Sanità allo sfascio. Fdi punta il dito in campagna elettorale. E da Matera una sfida…

Archiviata la vicenda delle molestie al Dipartimento salute con il comunicato del presidente della giunta regionale Vito Bardi, che – riporta una nota- afferma: “Prendo atto delle dimissioni da parte dell’Ing. Francesco Bortolan quale Direttore Generale alla Salute e alle politiche della persona. Si tratta di un gesto che chiude una vicenda delicata. I principi di etica ed estetica pubblica, da me più volte richiamati, sono stati ancora una volta declinati”. L’attenzione si sposta sulle situazione critica, se non drammatica, soprattutto in provincia di Matera della gestione dei servizi sanitari. Uno sfascio annunciato, da imputare a errori e azioni di accentramento regionale avviati con il centrosinistra e con il silenzio assenso di quanti hanno rappresentato questa provincia, e consolidatosi con il centrodestra, nonostante alcuni piccoli ”sommovimenti”’ delle ultime settimane. Gli annunci su assunzioni e ripristino parziale di alcune funzioni non hanno cambiato di molto la situazione, tant’è che le carenze di organico restano, nonostante la giustificazione che si tratta di un problema nazionale ma senza ricercare le cause perchè i nostri ospedali non siano ”appetibili” per il personale sanitario specializzato. Servono fiducia, efficienza e, soprattutto, autonomia. Potenza e Matera, per esempio, hanno esigenze e utenze diverse e non possono essere gestite dall’Aor con sede a Potenza. Il nodo è qui. E’ ne si può pensare che il chimerico Pnrr (legato alle infrastrutture) possa risolvere il problema, che è soprattutto organizzativo.Nè tantomeno una facoltà di medicina a numero chiuso, che non era e non è la priorità della sanità regionale. A questo aggiungiamo lo strabismo ”politico” di risolvere con il privato le carenze del pubblico, ma senza investire nel pubblico. Non siamo in Lombardia , dove modelli esperienze e volontà hanno di fatto ribaltato le posizioni tra pubblico e privato, a vantaggio di quest’ultime, emerse in maniera evidente durante la pandemia da corononavirus.



E allora le recenti prese di posizione di esponenti di Fratelli d’Italia, i parlamentari Gianni Rosa e Salvatore Caiata, se da una parte constatano – in ritardo, come osservano alcuni, visto che Fdi fa parte della maggioranza guidata da Vito Bardi ( Forza Italia) – che le cose non vanno e che c’è bisogno addirittura di un Piano Marshal. Dall’altra tirano fuori il problema degli equilibri in maggioranza, fatte da tante fughe in avanti, polemiche a mezz’aria, che sono il segnale di una campagna elettorale in corso. Il presidente Vito Bardi è stato riconfermato, dalla cabina di regia romana, alla guida della coalizione per le regionali 2024. Ma i rapporti di forza, e su questo non ci piove, sono sbilanciati a favore di Fratelli d’Italia mentre la Lega è in calo ed inesistente su Matera. Verifiche? Chiamatele come vi pare. Ma Fratelli d’Italia ha le idee chiare sul come muoversi e la coalizione dovrà tenerne conto, anche in vista di un prossimo rimpasto. Tra l’altro si voterà anche al Comune di Potenza, con una possibile candidatura dalle file regionali di Fdi. E poi gli enti subregionali. Ma l’intera coalizione dovrà fare i conti anche con una priorità come la sanità, dove la supervisione di Forza Italia, dalla Asm al Crob è evidente, e guarda caso- insieme a tutto il comprensorio materano- dove malumore e delusione dei cittadini sono evidenti. E qui bisognerebbe prendere il toro per le corna, facendo passi indietro e scelte inevitabili anche di posizioni per farne due avanti. Argomento da campagna elettorale. Gli interventi di Leonardo Pinto ( presidente onorario Ansb) e di Giovanni Angelino ( Matera nel cuore), pur con analisi e richieste diverse, chiedono chiarezza e trasparenza. Ma prima che l’elettrocardiogramma della sanità materana non diventi piatto…Dal governo non si odono le sirene delle ambulanze di soccorso. Del resto a Roma i problemi non mancano. E quando si governa i nodi vengono al pettine e con gli elettori occorre dire le cose come stanno.



La sfida di Leonardo Pinto (Ansb) al senatore Gianni Rosa

IL SENATORE ROSA (FdI) FINALMENTE SI ACCORGE DELLE CRITICITA’ DELLA SANITA’ LUCANA

In una nota diramata dall’ANSA, il Sen.Rosa di F.lli d’Italia, a proposito dei fallimenti e delle criticità della sanità lucana, afferma: i lucani non possono più aspettare. Giustamente, in quanto egli proviene dal pianeta Marte dove è rimasto fino a ieri.

In realtà il Sen.Rosa non si è mosso dal pianeta terra; è stato sempre qui con noi, ma chissà perché non si è accorto dello sfascio totale in cui versa la sanità lucana.

Secondo un vecchio adagio, meglio tardi che mai.

Andreotti diceva: a pensare male si fa peccato, però a volte si azzecca. E noi -come Andreotti- vogliamo pensare male: Rosa si accorge delle inefficienze della sanità pubblica regionale solo adesso, a ridosso delle prossime elezioni europee e delle prossime elezioni regionali.

Sen.Rosa, suvvia, non siamo propri fessi e neppure smemorati. Ti ricordiamo che la situazione della sanità pubblica lucana era così anche quando eri assessore nell’attuale compagine governativa regionale.



Invero, non ci siamo accorti, e continuiamo a non accorgerci, della tua presenza politica di fronte al persistente disastro delle gestioni delle aziende sanitarie pubbliche regionali, tra cui quella della dirigente dell’ASM materana e del CROB di Rionero, Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, che la tua parte politica, sebbene fortemente contestata, continua a sostenere e difendere tant’è che dovrebbe approdare a breve alla direzione della Azienda sanitaria locale di Frosinone.

Non scherziamo Sen.Rosa. Neppure puoi focalizzare, come fai, la tua attenzione di parlamentare esclusivamente sulle lunghe liste di attesa per le prestazioni non spedalizzate. Magari la sanità lucana fosse afflitta solo da tale “patologia”, comunque inammissibile.

Per una maggiore e più puntuale comprensione del dramma della sanità pubblica lucana, l’ANSB ti chiede di visitare insieme le strutture ospedaliere esistenti in Basilicata; e ciò per avere contezza dello stato comatoso (termini che rendono bene l’dea di cosa si tratti) nel quale versano le stesse.

Sai come fare per rintracciarmi; se non lo farai tu, ti cercherò io. Proviamo insieme a fare una radiografia delle strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche regionali ed a prescrivere e somministrare una corretta terapia politica (se sei disponibile) per liberare i Lucani dell’attuale governance regionale assolutamente inadeguata alla funzione che svolge. So di chiederti troppo, ma essendo -come sai- partigiano del bene pubblico ci provo.

Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB



ANGELINO (MATERA NEL CUORE) CHIEDE DIMISSIONI GOVERNO BARDI

Angelino (Matera nel cuore): “Senatore Rosa di Fratelli d’Italia contro governo regionale di centrodestra, chiedo le dimissioni del governo Bardi”

La giunta Bardi è allo sbando. La conferma arriva con le dichiarazioni del senatore Rosa di Fratelli d’Italia in cui esprime in maniera chiara il suo pensiero sulla sanità lucana e attacca, incredibile ma vero, il governo regionale di centrodestra.

Sono mesi che affermiamo che la sanità lucana è al collasso, ora se ne accorge anche il senatore Rosa, già assessore regionale, in quota Fratelli d’Italia.

Egregio senatore, finalmente ha ammesso pubblicamente lo stato comatoso in cui versa la Sanità lucana e ha ribadito la richiesta di un “tavolo politico del centrodestra per elaborare un piano Marshall per la sanità lucana, non appetibile per i medici e poco efficiente per i cittadini “.

Rosa ha puntato il dito contro il presidente Bardi dichiarando che “I grandi manager, scelti tutti dal Presidente e di cui, evidentemente, risponde politicamente, che avrebbero dovuto ‘salvare’ la sanità lucana, hanno proseguito nell’ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione che, in un sistema al collasso come quello ereditato dai precedenti governi regionali, significa a stento sopravvivere”.

A questo punto però bisogna essere coerenti. Visto che ci sono due assessori regionali in quota Fratelli d’Italia, Latronico e Galella, le responsabilità dell’azione di governo non si possono imputare solo ad alcuni e non ad altri, pertanto chiedo pubblicamente le dimissioni del presidente Bardi e di tutta la giunta regionale. Solo in questo modo si potrà restituire dignità ai cittadini che ogni giorno devono fare i conti con i disservizi della Sanità lucana, dove le liste d’attese rappresentano un incubo quotidiano per centinaia di cittadini lucani.



L’INTERVENTO DEL Senatore Gianni Rosa (Fratelli d’Italia): “Situazione sanità lucana al collasso, auspicabile tavolo politico per discutere piano Marshall sanità”.

Le linee guida che avrebbero dovuto dare una svolta alle lungaggini delle liste d’attesa, sulle quali si è sprecata la migliore comunicazione istituzionale, non producono risultati. Ad oggi, per una risonanza alla spalla, la prima data utile è dicembre 2023. Secondo il maxi piano regionale sulle liste d’attesa, per le prescrizioni fino al 30 settembre, il tempo massimo per erogare le prestazioni diagnostiche sarebbe di 60 giorni. Ci vuole, invece, più del doppio. E nonostante ciò, 150 giorni è, per molti lucani, una data ottima, considerando che per molte prestazioni sono necessari anche 2 anni di attesa.

I grandi manager, scelti tutti dal Presidente e di cui, evidentemente, risponde politicamente, che avrebbero dovuto ‘salvare’ la sanità lucana, hanno proseguito nell’ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione che, in un sistema al collasso come quello ereditato dai precedenti governi regionali, significa a stento ‘sopravvivere’.

Ad oggi, al di là delle richieste di dialogo,non viene prospettata alcuna soluzione per il sistema sanitario privato accreditato che costituisce argine alle lungaggini delle liste d’attesa lucane.

Da mesi, chiediamo un tavolo politico del centrodestra per elaborare un piano Marshall per la sanità lucana, non appetibile per i medici e poco efficiente per i cittadini. È necessario passare dalle parole ai fatti nel più breve tempo possibile. I Lucani non possono aspettare oltre.



L’INTERVENTO DELL’ON. SALVATORE CAIATA

Che la Sanità lucana non brilli di efficienza gestionale ed operativa è sotto gli occhi di tutti e bene ha fatto il Senatore Rosa a stimolare il Governo Regionale nell’arginare, in tempi rapidi anzi rapidissimi, le carenze che col tempo potrebbero diventare irreversibili”. Lo sostiene l’On.le Salvatore Caiata , commentando le parole del collega lucano che ha invocato un vero e proprio Piano Marshall a salvezza della Sanità Lucana e dell’emigrazione obbligata dei pazienti fuori regione. “ E’ da tempo -continua Caiata- che Fratelli d’Italia chiede al Presidente di intervenire fattivamente sulle lungaggini delle liste d’attesa, sulla riorganizzazione dei nosocomi lucani e sulla professionalità dei medici e personale sanitario occupato in regione. Ad oggi, però, gli Uffici di Via Verrastro si sono caratterizzati più per attività di gossip che per scelte mirate alla risoluzione dei problemi che , in prima persona, colpiscono i cittadini della Basilicata. Al di là delle difese faziose e campanilistiche -sottolinea Caiata- è ora di affrontare il problema della Sanità privata convenzionata, non con stanziamenti retroattivi ma con tavoli di raccordo che contengano linee programmatiche per il bene della comunità. Non possiamo continuare ad assistere passivamente allo spopolamento degli Ospedali lucani, al taglio delle risorse ospedaliere e, diciamolo, ad una gestione manageriale che è rimasta solo sulla carta. E’ il momento di voltare pagine ed il Presidente, in primis, dovrà porre rimedio agli errori finora commessi con la consapevolezza che Fratelli d’Italia sosterrà ogni azione che consenta ai cittadini lucani di curarsi in casa propria in tempi ragionevolmente rapidi e senza dover sopportare, oltre le cure, anche il peso degli spostamenti in giro per l’Italia. Anche perché – conclude Caiata- il costo delle cure fuori regione rimane sempre a carico del bilancio Regionale”.