Senza programmazione, scelte coraggiose e coerenti non si va da nessuna parte. Anzi si arretra, sopratutto, quando si dimentica la propria storia segnata da figure come Giustino Fortunato e Adriano Olivetti, che hanno lasciato una traccia concreta e segnato uan svolta nell’economia di Matera e della Basilicata. Salvo poi a dimenticarsi e a parlarne nella convegnistica da diporto. A dirlo a Matera è Giulio Sapelli, consigliere di amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei, economista, storico e accademico, che ha partecipato insieme al noto economista Giulio Tremonti- del quale riferiamo in altro servizio- a un incontro nel corso del ciclo di conferenze a Palazzo Viceconte su “Europa economica in Matera Capitale della Cultura 2019”, organizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), a cura di Margareta Berg, imprenditrice che opera a Matera. ” Siamo in una fase di stagnazione da troppo tempo -ha detto Sapelli- e la cosa si sta trasformando in una decrescita. Non c’è una politica economica, ma è indotta dall’alto da politiche europee che bloccano tutto e di fatto portano a una stagnazione, a una deflazione continua. Non si può crescere in queste condizione. Gli imprenditori non fanno profitti, i salari sono bassi. E poi non dimentichiamo le privatizzazioni avviate negli anni Novanta, perchè abbiamo distrutto quelle poche grandi imprese che avevamo. Abbiamo privatizzato male, a spezzatino. L’unica risorsa che l’Italia ha sono le piccole e medie imprese, salvo alcune grandi imprese ma sono tutte para pubbliche , e poi non ci sono più i grandi manager, ma tanti laureati alla Bocconi con poca esperienza sul campo. Ci sono le piccole e medie imprese, che hanno però una politica economica fatta ancora per le grandi imprese. Non dimentichiamo le tante tasse, la troppa burocrazia, come volete che crescano?Altra considerazione è che c’è poi una divaricazione tra imprese che esportano e quelle che lavorano sul mercato interno. E’ molto più facile fare profitti e impresa quando si esporta, ma la maggioranza opera in un mercato interno che è stagnante”

Soluzioni? “Non c’è ne sono nell’immediato – precisa Sapelli- ma ridurre la burocrazia sarebbe già un passo avanti . Occorre ripensare allo Stato imprenditore, visto che il mercato ha fallito . Bisognerebbe avere manager che non ci sono più e una politica modellata sulla piccola e media impresa. Questo non mi pare sia all’orizzonte”. Infine Matera e il suo futuro, ma guardando al passato all’esperienza di La Martella di Adriano Olivetti e a una agricoltura che ha ancora opportunità. ‘ E’ un luogo dove sono possibili l’agricoltura di qualità, il turismo sostenibile e poi guardare alle risorse naturali- dice Sapelli- e capire che petrolio e gas sono una ricchezza da non sprecare. E questa è una forma di ricchezza che puo’ darvi una economia circolare. Non so come la Basilicata abbiate potuto votare ”No” alle trivellazioni. Me lo dovete spiegare. E’ un fatto culturale. Bisogni riscoprire le radici della cultura industriale. Avete avuto figure come Giustino Fortunato che con suo fratello realizzò un investimento di agriforestazione produttiva. Nella vostra storia ci sono un sacco di idee. Ma vi incaponite a ignorarla. Avete trasformato i Sassi in un albergo di quasi lusso…quindi non rimarrà più niente. Dovevate fare in modo che continuasse a vivere la popolazione artigiana e a dargli vita . Sono stati fatti errori in passato molto gravi. Avete dimenticato Olivetti. Il sindaco di Matera per l’esperienza che ha potrebbe insegnare molte cose,ma non sono state ascoltate”. E infatti l’economia dalle mani libere, senza regole, crea la cultura del bisogno e del silenzio assenso a buon rendere, che appanna e limita l’offerta riducendone competitività, senza guardare al futuro…Del resto abbiamo scritto abbondantemente sull’argomento e i fatti, aldilà della bassa stagione, ci hanno dato ampiamente ragione. Ma Matera continuerà a”vendersi da sè” grazie a un consolidato rappporto con i flussi turistici pugliesi. Resta il lascito e la provocazione sull’esperienza di Adriano Olivetti. ” Lui – aggiunge- punta sull’uomo perchè era un utopista religioso e credeva nell’uomo, nel fare la Città di Dio su questa terra e, prima cosa,partiva dagli apprendisti. Non prendeva personale a tre mesi per poi mandarli via …. Io sono entrato in Olivetti a 19 anni e mi davano il 5 per cento in più del salario perche andassi all’Università. Olivetti? Tutti ne parlano. Ma occorre fare come lui, dando dignità al lavoro e il lavoro oggi, invece, è all’ultimo posto”. Parole sante. Precariato, voucher, co co, tirocini e cancellazione dell’articolo 18 grazie a politici rampanti che hanno sfasciato e continuano a sfasciare l’economia del Paese e il futuro delle giovani generazioni. I nomi? Storia e protagonisti sono ancora lì. Altro che bischerate toscane…