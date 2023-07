Sanità materana al lumicino? Servono fatti. Basta chiacchiere!

Ieri la richiesta ufficiale del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a nome dei primi cittadini del territorio della Asm per chiedere al presidente della giunta regionale Vito Bardi un incontro per ” affrontare in modo serio e concerto la grave crisi del sistema sanitario materano”. La richiesta segue alle mancate risposte di otto conferenze dei sindaci del comprensorio.”Abbiamo l’urgenza e la necessità -aveva scritto Bennardi- di riportarle direttamente alcune criticità e problematiche, al fine di cercare e trovare ove possibile insieme soluzioni in modo costruttivo’’ Una richiesta, finora senza risposta, che viene dopo otto conferenze sindaci, di un patto per la sanità e di un ultimatum rivolto al presidente Bardi e all’assessore alla Sanità Francesco Fanelli, scaduto il 1 luglio scorso. Con gli inviti, gli ordini del giorno e le diffide non si va da nessuna parte, soprattutto quando ci sono responsabilità e irresponsabilità consolidate sul depotenziamento della sanità materana che vengono da precedenti gestioni. E allora se ci sono state omissioni e interruzioni di pubblico servizio vanno denunciate nelle sedi opportune, altrimenti si gira a vuota con un dialogo tra sordi, aldilà di quelli che sono le oggettive carenze ( e parliamo del personale medico e infermieristico) che riguarda il Bel Paese. Del resto non ci si può attendere che il Cup regionale parta il 1 luglio quando, ed è risaputo, che d’estate aumentano i problemi per garantire i servizi. E allora concretezza. Tema sul quale, con la consueta verve politica, interviene Giovanni Angelino con la sua Matera nel cuore con una nota che esprime perplessità sull’attività del primo cittadino. Quanto alla Asm – come emerso nel corso di una recente conferenza stampa sul bilancio sociale- fa quello che può, con le assunzioni dei concorsi regionali e le attese del Pnrr, sul quale anche a livello nazionale si hanno non poche perplessità



LA NOTA DI ANGELINO

“Bennardi è già in campagna elettorale, i problemi della Sanità materana non si risolvono con una banale lettera a Bardi”

Che Bennardi, sindaco pentastellato alla guida della città di Matera sostenuto da una maggioranza a trazione Movimento 5 Stelle, sia già in campagna elettorale non è una novità. I pentastellati si preparano alle prossime elezioni regionali con la speranza di rastrellare qualche volto per non sparire completamente dalla scena politica anche in Basilicata. Ma un sindaco che vuole risolvere i problemi va a Potenza a protestare, non annuncia una lettera al governatore Bardi, troppo semplice, banale e scontato. Un sindaco che ha a cuore le sorti della Sanità materana, ormai completamente in ginocchio e mortificata dalla politica potentina di “mamma-Regione”, dovrebbe coinvolgere i cittadini in una manifestazione pubblica di protesta. Invece si limita alla letterina, come un alunno di scuola elementare chiamato a fare il compitino.



Caro sindaco Bennardi, non si permetta più di scherzare sulla salute dei cittadini perché ormai tutti hanno compreso di che pasta sono fatti i 5 stelle. Quindi Bennardi ci risparmi questa politica degli annunci da campagna elettorale e faccia finalmente il sndaco, ruolo per il quale viene lautamente retribuito ogni mese. La Sanità è una cosa seria e non basta una lettera per smuovere le acque e risolvere i problemi che più volte abbiamo denunciato pubblicamente. Solo oggi Bennardi si rende conto che la Sanità materana è allo sfascio totale? Mi auguro che il sindaco di Matera possa passare dalle parole ai fatti. E soprattutto la smette di fare politica sui social, attraverso post e selfie. La politica è una cosa seria. E l’ospedale di Matera è diventato un incubo per migliaia di pazienti e non si può attendere oltre. Il Sindaco Bennardi non può pensare di prendere in giro i cittadini con queste lettere inutili ma deve attivarsi in modo concreto per mettere in pratica le promesse fatte in campagna elettorale quando da candidato sindaco annunciava di impegnarsi per risolvere i problemi della Sanità lucana. Se lo farà avrà il mio sostegno, altrimenti prenda atto del suo fallimento e vada a casa.