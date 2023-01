Sanseverino : Grassano come New York! Eccessivo….

Comune che vai, polemica che trovi. E se nella ex capitale europea della cultura è montata la polemica sui soldi spesi per le manifestazioni intorno al Capodanno, a Grassano il consigliere comunale di opposizione Francesco Sanseverino, già Sindaco di quel comune dal 2012 al 2017, esprime delle perplessità sulla produttività dell’investimento messo in campo dall’amministrazione cittadina guidata da Filippo Luberto per le luminarie delle festività natalizie. Ecco la sua nota:

Grassano come…New York!

“Con le recenti luminarie natalizie Grassano è certamente entrata in competizione con lo sfavillante scenario di Times Square, la mitica piazza newyorchese del nostro illustre concittadino ed ex-sindaco di New York Bill de Blasio: strade illuminate a giorno, piazze occupate da mastodontiche stelle comete, imponente slitta natalizia trainata da renne e con a bordo un incredulo babbo natale, gigantesco pallone di incerta funzione e, al culmine della apoteosi “illuministica”, la facciata municipale impegnata da proiezione visiva blu-notte con tecnologia video-mapping ad esaltare il mitico “bacio” di Perugia con sfondo augurale anglofono, Merry Christmas!

E se tanto auspicava un richiamo convincente per turisti e quanti altri, il risultato non è stato certo appagante: strade e piazze sono risultate sostanzialmente anonime e deserte e, quindi, non rimane che rampognare l’amministrazione per l’esorbitante spesa sostenuta (35.000 euro) soprattutto se rapportata al più mite impegno economico di grandi città e, non per ultimo, a quello di passate amministrazioni locali (5.000 euro).

Molti comuni hanno deciso per un doveroso e giudizioso risparmio anche in virtù della conclamata crisi energetica, caro bollette, rispetto e partecipazione per la sofferenza di quelle popolazioni che sono angustiate dalle guerre e, forse per ultimo, anche per l’inquinamento elettrico e luminoso: una amministrazione responsabile e coerente avrebbe potuto e dovuto indirizzare verso altre destinazioni le suddette risorse economiche.

Intanto, il sipario natalizio è calato: ma, da molti anni, la biblioteca comunale intitolata a Vincenzo Lorusso e il prezioso archivio storico-amministrativo dedicato al Prof. Gaetano Ambrico rimangono desolatamente chiusi.”

Questo il video, tratto dalla pagina ufficiale del Comune di Grassano, in cui è visibile l’addobbo natalizio fatto predisporre per il 2022: