Santochirico candidato sindaco di Matera per il Centrosinistra

Non è stato facile, tra tanti incontri andati a vuoto, disimpegni dell’ultima ora, lungo un percorso- quello del tavolo del centrosinistra- partito in ritardo a causa di problemi politici e organizzativi legati a situazioni regionali e locali irrisolti., senza dimenticare i riflessi delle elezioni primarie libere, che hanno fatto saltare equilibri che sembravano consolidati nel quadro politico territoriale. Ma contano la volontà di fare e di impegnarsi per la città. E Vincenzo ”Enzo” Santochirico ha tenuto duro, dopo aver attivato interessanti tavoli programmatici su temi di pubblica utilità, con la lista di Progetto Comune, fino alla designazione della candidatura da parte di M5S, Avs Verdi, Pd e la stessa lista civica di Progetto Comune. Santochirico e le forze che lo sostengono (ricordiamo il disimpegno di Bcc e Psi) sono al lavoro per programma e possibili alleanze per il voto del 25 e 26 maggio. Buon lavoro a Vincenzo Santochirico. Il tempo stringe, ma volontà per far bene e coinvolgere gli elettori ( recuperando quanti finora sono rimasti delusi e non votano) per le comunali della Matera che verrà e che vorrebbe cambiare in meglio.



IL CENTROSINISTRA IN CAMPO A MATERA PER LA STABILITA’, IL BENESSERE E LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ

Il campo del centrosinistra progressista unito alle elezioni comunali di Matera del 25 e 26 maggio 2025

Il lungo e impegnativo confronto è stato utile, innanzitutto, per superare le divisioni del passato, che avevano condotto, prima, a presentarsi divisi alle precedenti elezioni del 2020, poi, alla prematura interruzione della consiliatura.

E’ stato ristabilito un clima di leale e proficua collaborazione che consente di proporre agli elettori un’alleanza organica, coesa, omogenea nei valori ispiratori del centrosinistra, al contrario di aggregazioni spurie, che alimentano confusione ed ambiguità, e in netta alternativa ad una destra che continua a dare in Italia come in Basilicata, qui ormai da 6 anni, prove deludenti di governo con ricadute dannose per la società lucana

La città ha bisogno di sicurezza, stabilità, coesione, evitando improvvisazioni e divisioni.

Le forze politiche progressiste – PD, M5S, AVS – si sono aperte a movimenti politici civici, come Progetto Comune e continueranno ad accogliere altri che si riconoscono nei principi ispiratori del centrosinistra, oltre a favorire il protagonismo dei cittadini, come la lista “Santochirico Sindaco”, per ampliare la rappresentatività delle istanze espresse dalla società civile.

Il centrosinistra ritiene che non vi possa essere sviluppo duraturo senza giustizia sociale, né crescita economica senza tutela ambientale. La sfida è costruire una città in cui innovazione, cultura, economia e coesione si coniughino con la transizione ecologica, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e il rispetto del territorio, in una prospettiva di equità intergenerazionale.

Sono stati individuati e concordati elementi programmatici che saranno posti a base di un confronto aperto con forze sociali, organizzazioni professionali, terzo settore, istituzioni e reti della conoscenza, nonché tutti gli altri soggetti ed entità che esprime il corpo sociale.

Essi concorrono a formulare programmi, misure, azioni utili a formare una proposta di governo diretta – per dirla sinteticamente – ad una duplice finalità: il benessere, inteso come qualità della vita, di coloro che vivono a Matera e la proiezione della città in un futuro di opportunità e sviluppo e sostenibilità.

Per quel che riguarda questo secondo profilo, dopo l’esperienza del 2019 di Capitale europea della cultura e in vista del 2026, quando Matera sarà “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo”, la città deve ridisegnare la propria missione con un progetto strategico lungimirante che abbia una proiezione almeno decennale e si fondi sulle risorse che ne hanno caratterizzato l’ultima fase: cultura e creatività, alta formazione, ricerca e innovazione tecnologica, turismo, manifattura, internazionalità.

La coalizione di centrosinistra, coerentemente con l’ambizioso progetto con cui si candida a governare la città, ha scelto di candidare a sindaco l’avv. Vincenzo Santochirico, per l’esperienza e le qualità dimostrate in campo politico, amministrativo e culturale.

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi Sinistra

Progetto Comune

Lista “Santochirico Sindaco”



PROFILO

Vincenzo Santochirico (1959), laureato in giurisprudenza (1984) e specializzato in Diritto delle Comunità europee (1993), esercita la professione di avvocato dal 1987, dopo aver lavorato alla CCIAA di Matera (1982-86) e insegnato diritto ed economia nella scuola media superiore (1987-1991).

Nel febbraio 2008 ha costituito, assieme ai propri colleghi di studio avv. Giovanni Francesco Paternoster ed avv. Nicola Cea, l’associazione professionale “Studio Legale Santochirico & Associati”.

Dal 1998 al 2000 é stato Presidente Nazionale dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), dopo esserne stato V. Presidente nel biennio precedente. In tale periodo ha collaborato con riviste e giornali specializzati come “Italia Oggi” e “Guida al Diritto”.

Dal 1980 al 1985 é stato assessore alla cultura nel suo comune di origine, San Mauro Forte. Ha ricoperto di nuovo la carica di assessore comunale, questa volta all’Urbanistica, dal 1999 al 2001, al comune di Matera.

Nel 2002 fu nominato primo presidente della società Acquedotto Lucano S.p.A., fondata dai Comuni lucani e partecipata poi della Regione Basilicata, per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale, conservando tale ruolo fino al 2005.

Nel 2004, insieme a Giovanni Francesco Paternoster e Nicola Cea, ha costituito l’associazione culturale “Medeura”, ricoprendone ininterrottamente la carica di presidente.

Dal 2005 al 2013 è stato consigliere regionale della Basilicata, ricoprendo i ruoli di Presidente di Commissione, Assessore all’Ambiente e al Governo del Territorio, Vice Presidente della Giunta Regionale e, infine, Presidente del Consiglio Regionale.

Da allora non ha ricoperto alcun incarico politico, dedicandosi interamente ed esclusivamente alla professione forense e all’attività culturale.

Nel 2015 diede vita al network ‘Matera Capitale Ideale’.

Dal 2016 al 2021 é stato presidente della Fondazione Sassi, organizzando, fra i tanti eventi, la mostra “L’immaginario italiano con L’Istituto Luce Cinecittà, il “Festival del pane” e, al suo interno, la mostra “Il Pane e i Sassi” con la Galleria degli Uffizi di Firenze,

Nel biennio 2021/2022 ha collaborato con il quotidiano online “Cronache Lucane” con la rubrica settimanale “Taccuino”, dedicata ai temi sociali e culturali.

Nel 2024 ha ripreso le attività dell’associazione “Medeura”. Ultimo evento l’incontro con la Prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.

Nel luglio 2024 ha fondato l’associazione politico-culturale “Progetto Comune”, di cui é presidente.

Ha pubblicato “Il domani nasce da qui” (2010), “Matera Capodanno 2020. Capitale europea della cultura: il sogno, le idee, la sfida” (2015). Ha curato con Elisabetta Sgarbi il primo numero della rivista “Pantagruel”, edita dalla Nave di Teseo (2019): E’ stato anche co-curatore del volume “I sassi di Matera. Per una nuova stagione” (2019).