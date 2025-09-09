Santomassimo e Don Pierino ad Aliano come Peppona… e Don Camillo

E’ una storia nella storia dentro una narrazione sulla vita della prima donna sindaco di Aliano( Matera), che – da quanto ci ricorda lo scrittore e collega Emilio Salierno- somiglia tanto a quella dei due sanguigni eroi di Brescello ( Reggio Emilia): Peppone e don Camillo. Il sindaco comunista e il parroco,interpretati in una serie di film da Gino Cervi e dal francese Fernandel,su testi di Giovannino Guareschi, che stemperarono in maniera ironica quel clima di guerra fredda che nel dopoguerra segnò l’Italia con il muro tra paesi Nato e del Patto di Varsavia. Ad Aliano il muro contro muro fu ”animato” dalla sindaca del Pci Maria Ippolita Santomassimo e da don Pierino Di Lenge, due figure battagliere, tutte d’un pezzo che nel centro della Valle del Sauro portarono non poche novità, rompendo gli schemi del potere costituito… E i particolari di quello scontro, culminati con una lettera che il parroco inviata alla segreteria nazionale del Pci, sono stati descritti nel libro che Salierno ha pubblicato nel 2021 sul don Pierino rivoluzionario https://giornalemio.it/cultura/don-pierino-rivoluzionario-e-36confinato-nella-sua-aliano/. Ma ci sono altre verità e precisazioni che l’autore ricorda : la Santomassimo fu sindaca per due mandati e un anno ancora, furono i parenti di Carlo a Levi a spingere per la sepoltura dell’ex confinato ad Aliano anche per allontanarlo anche dopo il trapasso da Linuccia Sabia, che non vedevano bene… E, infine, lo riportiamo in un paragrafo a parte, il primato di prima sindaca della Basilicata eletta nel dopoguerra spetterebbe a Carmen Campagnoli di San Chirico Raparo ( Potenza) che guidò il Comune dal 1946 al 1949. Poi arrivò il commissario prefettizio.



LA SINDACA E… GUARESCHI

In Basilicata si è consumata una vicenda simile a quella, celebre, raccontata da Giovanni Guareschi.

A Brescello, nella Bassa Emiliana, fu ambientata la storia letteraria (e poi cinematografica) tra Peppone, il primo cittadino comunista, e Don Camillo. Ad Aliano, dove scontò il confino Carlo Levi, negli anni Settanta si sviluppò la contrapposizione tra la sindaca del PCI, Maria Ippolita Santomassimo, e Don Pierino Dilenge.

Santomassimo è morta nei giorni scorsi e ha il merito di essere stata tra le prime sindache lucane elette in una lista comunista.

Che cosa accadde ad Aliano tra Don Pierino e Maria Ippolita è stato raccontato nel mio libro “Il 36esimo confinato”, edito nel 2021 da Gangemi International, tradotto in lingua inglese con il titolo “Exile number 36”.

La piccola guerra tra il parroco di Aliano e la prima cittadina comunista fece parlare molto e scomodò giornali e televisioni. Entrambi si spesero per affermare le proprie posizioni, entrambi agirono per trasformare la terra del dolore delineata da Levi, in un luogo non più “lontano da Dio e dagli uomini”.

I nostri Peppone (in versione femminile) e Don Camillo avevano una nota che li accomunava: erano portatori di fatti nuovi, sia pur su fronti e ideali diversi. Operarono in un contesto culturalmente ed economicamente arretrato, tristemente noto a causa della cruda ma realistica analisi leviana.

Il prete sgomitava ed era protagonista assoluto delle iniziative sociali con l’occupazione delle terre, la creazione delle cooperative giovanili, gli eventi culturali, la creazione della banca, la lotta ai partiti politici e gli attriti con la gerarchia ecclesiastica, l’impegno per tenere in vita il ricordo di Levi. Una presenza ingombrante per alcuni e, in generale, per il sistema di potere.

Santomassimo e Dilenge, figure dalla forte personalità, proprio non riuscirono ad andare d’accordo e gli scontri furono numerosi, richiamando inevitabilmente i racconti di Guareschi e la rivalità tra i personaggi interpretati da Fernandel e Gino Cervi.



Nel 1976 fece scalpore la lettera che il parroco inviò a Enrico Berlinguer, segretario nazionale del PCI. Dilenge lamentava il persistente ostruzionismo nei confronti delle sue iniziative da parte della sanguigna sindaca. Tra accuse vicendevoli, minacce di querele e tanti veleni e colpi bassi, il sacerdote e i suoi giovani organizzarono addirittura uno “sciopero” contro l’amministrazione comunale. Scesero in campo con manifesti, striscioni e in testa al corteo di protesta c’era uno dei trattori della cooperativa agricola promossa dal prete.

Nella lettera a Berlinguer si faceva anche cenno alla festa del Corpus Domini. Dilenge abolì la consuetudine a favore dei sindaci di reggere l’ombrello processionale e di accompagnare il patrono in occasione della celebrazione del santo patrono, bloccando la Santomassimo e gli altri amministratori comunali arrivati con il gonfalone. Un affronto che la sindaca non mandò giù. La risposta del Municipio fu il blocco dei lavori per il campanile della chiesa.

Il prete, intanto, creava opportunità di lavoro, strappava al demanio pubblico terreni abbandonati per avviare nuove colture, denunciava la violenza psicologica e politica della borghesia parassitaria. “Non sono forse io il comunista?”, chiedeva ai cittadini. Il clima era infuocato e registrò numerosi episodi di scontro, alimentando la contrapposizione.



Anni fa, i due si rividero e parlarono. Tornarono sui fatti degli anni Settanta che li avevano visti protagonisti e “nemici”. Fu un dialogo di pace e arrivarono chiarimenti da entrambe le parti. Emerse qualche verità nascosta e tutti i contrasti furono messi alle spalle. Si sono, poi, incontrati spesso, ed erano in buoni rapporti.

Il Don Camillo alianese ha celebrato il funerale di Ippolita e nell’omelia ha fatto cenno anche agli anni intensi del dualismo e della lotta. La sindaca era cattolica, in famiglia aveva avuto un parente prete e fu anche presidente del comitato locale per le feste religiose. Santomassimo si spese con passione per il suo territorio e per la sua gente, avviando, tra le prime in Basilicata, un percorso impensabile sino alla sua elezione, quello della presenza femminile nelle istituzioni. Che i contadini o gli eredi dei “Luigini” potessero immaginare, o addirittura scegliere una donna per guidare il municipio, prima che poi accadesse, era davvero qualcosa di impensabile. Ippolita portò con fierezza la fascia tricolore e diede un contributo importante per attenuare la marginalità delle donne.

Fu una grande sorpresa anche per Carlo Levi, che la conobbe quando tornò ad Aliano.

(emilio salierno)



La prima sindaca di Basilicata , Carmela Campagnoli, di San Chirico Raparo

La notizia della recente scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo, prima donna a ricoprire l’incarico di sindaco ad Aliano (MT) in seguito alle elezioni comunali del 18 novembre 1973, ha suscitato un notevole moto di cordoglio e affetto, frutto del suo alto impegno amministrativo e del profondo valore sociale e simbolico della sua sindacatura.

Questa stessa notizia, però, ha finito col generare anche un diffuso equivoco informativo, che credo sia giusto provare a chiarire sul piano storico: contrariamente a quanto riportato da diversi organi di stampa e da numerosi post social, infatti, Maria Ippolita Santomassimo non fu la “prima sindaca lucana” a partire dal 1946.



La documentazione archivistica oggi disponibile (che confluirà almeno in parte in un saggio di prossima pubblicazione) ha permesso di scoprire come Carmela (o Carmen) Campagnoli fu eletta alla carica di sindaco dal Consiglio comunale di San Chirico Raparo già nel 1948, dopo essere stata eletta consigliera comunale (al pari di Angelina La Bollita) come “indipendente di destra” per la lista “Orologio” nell’ottobre del 1946. Campagnoli esercitò il suo ruolo fino alla fine del 1949, venendo poi sostituita dal Commissario prefettizio Agostino Stellato.



A Pignola, invece, come riportato anche da Vincenzo Ferretti nel suo libro “Pignola nel millenovecento” (p. 153), alle elezioni del 25 maggio 1952, s’impose una lista composta da esponenti della Democrazia cristiana, del Partito monarchico e del Psdi. Il Consiglio comunale elesse quindi alla carica di sindaco Maria Elena Villone, il cui mandato terminò l’anno successivo, quando fu sostituita da Nicola Datena.

Da quel momento in poi, dal 1953 al 1973, le carte finora esaminate (ma la ricerca andrebbe ancor più circostanziata) non hanno evidenziato la presenza di altre sindache, mentre negli anni Settanta/Ottanta, all’elezione di Maria Santomassimo ad Aliano (Pci) seguirono quelle di Maria Santoro a Ruvo (Pci, 1974), di Ida Masi a Baragiano (1974), di Carmela Lauria a Tursi (Dc, 1978), di Rosa Lisanti a Muro Lucano (Dc, 1983) e di Maria Signorella a Miglionico (Pci, 1985).

A confermarlo la scheda elettorale del comune di San Chirico Raparo relativa alle elezioni del 6 ottobre 1946. Si leggono, in basso a destra, i nomi di Carmela Campagnoli, poi eletta alla carica di sindaco, e di Angelina La Bollita.