Santochirico: “Matera antifascista, di sinistra e progressista meritava una rappresentanza”

“Che cosa farà “Progetto Comune Matera“, correrà alle elezioni e con chi? ” Era l’interrogativo rimasto appeso il 18 aprile scorso al termine della conferenza stampa con cui Vincenzo Santochirico fu costretto a prendere atto che la sua candidatura a Sindaco del tavolo del centro sinistra, nonostante l’annuncio ufficiale tramite comunicato stampa, mancava del sostegno promesso in primis da parte del Segretario regionale del PD che a Matera come a Potenza ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo. Interrogativo sciolto questa mattina con l’evvenuta presentazione presso gli uffici comunali della sua candidatura a Sindaco sostenuta dalla sola lista del movimento “Progetto Comune Matera” sorto nel 2024 a protagonista di una serie di appuntamenti sulle problematiche della città. Perchè questa decisione last minute? Lo ha spiegato lui stesso a caldo, con questa prima dichiarazione rilasciata ai microfoni dei cronisti e che pubblichiamo (trascritta) a seguire. “La scelta che ho fatto è una scelta sofferta ma probabilmente coerente sia col percorso iniziale che avevo fatto, -ha affermato Santochirico– cioè quello di creare un movimento politico-civico che rispondesse a una domanda diffusa di partecipazione e di rappresentanza politica che i partiti non riuscivano a dare e sia per il fatto che dopo che la coalizione progressista aveva fatto il mio nome e lo aveva annunciato e io avevo dovuto prendere atto del comportamento non coerente, per non dire sleale, del segretario regionale del Partito Democratico che si era impegnato al tavolo a tenere il Partito Democratico dentro quella coalizione e poi non ha rispettato questo, ho pensato e riflettuto anche tenendo conto di quello che dicevano molti cittadini, che era impossibile che a Matera non vi fosse una rappresentanza di una forza, di un campo politico chiaramente progressista, democratico e antifascista, che non mettesse insieme cose che sono diverse. C’è il centrodestra che, ovviamente ,ha una sua fisionomia precisa, c’è un’altra aggregazione che non si capisce esattamente che cos’è, e poi c’è -oltre Prisco che è una rappresentanza autonoma di un mondo impreditoriale che ha la sua fisionomia- la presenza dei 5 stelle che rappresentano un pezzo del campo progressista. Ma c’è un campo di centrosinistra progressista che non si riconosce e che è fondamentale a Matera, perché Matera è una città fortemente democratica antifascista e di sinistra e progressista che comunque aveva bisogno di una forma di rappresentanza. Di una proposta politica pulita, chiara, trasparente, non frutto di giochi di potere, non frutto di aggregazioni che rispondono non ai interessi della città ma ad altri disegni, ma che fosse espressione diretta della città e per assicurare un buon governo alla città. E siccome noi riteniamo che per il lavoro che abbiamo fatto, per il programma che abbiamo dato, arricchito dalle idee anche degli amici di Europa Verde che hanno dato un contributo anche importante sia nella fase della proposta della mia candidatura, sia successivamente nel presentare questa lista, io ho ritenuto che fosse necessario un atto di responsabilità nei confronti della città e di quell’elettorato che ha chiesto in questi giorni di poter andare a votare e di avere una proposta precisa, perché il rischio forte era che molti cittadini non andassero a votare perché non volevano votare a destra, perché non volevano votare una cosa che non capivano esattamente che cosa fosse e per loro ragioni non volevano votare nemmeno gli amici dei Cinque Stelle.

Quindi, noi abbiamo sentito il dovere civico e politico e morale di dare una risposta a questa ampia fascia della città anche perché riteniamo di avere una proposta di governo che ci mette nelle condizioni di giocarcelo alla grande. Perché noi giochiamo per vincere, non giochiamo per partecipare e questo lo dimostreremo nella campagna elettorale.“

