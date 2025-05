Sanders, ebreo e senatore USA, smonta l’accusa di antisemitismo per chi condanna Israele

Il corpo contundente scagliato contro chi ha criticato sin dall’inizio la strage di Gaza messa in atto dal governo Israeliano a seguito dell’attacco terroristico di Hamas è stata l’accusa di antisemitismo. Esattamente come si è fatto con chi, sin dall’inizio, si è battuto per la pace in Ucraina, con l’accusa di essere “putiniani”. Due balle sesquipedali di una propaganda che aveva il solo scopo di far proseguire la guerra per procura in Ucraina e la pulizia etnica in corso contro la inerme popolazione di Gaza. Ora che la verità sta spazzando via la coltre fumogena della propaganda di guerra sostenuta a reti unificate dai media e dai governi complici di queste tragedie, si levano sempre più voci a rilevare e condannare ciò che era evidente sin dall’inizio. Significativa è la presa di posizione del leader democratico statunitense, senatore ed ebreo Bernie Sanders in risposta a Benjamin Netanyahu che il 24 aprile, riferendosi alle proteste nei campus statunitensi pro Palestina aveva detto che “Tutto questo mi ricorda le università tedesche negli anni trenta” evocando “un’ondata di antisemitismo”. Sanders, come riportato da Giovanni De Mauro su Internazionale, ha detto: “No, signor Netanyahu, non è antisemita o pro-Hamas sottolineare che in poco più di sei mesi il suo governo estremista ha ucciso 34mila palestinesi e ne ha feriti 77mila, il 70 per cento dei quali donne e bambini. Non è antisemita sottolineare che i vostri bombardamenti hanno distrutto 221mila abitazioni a Gaza, lasciando senza casa un milione di persone, quasi la metà della popolazione. Non è antisemita notare che il suo governo ha cancellato le infrastrutture civili di Gaza, comprese elettricità, acqua e fognature. Non è antisemita rendersi conto che il suo governo ha distrutto il sistema sanitario di Gaza, rendendo inutilizzabili 26 ospedali e uccidendo 400 operatori sanitari. Non è antisemita condannare la distruzione di tutte le dodici università di Gaza e di 56 scuole, con altre centinaia danneggiate e 625mila studenti senza istruzione. Non è antisemita essere d’accordo con le organizzazioni umanitarie nell’affermare che il suo governo, in violazione della legge americana, ha irragionevolmente bloccato gli aiuti umanitari destinati a Gaza, creando le condizioni in cui centinaia di migliaia di bambini sono malnutriti e rischiano la carestia. Signor Netanyahu, l’antisemitismo è una forma vile e disgustosa d’intolleranza che ha causato danni indicibili a molti milioni di persone. Ma, per favore, non insulti l’intelligenza del popolo americano cercando di distrarci dalle politiche di guerra immorali e illegali del suo governo estremista e razzista. Non usi l’antisemitismo per sviare l’attenzione dalle accuse che sta affrontando nei tribunali israeliani. Non è antisemita ritenerla responsabile delle sue azioni”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.