Sanità. Dalla Regione (scontato) solo silenzi? E Bennardi minaccia azioni di protesta

Lo abbiamo ripetuto in tutte le salse: le conferenze dei sindaci, gli ordini del giorno servono a poco quando si è in presenza di situazioni gestionali consolidate che, nel caso della Sanità pubblica, hanno portato a un disegno accentratore di gestione che ha depotenziato- di fatto- gli ospedali comprensoriali e impoverito la medicina del territorio, in una Basilicata con la popolazione che invecchia ed è costretta alla migrazione sanitaria. E così è dopo il silenzio seguito alla conferenza dei sindaci, svoltasti a Matera il 7 marzo scorso. Nessuna risposta e il primo cittadino ha inviato una p.e.c che resterà agli atti. Bennardi va oltre e pone l’ultimatum delle 48 ore, trascorse le quali minaccia azioni di protesta e non si sa se individuali o collettive, insieme ad altri sindaci. Non ci facciamo molte illusioni. Per Matera e territorio della Asm si va avanti con le campagne di visite preventive per questo o quel settore. Poca cosa. Servono organici adeguati, che il Pnrr salute non prevede, e che i concorsi non sono riusciti a risolvere. La Salute, garantita dalla Costituzione, è un diritto Costituzionale e con uno strabismo in più-oltre a quello locale- legato all’Autonomia differenziata. Un’altra p.e.c, per quanto può valere, va inviato anche al presidente del consiglio dei ministri.



IL COMUNICATO STAMPA

Sono trascorsi quaranta giorni dall’ultima conferenza dei sindaci del Materano, convocata dal primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, nella quale si è fatto ancora una volta il punto sulle tante criticità nel sistema sanitario della provincia di Matera, e non solo. Un tempo trascorso invano, perché non ci sono ancora segnali concreti rispetto agli impegni assunti formalmente dall’assessore regionale, Francesco Fanelli, in conferenza dei sindaci. Per questa ragione, Bennardi ha inviato nei giorni scorsi una pec al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ed a Fanelli, sollecitandoli a dare seguito a quanto stabilito in conferenza il 7 marzo scorso. “Passano i giorni, settimane, mesi, conferenze dei sindaci ma si muove poco, pochissimo. -rimarca Bennardi- Ho ricordato a Bardi che, come da ultimo verbale, aspettavamo un cronoprogramma sulle attività richieste, un report sulle liste d’attesa e sui 118 in provincia, una vera bozza del Piano regionale sulla sanità, il completamento degli accreditamenti per le strutture convenzionate come il “Centro geriatrico” e la Rsa “Villa Anna” a Matera; poi ancora la questione spinosa della carenza dei medici di Medicina generale a Grassano, Policoro, Pisticci e tanto altro. Ancora dalla Regione non ci è arrivato alcun riscontro, pertanto mi vedo costretto a interrompere le conferenze dei sindaci fino a quando non ci sarà qualche risposta su quanto richiesto. Auspico un passo concreto entro le prossime 48 ore, in assenza del quale sono pronto ad avviare importanti azioni di protesta”.