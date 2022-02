Sanzioni “massicce” che puntano ad “un isolamento senza precedenti” come dice Ursula von der Leyen, sarebbero quelle decise dal Consiglio europeo di giovedì scorso, poi rafforzate ulteriormente nella giornata di ieri.

Ma queste sanzioni basteranno allo scopo di piegare a mito consigli Putin? Ed in generale, a giudicare dai precedenti, le sanzioni sono davvero efficaci?

A dare una risposta è l’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) con il suo rapporto diffuso proprio l’esercito russo è alle porte di Kiev (https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-russia-e-sanzioni-22134gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVOwsJhgJHVYZmInuX1YSaVbbyVclSM7aI1Bq1gsXNuR_DgPei9ylahoCBmgQAvD_BwE ).

La risposta è: “Funzionano poco, solo se sono forti e imposte all’unisono da molti Paesi del mondo, e se chi le subisce non è determinato a resistere”.

Spiega l’Ispi, attingendo a dati storici dalla Prima guerra mondiale ad oggi : “Solo un terzo delle volte hanno raggiunto il loro obiettivo”, e -come nella casistica odierna- ancora meno (il 25%) “se lo scopo era dissuadere o far cessare azioni militari”, tenuto conto che le ripercussioni pratiche delle sanzioni non sono immediate. Ma , addirittura, la probabilità di successo crolla all’11% se “il Paese sanzionato non è democratico (come la Russia)”.

Dunque, per quanto possano essere “forti“, queste sanzioni non essendo “globali” (visto che almeno la metà dell’economia mondiale non c’è, a cominciare da Cina, India e Brasile) non serviranno allo scopo.

Potrebbero sì essere convincenti se esse comprendessero le due vere armi letali: l’esclusione della Russia dal sistema Swift (bonifici internazionali) e il settore settore energetico (non solo simbolicamente come la sospensione dell’avvio del gasdotto nord streem2).

Ma queste due sanzioni non ci sono perchè, come rileva anche l’Ispi, esse colpirebbero non solo la Russia ma anche i Paesi europei.

Infatti l’esclusione dal sistema Swift renderebbe difficile, se non impossibili, le transazioni finanziarie per il pagamento da parte dei paesi europei alla stessa Russia il gas che ci fornisce in quantità tali da non poterne fare più a meno (l’Italia ne è dipendente per il 43% del suo fabbisogno).

E dunque per questo, diversamente da quelle messe in campo nel 2014 dopo l’invasione della Crimea, che arrecarono danni contenuti agli alleati Nato, le sanzioni odierne rischiano di «aprire fratture» su un fronte che ora appare compatto contro l’invasione russa (infatti, oltre all’Italia tra i più esposti sul fronte energetico, c’è la Germania su quello economico, ma anche l’Ungheria di Orban, per altro amico di Putin, sarebbe fortemente penalizzata). Tutto ciò mentre nessuna conseguenza ovviamente ricadrebbe sugli Usa.

Per altro, si legge nel report dell’ISPI, con una Russia che (avendo programmato il tutto) per proteggersi da ulteriori sanzioni “ha ricostituito le sue riserve” che ora “ammontano alla cifra record di 630 miliardi di dollari“, il 40% del suo Pil, “contro una media del 9% detenuto dalle banche dell’Eurozona”.

Pertanto, con gli stoccaggi di gas in Europa che sono ai minimi degli ultimi 5 anni (32% della capacità totale) “abbastanza per superare l’inverno ma non sufficienti a permettere all’industria europea di operare a pieno regime dal prossimo autunno”, sempre l’ISPI prevede che nel caso di una “austerity energetica”, “la produzione dell’Eurozona diminuirà dello 0,2% entro il 2022″. Mentre la perdita attesa per l’Italia, come abbiamo visto particolarmente dipendente dai rubinetti Gazprom, sarebbe “dello 0,8% del proprio valore aggiunto“.

E se questo è vero, risultano davvero stonate le roboanti parole che vengono spese a reti unificate con l’elmetto in testa da chi evidentemente ne è ben a conoscenza.

E allora che fare, sperando che nessuno pensi di imbarcarsi in una guerra mondiale? Sicuramente non una rincorsa a mostrare i muscoli per evitare una escalation della guerra a livelli più devastanti.

Ma la pace non la si può fare mentre tuonano le armi per cui il primo obiettivo deve essere quello di fermare la guerra, con le istituzioni internazionali e l’Europa che devono chiedere con tutti i mezzi diplomatici possibili un cessate il fuoco e la possibilità di una assistenza umanitaria alle popolazioni.

Dopodiché impegnarsi a costruire una Europa con una “sicurezza condivisa” tra e per tutti gli Stati e i popoli che la abitano.

Altro che parole minacciose come quelle ascoltate in queste ore da parte della leadership atlantica: “Volevate meno Nato, così ne avrete di più“.