Sanità in rosso (-85 milioni euro) . Pd e Basilicata Bene Comune ipercritici. Bardi tira dritto

Non sappiamo quale posizione avrebbero preso i partiti di opposizione in consiglio regionale (che al momento non è stato ancora insediato) qualora il Governo guidato da Giorgia Meloni avesse nominato un soggetto ”terzo”, per rimettere in ordine i conti in rosso della Sanità di Basilicata. Ma l’aver nominato l’attuale presidente della giunta Vito Bardi ha scatenato polemiche e perplessità scontate…dopo le delibere dei giorni scorsi, che hanno attinto risorse da vari capitoli di spesa. Per mettere a posto i debiti della Sanità di Basilicata, che paga errori di ieri e di oggi ci vorrebbe ben altro, perchè i problemi restano. E questo a causa di un accentramento di spesa e di gestione in quel di Potenza, che ha fatto crescere la migrazione sanitaria (scontato) e ridimensionato e soppresso i servizi negli altri presidi, con aumento delle liste di attesa e con organici di medici e di altro personale carenti. Una conferma dello scarso appeal della sanità pubblica dentro e fuori la Basilicata. Certo è , e riportiamo gli umori dei cittadini, che il Governo ha mostrato di agire diversamente in Emilia Romagna, nominando per gestire la ricostruzione dopo le alluvioni, il generale Figliuolo anzicchè il presidente della giunta regionale Bonaccini. In Basilicata dove l’emergenza Sanità avrebbe bisogno di una svolta radicale e di discontinuità gestionale si opta per la scelta -sia pure temporanea- del presidente. Ognuno la pensi come vuole. Ma i risultati sono questi. Se la Sanità pubblica arretra a vantaggio di quella privata, con una negazione del diritto alla Cura, come vuole la Costituzione ,significa che anche nel Governo ci vuole una sterzata. Lo farà l’autonomia differenziata… facendo esplodere contraddizioni palesi, già evidenti per esempio tra Basilicata e Lombardia? Fuori gli ottimisti, se ce ne sono… Registriamo,intanto, le prese di posizione dei consigliere del Pd, di Basilicata bene Comune e le precisazioni del presidente Vito Bardi, in merito a un nomina, destinata a cessare entro il 30 maggio.







GLI INTERVENTI DI CIFARELLI, MARRESE E LACORAZZA

COMUNICATO STAMPA

Consiglieri regionali del PD: Bardi sbaglia a minimizzare la drammatica situazione della Sanità in Basilicata

“Non era mai accaduto nella storia della Regione Basilicata che il Presidente fosse nominato commissario ad acta per trovare la copertura alle spese della sanità ed approvare i bilanci delle aziende sanitarie”.

È quanto dichiarano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Piero Marrese, Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza a seguito della decisione del Ministero della Salute.

“Continuare a minimizzare, come fa Bardi, una situazione gravissima tentando di spacciarla come “normale amministrazione” è da irresponsabili.

Entro il 30 maggio il commissario ad acta Bardi dovrà trovare le coperture finanziarie, recuperando somme certe, liquide ed esigibili dal bilancio regionale per evitare che l’unica regione del Sud che fino ad oggi non è mai stata in piano di rientro costringa il Ministero della Salute a prendere drastici provvedimenti per riportare alla normalità la sanità lucana, che significherà blocco delle assunzioni e taglio dei servizi sanitari con la conseguenza di una sanità oggi messa male e domani messa peggio.

Bardi, deve reperire le somme per tappare il buco e deve spiegare il perché di un deficit 2023 di oltre 85 milioni. Vigileremo affinché non vengano adottati altri artifizi contabili e di illegittimo spostamento del deficit agli anni successivi. I lucani hanno il diritto di capire perché a fronte di uno sforamento della spesa la qualità dei servizi sanitari risulta più scadente tanto da doversi curare fuori regione.

Ammesso che si riesca, la scelta di sanare il deficit della sanità con i fondi delle compensazioni ambientali destinati alle imprese ed al lavoro significa scambiare l’ambiente con la salute e significa cancellare il futuro per le giovani generazioni costrette ad emigrare.

Infine il Presidente deve anche dire cosa sta facendo affinché il disavanzo 2023 non si verifichi anche nel 2024 e quali misure sono state messe in atto per tenere sotto controllo la spesa.

La nostra preoccupazione aumenta, poi, concludono i tre Consiglieri Dem, se consideriamo che a brevissimo la Corte di Appello proclamerà gli eletti nel nuovo Consiglio regionale e di conseguenza la Giunta attuale cesserà le proprie funzioni. Chi approverà le eventuali variazioni di bilancio per consentire di spostare risorse dai vari capitoli e “tappare il buco” nella sanità? I poteri del Commissario ad acta Bardi non arrivano a tanto. Ci auguriamo, nell’interesse dei lucani, che tutto si possa risolvere in modo positivo, ma nelle mani di Bardi e Fanelli noi non avremmo affidato neanche un soldo bucato”.

Potenza, 16 maggio 2024



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIOVANNI VIZZIELLO

Deficit sanitario, consigliere Vizziello: il Ministero delle Finanze smaschera il bluff di Bardi

“Dopo aver nascosto ai lucani l’esistenza di un ‘buco’ di svariati milioni di euro nei conti sanitari, il Presidente Bardi ha provato a prendere in giro anche i tecnici del Ministero delle Finanze, cercando di ripianare il deficit sanitario con risorse non ancora presenti nelle casse regionali, ma gli è andata male e i tecnici del Ministero non hanno abboccato, concedendogli, con la nomina a commissario ad acta, solo pochi giorni per trovare le risorse vere e necessarie ad evitare il commissariamento della sanità lucana”.

È quanto afferma,in una nota, il consigliere regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.

“Tecnicamente le risorse necessarie ad appianare le perdite di esercizio delle aziende sanitarie e ospedaliere lucane devono avere le caratteristiche della liquidità ed esigibilità”-spiega Vizziello-“quindi il Ministero delle Finanze ha ricordato al Presidente Bardi come al tavolo ministeriale di monitoraggio occorra portare soldi veri e non poste finanziarie magari iscritte in bilancio e non ancora nella disponibilità immediata della Regione”.

“Siamo al cospetto -aggiunge Vizziello- dell’ ennesima figuraccia di chi, come il Presidente Bardi, non è riuscito a tenere in ordine i conti delle nostre strutture sanitarie nonostante la bassissima qualità dei servizi erogati ed ha anche cercato di fare le cose ‘aumm aumm’, tenendo i cittadini all’oscuro dei rischi derivanti da un commissariamento della sanità che comporterebbe proprio per i cittadini più tasse e meno servizi”.

“È un quadro desolante quello verso il quale sta spingendo la nostra regione il governo di centrodestra- conclude Vizziello- che sarà obbligato a spiegare in Consiglio regionale le ragioni per cui i lucani sono costretti a convivere con lo spettro del commissariamento della sanità nonostante le indicibili sofferenze vissute negli ultimi cinque anni e legate alle liste di attesa e ai viaggi della speranza”



Sanità, nomina Bardi “Commissario ad acta” ope legis

La nomina a “Commissario ad acta” del Presidente Bardi è una nomina che scaturisce ope legis ai sensi dell’art 1 comma 174 della legge n. 311 del 2004 e non già da parte del Governo.

La regione Basilicata non è in piano di rientro e non è stata Commissariata per predisporre un piano di rientro, ma solo per trovare copertura alle spese ordinarie in quanto il disavanzo che è stato accertato dal Tavolo Adempimenti del Mef è inferiore alla soglia del 4,5% del Bilancio Regionale.

Il commissario ad acta ha un solo compito, di approvare, cioè, con un solo atto la copertura delle spese.

Si tratta infatti di una nomina prevista per legge che ha l’unica finalità di conferire i poteri al Commissario nella persona del Presidente della Regione per consentirgli con un decreto ad acta di coprire le spese che sono ordinarie.

Il Presidente Bardi, nella sua funzione di commissario ad acta, ha tempo fino al 30 maggio per individuare le somme e porvi copertura con fondi peraltro già individuati ed impegnati.

Proprio perché si tratta di un “Commissario ad acta”, posto questo unico atto, cesserà le sue funzioni e tutto tornerà nell’ordinaria amministrazione.

Tanto chiarisce in una nota il Dipartimento Salute della Regione Basilicata in seguito alle indiscrezioni di stampa e alle errate considerazioni da parte di determinate forze politiche.



L’INTERVENTO DI ANGELO CHIORAZZO (BASILICATA BENE COMUNE)

Sanità lucana commissariata con Bardi che tenta manovre spericolate per celare il disastro

Se un governo politicamente amico, quale è quello del centrodestra che ha appena riconfermato Bardi, è costretto a commissariare la sanità lucana, pur nominando lo stesso presidente di Regione commissario per l’approvazione dei bilanci da ripianare delle aziende sanitarie, vuol dire che i problemi della nostra sanità sono grandi almeno come le bugie che ci ha detto il nostro governatore in campagna elettorale.

Alla guida di una giunta in prorogatio, si stanno svolgendo infatti una serie di manovre finanziariamente spericolate per mettere la polvere del debito sanitario sotto il tappeto di una gestione corrente. Bardi presidente-commissario, dopo aver impegnato i soldi del fondo sociale e quelli delle compagnie petrolifere per ripianare i disavanzi, esattamente come avevamo previsto, si trova a contrastare i dubbi dei tecnici nazionali sul fatto che i fondi delle compensazioni, che maturerebbero in futuro, possano essere considerati “liquidi ed esigibili” come prevedono le norme e sta compulsando le compagnie petrolifere perché si prestino ad effettuare bonifici in anticipo, esponendosi alla richiesta di chissà quali contropartite. Inoltre si sta pensando di far dimagrire i consuntivi 2023 spostando partite alla gestione dell’anno corrente, scontrandosi col fatto che un bilancio regolare di fine d’anno dovrebbe fotografare una situazione di fatto, e non una programmazione. Motivo per il quale spese e impegni di spesa non sono opinabili: o ci sono stati o non ci sono stati.

Vedremo cosa riusciranno a fare Bardi e il suo cerchio magico. Noi stiamo a guardare con una preoccupazione che è doppia. Anche perché intanto il principale autore di questo disastro, bocciato alle urne, è stato proposto come sindaco di Potenza una città che ha già conosciuto due dissesti e che, dopo la fallimentare gestione Guarente, finanziariamente non se la passa granché bene; non vorremmo che lo avessero fatto per individuare un esperto in termini di debiti e conti fuori controllo.