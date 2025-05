Santochirico: “con 2 consiglieri saremo una presenza libera, vigile, determinata”

Non ha rilasciato ancora dichiarazioni specifiche Vincenzo Santochirico, candidato sindaco supportato dalla lista “Matera Civica Matera“, dal nome del movimento politico culturale da lui fondato ed avviato solo qualche mese fa, che ha conseguito un significativo gradimento personale del 6,85%, mentre il voto di lista si è fermato al 5,99%, e due consiglieri eletti. Sull’immediato futuro e i prossimi passi politici rende noto -con la nota che segue- che ne parlerà in un prossimo incontro pubblico. “Grazie. A tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia, -scrive sul proprio profilo facebook- – che ci hanno sostenuto, che hanno creduto nella nostra proposta.

Grazie ai candidati, ai simpatizzanti, ai supporter che sono stati protagonisti di una straordinaria campagna elettorale.

Con due consiglieri eletti, Progetto Comune entra in Consiglio comunale: un risultato che parla chiaro e che premia un percorso nato dal basso, senza alleanze di convenienza ma con idee coerenti, serietà e radicamento nella città.

Anche dai banchi del Consiglio continueremo ad impegnarci per gli obiettivi che ci siamo prefissati: più trasparenza, più giustizia sociale, più partecipazione.

Saremo una presenza libera, vigile, determinata.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico per ringraziarvi e condividere con tutti voi i prossimi passi.”

