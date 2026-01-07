Santochirico: A Pisticci “Un passo avanti per ricostruire il centrosinistra”

“Un biennio nefasto per il centrosinistra in Basilicata, dopo l’insuccesso e le divisioni alle regionali e le devianti operazioni elettorali a Matera, si chiude con un segnale incoraggiante, che ci auguriamo costituisca un vero e proprio cambio di rotta. A Pisticci, uno dei centri più importanti della Regione, le forze di centrosinistra che si erano divise alle precedenti elezioni comunali del trovano le ragioni e la volontà per condividere positivamente un percorso che, iniziato da tempo con la condivisione di comuni battaglie e obiettivi, è stato accelerato nel settembre scorso e approda ora alla ricostruzione di un centrosinistra unitario, con una comune assunzione della responsabilità di governo nella parte finale delle consiliature e la proiezione verso la prossima.” E’ quanto scrive Vincenzo Santochirico, Presidente di Progetto Comune, che a nome della sua associazione “saluta con favore la ritrovata unità del centrosinistra a Pisticci che può e deve rappresentare una forte spinta a riprendere un lavoro politico, spesso non facile, ma necessario, per restituire i centri lucani e la regione stessa ad una prospettiva di governo diversa da quella che ha prevalso negli ultimi anni, anche e forse soprattutto alle divisioni del campo progressista. Salutiamo con particolare soddisfazione ed entusiasmo la nomina a Vicesindaco di Giuseppe Miolla, che ha condiviso impegno politico e responsabilità nella nostra associazione, sicuri che porrà con successo a servizio della comunità pisticcese l’entusiasmo e la competenza che lo contraddistinguono. E’ una ragione in più che rafforza il proposito e l’impegno di Progetto Comune a ricomporre un quadro unitario e rinnovato del centrosinistra anche a Matera”.

