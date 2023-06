Sanità, sindaci e silenzi…Che il comitato di “crisi ” la apra per davvero

Con una Regione che tira dritto per la sua strada, tra bilanci in rosso passati da 15 a 9,9 milioni di euro e che intende- riproponiamo in coda al servizio un comunicato dei giorni scorsi- ridurre la mobilità da recuperare anche grazie una rimodulazione dell’offerta privata, cui provvederemo con il piano dei fabbisogni ” la lodevole iniziativa dei sindaci del Materano di costituirsi in un ”Comitato permanente di crisi” sembra destinata a non portare ad inversioni di rotta. Gli ultimatum, come quelli de 1 luglio data in cui la Regione dovrebbe avviare il Centro di prenotazione unica, non hanno sortito effetto come già accaduto in passato. I problemi restano e nè possono essere risolti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza – che non riserva risorse e soluzioni per gli organici- e nè tantomeno con l’ampliamento degli organici alla facoltà di medicina, che non era e non è la priorità della sanità lucana. Finora le interlocuzioni con la Regione e le proteste di piazza non hanno portato a risultati apprezzabili. Nel Materano, e non solo, le carenze restano e le generiche indicazioni sui Lea non inducono all’ottimismo. Anzi. C’è un diritto alla cura , sancito dalla Costituzione che va difeso, soprattutto quanto annunciato dal Governo centrale dopo la pandemia da coronavirus a cominciare da quelle regioni- come la Lombardia- laddove per scelte politiche e imprenditoriali la Santità pubblica ha poco spazio. Non può e non deve essere un modello per una Basilicata, che continua a subire emigrazione e taglio di servizi. E allora che il comitato permanente di crisi non perda di vista la Costituzione e si muova di conseguenza, ovunque, indossando la fascia tricolore in rappresentanza dei legittimi diritti dei cittadini.Si ci sono omissioni, disservizi, disparità di trattamento tocca ai sindaci evidenziarlo come riportato nel comunicato. Attendiamo fatti , come annunciato nelle righe finali della nota dei sindaci. Ne riparliamo il 2 luglio, anzi il 3 dopo la festa della Bruna?



IL COMITATO DI CRISI

Un Comitato permanente di crisi, per sollecitare la Regione Basilicata al rispetto degli impegni assunti in tema di sanità. È stato costituito stamane, al termine dell’ottava Conferenza dei sindaci del Materano, riunitasi nella sala “Mandela” del municipio di Matera. Compongono l’organismo i sindaci Domenico Bennardi di Matera, Domenico Albano di Pisticci, Paolo Paradiso di Tricarico, Nicola Morea di Irsina, Enrico Bianco di Policoro e Vincenzo Zito di Montescaglioso. “Non c’è più tempo”, questo lo slogan lanciato dai sindaci, che non hanno indossato la fascia tricolore in segno di protesta. Durante la Conferenza, che si è svolta alla presenza dei giornalisti, i sindaci del Materano hanno ribadito ancora una volta i temi cruciali della crisi sanitaria in atto, dalle liste d’attesa alla carenza di personale medico e paramedico, dai vuoti nel servizio 118 territoriale alla cronica carenza di medici di base, fino alla soppressione delle Unità operative complesse negli ospedali di primo livello come Matera. Sono stati ribaditi i temi centrali del documento diffuso dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) nel marzo scorso, come la necessità di mantenere i 9 Distretti sanitari, l’attivazione della Centrale operativa territoriale, il rafforzamento dell’Assistenza domiciliare integrata, l’assunzione dei medici, l’integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, l’accreditamento delle strutture private ecc. Questioni imprescindibili per la sopravvivenza stessa del sistema sanitario regionale e, di conseguenza, dei cittadini lucani, ormai sempre più in fuga anche nella terza età. La Regione è stata nuovamente invitata a dare seguito al Piano sanitario, rispetto al quale non si è mai aperto l’auspicato dialogo chiesto dai sindaci e dall’Anci. Sembra mancare ancora una visione strategica e di lungo respiro nella sanità regionale e materana, come è stato denunciato dal sindaco Morea, e la Regione deve iniziare a dare risposte. Il sindaco Bennardi ha posto la data del 1 luglio come linea di confine, perché quella è la data indicata dalla Regione per l’avvio del Centro unico di prenotazione regionale, con il conseguente progressivo abbattimento delle liste d’attesa. Trascorso anche quel termine senza riscontri, i primi cittadini si dicono pronti a ogni forma di protesta, pur di salvaguardare la salute delle proprie comunità



LA NOTA DELLA REGIONE SUI CONTI

Fanelli: “Corte dei Conti promuove la sanità lucana”

“Nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei Conti promuove la sanità lucana: abbiamo raggiunto nel 2021 i target degli indicatori LEA in tutte e tre le aree (Prevenzione, Distrettuale, Ospedaliera), migliorando nettamente rispetto al 2020. Il deficit del SSR lucano è di 9,9 milioni è stato assorbito interamente dal comparto sanità, senza gravare sui cittadini. Il confronto con altre regioni rende l’idea della bontà del dato lucano, come mostrato anche oggi dal Sole24Ore, soprattutto se consideriamo i due anni precedenti. Bene anche su ADI e sui piani di recupero delle liste di attesa. Resta il tema della mobilità sanitaria, da recuperare anche grazie una rimodulazione dell’offerta privata, cui provvederemo con il piano dei fabbisogni. Inoltre, i dati forniti ieri dalla regione mostrano che anche sui tempi di attesa si è fatta tanta propaganda: i dati reali mostrano che il 66% delle prestazioni in Basilicata si svolgono nei tempi previsti dalla normativa. Anche con l’aiuto dei privati, siamo sicuri di poter migliorare ulteriormente questo dato. Sia chiaro, non mancano le criticità, veniamo fuori da una pandemia che ha sconquassato la sanità in tutta Italia e in tutta Europa e quindi sicuramente dobbiamo fare meglio, ma la Basilicata ha una sanità in condizioni migliori rispetto ad altre regioni e gli allarmismi di questi mesi spesso celano secondi fini e chiare strumentalizzazioni elettorali, spesso da parte di chi ha gestito la sanità lucana negli ultimi 20 anni, non mi pare con grandi risultati”. Lo afferma in una nota il Vice presidente della Giunta Regionale e assessore alla sanità, Francesco Fanelli.