Sanità pubblica? In Lombardia elezioni in salsa privata. E Md protesta…

Ne avevamo già parlato in altro servizio dei paradossi della sanità lombarda eccessivamente sbilanciata verso il settore privato, come hanno dimostrato i disastri della pandemia da coronavirus ‘’covid 19’’, scandali e inchieste giudiziarie con esiti da definire (e non solo nella bergamasca) nonostante gli annunci e le rassicurazione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza (articolo Uno) durante i due governi Conte e Draghi sulla centralità della Sanità pubblica, ‘’da rilanciare, finanziare ….’’. Ma finora nulla. Forse con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Forse. E quel dubbio è rafforzato dalla campagna elettorale per le regionali con il virologo Fabrizio Pregliasco, come eccepisce Medicina Democratica, autocandidatosi a futuro assessore alla Sanità nel caso dovesse vincere il candidato del centrosinistra (area ormai incolore) Pierfrancesco Majorino. Ma Pregliasco viene da un gruppo sanitario privato e il conflitto di interesse sarebbe evidente. E allora la richiesta di Marco Caldiroli (Md) al candidato sindaco a sciogliere il nodo, evitando polemiche e paradossi. A Pregliasco altra deleghe. Ambiente, tempo libero? Qualsiasi delega, ma la Sanità proprio no…

Pregliasco autocandidato alla Sanità, Majorino batta un colpo!



“L’irrituale autocandidatura del dr. Pregliasco ad assessore alla Sanità in Lombardia conferma le nostre preoccupazioni e quelle già espresse da numerose realtà sociali sul rischio che la condizione della salute (sanità) pubblica nella nostra Regione non venga radicalmente modificata”: Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica.

Milano, 9 gennaio 2023 ”L’irrituale autocandidatura del dr. Pregliasco ad assessore alla Sanità in Lombardia conferma le nostre preoccupazioni sul rischio che la condizione della salute (sanità) pubblica nella nostra Regione non venga radicalmente modificata, come è invece indispensabile e urgente: il dott. Pregliasco, direttore sanitario del gruppo San Donato, uno dei principali gruppi privati in sanità, rappresenta, infatti, quell’approccio privatistico alla sanità, finalizzato al profitto e non alla salute collettiva”, ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. “Un intervento autentico e concreto di rilancio della sanità pubblica, di abbattimento delle liste di attesa, di potenziamento della medicina e dei servizi territoriali, dovrà scontrarsi per forza con gli interessi delle strutture sanitarie private, a meno che non si tratti di interventi di facciata. Per questo – ha aggiunto- condividiamo le critiche sulla candidatura di Pregliasco sollevate da molte realtà sociali”.

Per queste ragioni, Medicina Democratica chiede che Majorino dichiari in modo esplicito che, in caso di vittoria, l’assessorato alla Sanità non venga affidato a nessuna persona che svolga, o abbia svolto incarichi dirigenziali apicali in strutture sanitarie private. “Non è pensabile – ha sottolineato Caldiroli – che una responsabilità del genere venga affidata a chi fino al giorno prima gestiva una struttura privata, organizzando il lavoro in modo tale da ottenere il massimo profitto per il proprio gruppo, a spese dei contribuenti e con il beneplacito della giunta regionale. È una ovvia questione di coerenza.”



Medicina Democratica ribadisce la piena volontà di contribuire a sconfiggere il centrodestra di Fontana e Moratti, che tanti disastri ha provocato alla sanità pubblica continuando a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare la deriva privatistica e rilanciare nel concreto il diritto alla salute dei lombardi a partire dalla prevenzione, preminente funzione pubblica del servizio sanitario, che non dà profitti ma produce salute, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e condizioni di vita salubri.

