Santochirico: “siamo sportivi ma non decubertiani, vogliamo vincerle le elezioni, con una proposta progressista, chiara, pulita, omogenea.”

“Qualcuno dice: ma dove volete andare voi con una sola lista, a vincere le elezioni? “ Sgombra subito il campo Vincenzo Santochirico nel suo intervento di presentazione della lista che lo sostiene nella corsa a sindaco di Matera. E nel ricordare che “nelle elezioni del sindaco c’è l’elezione diretta”, e che il numero delle liste è molto importante “ma vince il candidato sindaco che ha più voti degli altri. L’elezione diretta, dal 1993 in poi è così nei comuni, tant’è che esiste pure il voto disgiunto per chi lo vuole fare. Perché? Perché è importante eleggere direttamente il sindaco, perché il sindaco deve essere il rappresentante di quella comunità e la comunità deve scegliere quello che ritiene che sia la migliore persona, il miglior sindaco nelle cui mani bisogna mettere il destino della propria città.” Ha invitato dunque “gli elettori a fare questa scelta anche oltre le liste e che quindi giochiamo senza nessuna paura, senza nessun senso di inferiorità.” E a farlo anche perchè ha rivendicato con orgoglio “Noi siamo chiaramente progressisti, chiaramente di sinistra, chiaramente puliti, chiaramente competenti. La lista oggi presentata che si rivendica rappresenti “tutta la società materana” con cui si è voluto dare “il segnale di quello che è il nostro messaggio principale, cioè di una politica pulita, di una politica chiara, di una politica che non ha sottintesi, che non ha secondi fini, che non mira ad altre cose, alla regione o ad altro, no, noi siamo espressione della città di Matera, io sono un avvocato, da 12 anni non ho nessun incarico politico pur avendone avuti in passato.” Perchè si è deciso di essere presenti nella competizione elettorale? Santochirico ha spiegato “perché purtroppo per la prima volta a Matera accade qualcosa di strano, accade che non è presente uno schieramento chiaramente di centro-sinistra, democratico e di sinistra, non esiste, perché il PD si è diviso, perché il PD non si presenta per la prima volta con un proprio simbolo e questa è una cosa secondo me gravissima. Se i partiti non sono presenti nella competizione elettorale che ragione di vita hanno? E non lo fanno perché purtroppo alcuni loro rappresentanti hanno preferito altre cose, una cosa che non si sa nemmeno bene identificare, che non ha nemmeno un nome, mettendo insieme pezzi di centro-destra, pezzi di centro, pezzi di centro-sinistra in qualcosa che non è chiaro che cosa voglia rappresentare.” A proposito delle primarie, aggiunge che esse “servono per scegliere un candidato sindaco di un’alleanza che è stata già fatta”, con chi “si condividono i valori, si condividono i programmi, si condividono le proposte, si ha come dire un campo comune nel quale si opera non in una sola occasione ma permanentemente nella vita sociale e politica della città.” Nel mentre si consumava tutto ciò “Il centrodestra ha fatto una propria scelta, con un candidato che è anche persona rispettabile ma che è lontana dai nostri valori, dai nostri ideali. Noi crediamo che il centrodestra non stia governando bene in Basilicata, non stia governando bene in Italia e quindi crediamo che non governerebbe nemmeno bene a Matera.” Dunque Santochirico Sindaco e la Lista Progetto comune per Matera si presentano come “un’alternativa” al centro destra e all’aggregato variegato creatosi intorno a Roberto Cifarelli, con una “proposta politica chiara, con un messaggio chiaro agli elettori, perché vogliamo un’amministrazione stabile. Quando si mettono insieme cose diverse già è una fatica metterle insieme all’inizio, ma quando e se, nell’ipotesi credo remota e che non accadrà, dovessero vincere, dal giorno dopo inizieranno a litigare l’uno contro l’altro, mentre noi abbiamo la fortuna di non avere questo problema.” E si vuole vincere con un programma elaborato in un elevato numero di incontri tematici con associazioni e realtà professionali della città “ un programma che si basa essenzialmente su alcune scelte che puntano al “Vivere bene a Matera” che può sembrare una cosa sciocca, ma non lo è. Vivere bene a Matera l’abbiamo declinato in quattro programmi: la città verde, sana e sostenibile, vivere bene la città della cultura, vivere bene a Matera la città intelligente e del sapere, dell’innovazione, vivere bene a Matera la città democratica dei beni comuni e della partecipazione.” Per domenica prossima è stata annunciata una pubblica manifestazione. per chi volesse, a seguire riportiamo la trascrizione integrale dell’intervento di Vincenzo Santochirico.

“Grazie, innanzitutto a tutti voi di essere qui, mi dispiace per chi non riesce a sedersi, spero almeno che riesca ad ascoltare. Oggi è la presentazione della lista, la settimana prossima, presumibilmente domenica prossima, faremo un evento pubblico aperto a tutti i cittadini, lo faremo o all’aperto in una struttura pubblica, dipende dalle condizioni atmosferiche del tempo, avremo in quell’occasione la possibilità di illustrare più ampiamente sia le ragioni della nostra presenza e sia quello che noi proponiamo a questa città. Oggi ci sembrava giusto, dopo una settimana dalla presentazione della lista, fare invece un incontro, sia con i candidati, sia con alcuni sostenitori che li accompagnano, sia con la stampa, con quella che c’è e presumibilmente arriverà. In questi giorni purtroppo sono sottoposti anche loro a un tour de force eccezionale perché c’è la presentazione di tante liste e di tanti candidati.

Quindi io dirò alcune cose fondamentali. Innanzitutto ringraziando i candidati che hanno dato la loro disponibilità a stare con noi, abbiamo vissuto un periodo lungo di preparazione e di incubazione perché abbiamo cominciato da novembre scorso a presentarci, a fare proposte, a fare incontri.

Quelli che vedete intorno sulle pareti sono tutti la testimonianza degli incontri svolti sui vari temi, dallo sport alla sanità, dall’urbanistica alla scuola ai giovani e tanti altri temi che troverete tutti in un ricchissimo programma che abbiamo formato e che nei prossimi giorni sarà anche distribuito con un un depliant un po’ più in pillole, così è più facile consultarlo perché altrimenti sono 20 pagine che erano la riduzione di 55 pagine di programma che abbiamo accumulato nel corso del tempo. Per dire della ricchezza dei tanti apporti dei tanti contributi che sono arrivati in questo periodo in un confronto ampissimo con la società materana, con le categorie, con i rappresentanti delle associazioni e così via.

Dicevo un ringraziamento ai candidati. L’elenco è lungo ma io ve lo voglio fare perché è giusto che ognuno sia nominato. Ovviamente, essendo noi democratici per natura abbiamo fatto l’ordine alfabetico senza nessuna gerarchia che non sia quella del cognome.

Quindi sono: Antonicelli Marilena Domenica (docente di scuola primaria), Bianchi Marina (libera professionista, specialista in comunicazione e digital marketing), Capolupo Vita Maria (amministratrice condominiale), Cifarelli Giulia (infermiera coordinatrice), Cotrufo Marco (dipendente), Cuscianna Felice (artigiano), De Blasiis Ulisse (dottore commercialista), De Rosa Gerardo Giovanni (consulente posti italiane), Gabriele Vincenzo ( commerciante), Iacovone Antonietta (impiegata), Lupi Daniela ( artista), Mazzilli Domenico, detto Mimo, ci tiene a precisarlo (pensionato, già direttore di poste italiane), Monaco Nicola (avvocato), Montemurro Mario (docente di scuola secondaria di secondo grado), Morelli Antonio (infermiere ospedaliero), Muscas Giovanni (pensionato, già rappresentante sindacale della sua realtà produttiva), Nitti Palma (pensionata, già artigiana e restauratrice), Paternoster Vincenzo (studente universitario), Paolicelli Vito (parrucchiere), Perrone Patrizia (imprenditrice di un noto forno materano senza fare pubblicità), Porcari Genoveffa (docente di scuola primaria), Rinaldelli Nunzia (funzionaria di tribunale), Rizzi Marina (medico-gastroenterologa), Saluzzi Francesco (libero professionista ingegnere), Santamarina Antonio (fattorino), Scarabaggio Bruno (meccanico), Venezia Emilia (docente di scuola secondaria di secondo grado), Visaggi Mariacristina, (avvocata), Rega Sofia (studentessa universitaria), Rubino Claudio (studente universitario), sono i nostri due jolly giovani della squadra, Fabrizio Nicola (bancario in pensione), D’Aria Anna Maria (funzionaria INPS).

Un applauso per loro che hanno dato questa disponibilità e che come avete sentito viene rappresentata tutta la società materana. Non è che la nostra è migliore delle altre, tutte le liste sono buone, non ho nessuna riserva mentale, ma noi abbiamo voluto dare anche nella composizione della lista il segnale di quello che è il nostro messaggio principale, cioè di una politica pulita, di una politica chiara, di una politica che non ha sottintesi, che non ha secondi fini, che non mira ad altre cose, alla regione o altro, no, noi siamo espressione della città di Matera, io sono un avvocato, da 12 anni non ho nessun incarico politico pur avendone avuti in passato, e abbiamo sentito l’esigenza però di essere presenti in questa competizione perché purtroppo per la prima volta a Matera accade qualcosa di strano, accade che non è presente nella nostra competizione elettorale uno schieramento chiaramente di centro-sinistra, democratico e di sinistra, non esiste, perché il PD si è diviso, perché il PD non si presenta per la prima volta con un proprio simbolo e questa è una cosa secondo me gravissima che succede. Se i partiti non sono presenti nella competizione elettorale che ragione di vita hanno? E non lo fanno perché purtroppo alcuni loro rappresentanti hanno preferito altre cose, una cosa che non si sa nemmeno bene identificare, che non ha nemmeno un nome, mettendo insieme pezzi di centro-destra, pezzi di centro, pezzi di centro-sinistra in qualcosa che non è chiaro che cosa voglia rappresentare. Dicono che hanno fatto le primarie. Ma le primarie servono per scegliere un candidato sindaco, o un candidato a qualche altra parte, ma vuol dire che un’alleanza è stata già fatta e l’alleanza come si fa? Se si condividono i valori, se si condividono i programmi, se si condividono le proposte, se si ha come dire un campo comune nel quale si opera non in una sola occasione ma permanentemente nella vita sociale e politica della città.

Purtroppo questo è venuto a mancare e noi abbiamo avuto la responsabilità, dopo che io per il lavoro che abbiamo fatto con Progetto Comune da novembre in poi eravamo stati indicati come coloro che potevano rappresentare una coalizione di centro-sinistra in cui c’è non quello che uno vuole ma quello che appare. Voi vedete in questi giorni in televisione spesso che ci sono la Schlein che è segretario del Partito Democratico, Conte che è il Presidente dei Cinque Stelle e poi vedete i rappresentanti dell’Alleanza Verde e Sinistra Italiana che sono Fratoianni e Bonelli. Li vedete quelli insieme, non ci sono altri personaggi.

Qui invece abbiamo cose strane, un pezzo di Forza Italia che si sospende ma rimane in Forza Italia e appoggia la maggioranza di centrodestra nella Regione Basilicata, Azione che a livello nazionale non si sa bene che cosa faccia ma qui sta col centrodestra e poi un pezzo di centrosinistra che all’opposizione alla Regione e dovrebbe essere al Governo insieme ai suoi oppositori e al Comune. Una cosa che non si capisce esattamente che cos’è e come può funzionare una cosa di questo genere. Noi siamo alternativi non solo a questo raggruppamento, siamo chiaramente alternativi anche e soprattutto al centrodestra.

Il centrodestra però ha fatto una propria scelta, fa la propria battaglia con un candidato che è anche persona rispettabile ma che è lontana dai nostri valori, dai nostri ideali. Noi crediamo che il centrodestra non stia governando bene in Basilicata, non stia governando bene in Italia e quindi crediamo che non governerebbe nemmeno bene a Matera. Noi siamo un’alternativa, un’alternativa all’uno e all’altro perché vogliamo offrire una proposta politica chiara, con un messaggio chiaro agli elettori, perché vogliamo un’amministrazione stabile.

Quando si mettono insieme cose diverse già è una fatica metterle insieme all’inizio, ma quando e se, nell’ipotesi credo remota e che non accadrà, dovessero vincere, dal giorno dopo inizieranno a litigare l’uno contro l’altro, mentre noi abbiamo la fortuna di non avere questo problema. Qualcuno dice: ma dove volete andare voi con una sola lista, a vincere le elezioni? Bene, io ricordo sempre che nelle elezioni del sindaco c’è l’elezione diretta, le liste sono importanti ma vince il candidato sindaco che ha più voti degli altri. L’elezione diretta, dal 1993 in poi è così nei comuni, tant’è che esiste pure il voto di giunto per chi lo vuole fare.

Perché? Perché è importante eleggere direttamente il sindaco, perché il sindaco deve essere il rappresentante di quella comunità e la comunità deve scegliere quello che ritiene che sia la migliore persona, il miglior sindaco nelle cui mani bisogna mettere il destino della propria comunità, della propria città. E noi invitiamo gli elettori a fare questa scelta anche oltre le liste e quindi giochiamo senza nessuna paura, senza nessun senso di inferiorità. Ma avete una sola lista. Pure Garibaldi quando partì era con pochi uomini, ma è riuscito a fare l’Italia. Ovviamente non c’è alcun confronto, non vogliamo paragonarci agli eroi della nostra storia, per carità.

Ma le elezioni si possono vincere e noi vogliamo affrontare questa battaglia per vincerla. A noi piace lo sport, ma noi non siamo decubertiani, non giochiamo per partecipare, noi giochiamo per vincere e lo diciamo chiaramente. Vogliamo vincere questa elezione e vogliamo farlo, ripeto, con la nostra squadra che abbiamo presentato oggi, con il candidato sindaco che abbiamo scelto insieme e che abbiamo proposto, con un programma che è chiaro e che dice quello che possiamo fare. Il nostro programma è un programma che si basa essenzialmente su alcune scelte che puntano al “Vivere bene a Matera”. Può sembrare una cosa sciocca, ma non lo è. Vivere bene a Matera significa, e l’abbiamo poi declinato in quattro programmi: la città verde, sana e sostenibile, vivere bene la città della cultura, vivere bene a Matera la città intelligente e del sapere, dell’innovazione, vivere bene a Matera la città democratica dei beni comuni e della partecipazione.

Che significa questo? Innanzitutto dare ai propri cittadini la possibilità di vivere bene. Come si vive bene in una città? Se c’è una sanità che funziona, se c’è l’istruzione che funziona, se c’è una mobilità che funziona, se ci sono opere pubbliche, una manutenzione della città che funziona, se in tutti i quartieri ci sono centri dove è possibile vivere il senso comunitario della vita della città. E queste cose spesso e volentieri sono venute meno nella nostra città.

Noi vogliamo iniziare da questo, innanzitutto dare ai cittadini, dare agli abitanti in questa città una dimensione sociale, culturale, comunitaria, unità, perché questa città spesso si è divisa e deve trovare le ragioni di nuova unità, perché unita ha raggiunto grandi obiettivi in passato e può raggiungerli anche in futuro. E quindi pensare, avere cura della propria gente. Tante proposte abbiamo fatto e oggi non le dirò tutte quante perché sennò vi dovete trattenere per tutta la giornata e non lo farò, poi ci sarà qualche candidato consigliere che interverrà e dirà qualcosa.

Ma quali sono gli assi portanti? Prima dicevo una vita sociale in cui si trovano i servizi a portata di mano, in cui chi vive nel proprio quartiere trova quello che vuole, lo trova lì. E quindi le scuole, l’istruzione, l’assistenza, deve trovarla lì, è quindi uno dei punti che noi diciamo è un centro di comunità in ogni quartiere, che va da San Giacomo ad Agna, da Serra Venerdì a Lanera, tutti devono poter vivere il loro quartiere a dimensione, non devono spostarsi altrove.

Poi la salute. Con Marina abbiamo ragionato molto su questo. Noi proponiamo una casa della comunità. Perché l’Ospedale Madonna delle Grazie, io me ne sono occupato in passato quando facevo il consiglio regionale, a un certo punto si è riuscito ad ottenere per la prima e unica volta che un direttore dell’azienda sanitaria fosse un materano. Mai era successo prima questo, e mai è successo dopo. Poi dopo il 2012 è iniziato il lento declino dell’ospedale di Matera, che aveva raggiunto punte anche di eccellenza e di qualità. Non perché non le abbia oggi, perché i medici e gli infermieri fanno di tutto per farlo, ma purtroppo sono venuti meno gli investimenti, sono venuti meno l’organizzazione e i servizi e quindi quell’ospedale ha perso quell’importanza e centralità che aveva prima. E poi non può ridursi l’ospedale di Matera a essere solo il pronto soccorso della città, come purtroppo accade. La casa della comunità, cioè le cure primarie che si possono ottenere, devono essere lì. A Potenza l’hanno fatto, in modo tale che uno per avere le prime cure non deve recarsi l’ospedale, ma si reca alla casa delle comunità. E l’ospedale può essere destinato alle acuzie, può essere destinato alla sperimentazione, può essere destinato alle cose più importanti. Uno dovrebbe andare da Matera a Montescaglioso, farsi curare la prima cosa e poi ritornare all’ospedale. Una cosa che ti fa mettere le mani ai capelli. E dice ma nelle città non si fa. No, a Potenza l’hanno fatto e se si è fatto a Potenza immagino che si possa fare pure a Matera, con un’eccezione rispetto agli altri comuni più piccoli dove non è giusto che ve ne sia in ogni comune. Ecco un intervento preciso, diretto, che il Comune dovrebbe esigere.

Quindi l’istruzione, con una manutenzione degli edifici e le scuole che debbono essere aperte anche nel pomeriggio, dove ci possono essere anche attività a favore del quartiere, perché sono strutture che esistono, il Comune già le paga, già sostiene i costi. Perché non ampliare lì l’area dei servizi?

E poi il turismo. Vedete sul turismo abbiamo avuto già una discussione nei giorni scorsi, noi abbiamo avuto un grande successo, una grande espansione. Molti materani hanno investito per la prima volta le proprie risorse, facendo il BB, le case vacanze e così via. Si è parlare male di questi cittadini ed è accaduto che non li hanno seguiti, non li hanno assistiti, e ciò non ha contribuito a migliorato quell’offerta, che pure vi posso garantire a Matera è molto alta. Serve un piano strategico. Il turismo si ferma a novembre e riprende ora a marzo-aprile. Negli altri mesi che facciamo? Dobbiamo trovare delle alternative. Perché non si fa una programmazione? È difficile che uno venga a visitare la città, parliamoci chiaramente a dicembre quando fa freddo. Se si trovano altre opportunità, faccio un esempio, organizzazioni fieristiche di nicchia, il turismo sportivo, il turismo enogastronomico. E se si trovano anche altre opportunità: la formazione, l’alta formazione, altra gente verrà e permarrà. Il turismo e quindi un piano strategico. Il turismo ha comportato un problema a Matera, che è quello dei prezzi delle abitazioni. Noi ci dobbiamo porre il problema di un piano casa soprattutto per i giovani, perché non hanno la possibilità di avere un’abitazione a costi sostenibili né a comprarla né tantomeno affittarla perché i fitti sono altissimi. E quindi bisogna fare un piano casa con una riserva a favore dei giovani, soprattutto di quelli che vogliono sposarsi, che vogliono creare comunque una famiglia, una comunità e che spesso non possono. E i giovani devono essere nel programma dei primi 100 giorni. Presenteremo una proposta specifica per i giovani che riguarda casa, che riguarda studio, che riguarda imprese, che riguarda cultura. Perché se i giovani continuano ad andare via dalle nostre città, io per primo ho due figli che sono sparsi nel mondo,, perché uno sta a New York da 12 anni, uno sta a Milano, ci sentiamo ogni giorno, però quanti di noi hanno i figli che stanno fuori e che non tornano perché non trovano opportunità? E questa città deve essere una città delle opportunità, dove per fare qualcosa non bisogna dire sì o no a qualcuno, ma bisogna premiare il merito, le capacità e dare opportunità. Questa è una cosa che deve fare l’amministrazione comunale e può farla d’accordo con la Regione, con Invitalia e con altri soggetti.

Quindi abbiamo detto l’istruzione, abbiamo detto la sanità, abbiamo detto i quartieri, abbiamo detto il turismo. E poi c’è l’innovazione. Noi abbiamo delle presenze nella nostra città di grande valore, la Casa delle Tecnologie, abbiamo il Centro di Geodesia Spaziale, l’Agenzia Spaziale Italiana ha un’unica struttura in Italia, una sola ne ha, a Matera, l’altra ce l’ha in Kenya e poi c’è la sede ufficiale a Roma. Quando io ho fatto in passato l’assessore, facevamo un accordo di programma per fare la cittadina dello spazio, così la chiamammo all’epoca, poi si è persa di vista. Bene, recuperare quella dimensione, significa investimenti, investimenti che vengono a fare a Matera, gente che viene a risiedere a Matera perché partecipa a queste attività, si sviluppano applicazioni. Noi con i nostri telefonini, quando ormai è tutto tramite satellitare sostanzialmente che si fa, è Matera il centro di osservazione della Terra più importante nel mondo e questo non è stato valorizzato a sufficienza. Fortunatamente, ultimamente è stato fatto un accordo di programma, ma ancora non è stato attuato. Bene, partire di lì, creare, a Matera è partita ora un’accademia della formazione, dell’alta formazione con Amazon, si può replicare in tanti altri modi questo, perché quello è un modo per far venire gente da fuori a Matera. Quelle accademie non sono ristrette solo ai materani, ma noi dobbiamo avere la possibilità non solo di non far andare via i nostri giovani, ma anche di attrarre questa città a tutte le caratteristiche, per essere città dell’UNESCO, per essere una città ormai meta, privilegiata dell’attenzione e del turismo, è stata capitale europea della cultura, sarà capitale nel 2026 del dialogo del Mediterraneo e della cultura. Abbiamo la possibilità che questa città sia una città che parli al mondo e riceva dal mondo, però bisogna avere l’accortezza e la capacità di essere conseguenti e se non c’è un Comune, se non c’è un’amministrazione all’altezza di questa sfida, non lo si fa. Queste sono alcune cose fondamentali. Le possono fare, si possono fare, se c’è un’amministrazione che ha, ripeto, una guida autorevole, una guida qualificata, se c’è un’amministrazione con una maggioranza coesa, che non litiga, che non si unisce e si divide per ragioni di mero potere. Noi fortunatamente questo tema non ce l’abbiamo. Diceva qualcuno, la nostra fortuna, che le persone che stanno nella nostra lista sono persone che non hanno bisogno della politica, sono persone che già di per sé, nella loro professione, nella loro vita, hanno soddisfazione di carattere economico, di carattere sociale, di carattere culturale.

Non devono andare lì né per prendere gettone, né per prendere l’indennità, né per arricchirsi, né per avere interessi. Non sono amici di chi deve fare case, non sono amici di chi deve prendersi gli appalti. Noi non ce l’abbiamo. Non so se altri ce l’hanno, noi non ce l’abbiamo sicuramente. Questo è poco ma sicuro e lo posso certificare perché conosco una a una le persone che stanno nella nostra lista.

Ovviamente ci aspettano tre settimane diciamo intensissime. In questa prima settimana i candidati hanno dato già il meglio di sé, tempestando gli telefonati gli amici, i conoscenti, i propri contatti, a volte anche annoiando, chiamandoli nei giorni di festa, chiamandoli di sera, chiamandoli all’ora di pranzo. In campagna elettorale ho detto si fa così, non dobbiamo essere timidi. Abbiamo già fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro e credo, da quello che ricevo io personalmente, dai tanti contatti che ho avuto, da quello che mi restituiscono anche i candidati, che veniamo accolti bene. Non c’è respingimento, non c’è repulsione, la gente non si stanca, non è annoiata, non è reattiva negativamente nei nostri confronti quando noi la interpelliamo. Anzi, accoglie come una boccata di ossigeno rispetto ad altre cose che sono indigeste, altre cose che non si possono vedere. La nostra, ripeto, è una cosa pulita, chiara. Noi siamo chiaramente progressisti, potete dire chiaramente progressisti, chiaramente di sinistra, chiaramente puliti, chiaramente competenti. Quel chiaramente lo potrei declinare in tanti modi perché così è. Non li possiamo scrivere tutti in un manifesto, sennò avremmo dovuto scrivere un libro. Io credo che abbiamo queste qualità, le dobbiamo dimostrare, le dobbiamo mettere a servizio della città in queste tre settimane che ci mancano.

La vostra stessa partecipazione di oggi è un grande incoraggiamento. Non vogliamo affollare un mercato già troppo affollato che c’è di iniziative e di attività. Oggi abbiamo dato questa prima pillola. L’invito che vi faccio tutti quanti è a seguirci. Le settimane delle campagne elettorali hanno una specie di contraddizione. Sembrano che non finiscano mai e passano in un batter d’occhio. Vi può sembrare una contraddizione, ma è così. Quando finisce, quando finisce, ma ogni giorno che passa una cosa che non ho fatto, un incontro, una chiamata, una telefonata che mi sono perso, una persona che non ho trovato. Oddio mio, potevo fare questo e non l’ho fatto. Ma tre settimane passano velocemente. Le dobbiamo mettere a frutto tutti quanti e non basta solo l’impegno dei candidati. Io mi rivolgo ora soprattutto a quelli che candidati qui non sono, ma che sono loro sostenitori. Loro sono la forza principale che noi abbiamo. Noi non abbiamo grandi mezzi economici, non abbiamo sostenitori, finanziatori particolari. Non ne vogliamo nemmeno, se vi devo dire la verità. Ci piace essere anche qua trasparenti e puliti ed essere autonomi, perché le scelte che vogliamo fare le vogliamo fare senza nessun condizionamento, perché sono le scelte giuste, non le scelte convenienti per qualcuno. Le scelte giuste nell’interesse della città. Questo è quello che ci spira e che ci ha fatto essere presenti qua. Vi ringrazio ancora della partecipazione. Diamoci da fare, un applauso ai candidati, non a me perché sono loro.”