel Paese.

E quel ” J’accuse’ rivolto ai disfattisti, praticoni e affaristi dell’ex centrosinistra ha chiesto chiaro e tondo ”Dove eravate, Mentre il Paese andava…da un’altra parte?”. Ma certamente tra le rive dell’Arno fino alle fiumare della Basilcata.

E allora le ”sardine” pur con acqua scarsa e senza leader hanno voglia di partecipare e fare rete con chi ci sta.In piazza c’erano un po’ tutti ma senza bandiere. Quanti ai volti c’e n’erano del vecchio e dell’attuale centrosinistra, alcuni per ascoltare altri per partecipare, della sinistra ecologista, qualche pentastellato nostalgico della piazza, ambientalisti, dei comitati per l’acqua libero, dei diritti umani e dell’inclusione in genere, del movimento dei fuori sede, del precariato locale e di una generazione lucana che ha alimentato il popolo migrante dei trolley e dei tablet, di impegnati per la Costituzione,della cittadinanza attiva.

Nessun cappello sul movimento, ma voglia di andare avanti e questo è positivo, con motivazioni solide e la Costituzione è l’emblema di una Italia che vuole riappropriarsi delle proprie radici.

“Da qui parte la primavera lucana”: è stato uno dei messaggi lanciati da Matera che, in serata, ha ospitato la prima manifestazione delle “sardine” in Basilicata, dove si sono radunate alcune centinaia di “sardine”, provenienti da diversi Comuni della regione . E in molti si sono presentati stringendo in mano una copia della Costituzione.Gli organizzatori hanno sottolineato la presenza di diverse “sardine” che studiano lontano dalla Basilicata – come Matteo Camerini, leader degli studenti materani di due anni fa, che partecipò a una marcia per Matera 2019 con sindacati e associazioni, ma che “seguono con attenzione i problemi della terra d’origine, come lo spopolamento e la difficoltà dei collegamenti con le città universitarie del Nord Italia“.

Nel primo intervento, PasqualeLabollita ha “dedicato” la piazza delle sardine a Giovanna Pastoressa, la psicologa di 28 anni, morta a causa di una tromba d’aria che ha colpito Lauria (Potenza) lo scorso 13 dicembre.”Lei – ha evidenziato la ‘sardina’ – aveva scelto di non emigrare, ma di restare nella sua terra”.

Tra gli interventi, intervallati dal canto di “Bella Ciao”, anche quello di Pegah Moshir Pour, 29 anni, originaria dell’Iran, da diversi anni in Italia e portavoce delle “sardine” lucane, che nelle prossime settimane promuoveranno una nuova manifestazione anche a Potenza, capoluogo della Basilicata. Se ne riparlerà agli inizi del 2020 lungo un percorso di partecipazione, contro l’odio e ‘fieri” come hanno detto alcuni di essere ”Terroni” e di volersi impegnarsi per il Sud.

La Basilicata, quella che non si Lega.., non va a Pontida ma resta nelle acque dei cinque fiumi che solcano la regione con un sogno nel cassetto: un modello alternativo di sviluppo sostenibile, dove emigrazione trova risposta nella Costituzione: lavoro, diritti, opportunità.

Ma occorre lavorare favorendo partecipazione, incontri e un progetto condiviso. Lo vedremo per le comunali 2020? Seguiremo soprattutto il reale, più che il sociale virtuale. I problemi si affrontano nel quotidiano, con il confronto e la partecipazione.