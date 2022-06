San Mauro Forte: Possiamo? Dovete…..

A San Mauro Forte, pochi giorni dopo il voto amministrativo che ha visto prevalere tra i votanti un ricambio alla guida dell’amministrazione cittadina, con la elezione del Sindaco Nicola Giuseppe Savino e di una maggioranza di sette consiglieri di centro sinistra, cominciano a maturare -tra questi- consapevolezza e riflessioni sul da farsi per mantenere fede all’impegno di assicurare un futuro migliore a questa comunità che ha dimostrato di crederci.

In questa direzione ci sembra voglia andare il documento diffuso poco fa dal gruppo “Possiamo” che (nato -pochi mesi or sono- dalla volontà di giovani residenti e fuori sede di impegnarsi politicamente per il loro paese) ha costituito oggettivamente la novità politica di questa competizione elettorale. Una novità che, a giudicare dalle preferenze ricevute dai due candidati (Marco Diluca e Fabio Ambrico – 1° e 3° degli eletti- complessivamente il 35,82% delle 416 scelte espresse), è stata molto apprezzata, cosa che carica i suoi aderenti di una enorme responsabilità sia sul piano del lavoro amministrativo (contribuendo efficacemente ad un lavoro di squadra con gli altri partner) che su quello della crescita dell’humus politico-culturale nella comunità (come entità politica).

Un lavoro enorme per cui serviranno tanta modestia e determinazione, per cominciare a costruire accanto alle parole i fatti concreti…..perchè quello del 12 giugno “Ce n’est qu’un début, continuons le combat“….come si declamava una volta. E per ottenere risultati occorrerà stringersi “a coorte” con il Sindaco e i consiglieri.

Ma ecco a seguire quella che viene presentate come “una sorta di dichiarazione d’intenti, o se preferite una lettera aperta a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro paese”.

“Un anno fa, quando il progetto politico “Possiamo” prendeva forma, –si legge nel documento– abbiamo sentito fin da subito il peso della responsabilità di quello che ci avviavamo a costruire. Consci del fatto che il nostro è un paese lacerato da lotte intestine, depauperato nelle viscere da un disagio sociale imperante, immobile e incapace di reagire dinanzi all’emorragia senza fine dei tanti giovani che con le lacrime agli occhi e le valigie in mano sono costretti a lasciare la propria terra.

Un paese tristemente assuefatto alla follia sviluppista e dilagante di chi negli anni ha anteposto gli interessi personali a quelli collettivi contribuendo progressivamente allo sfaldamento anomico di quei valori morali e sociali che rendono una comunità degna di essere chiamata tale.

Oggi, dopo il successo nella tornata elettorale della lista “San Mauro Forte è FUTURO” che, di fatto, legittima politicamente e riconosce al nostro gruppo un ruolo chiave nella contesa, abbiamo l’esigenza di programmare e la responsabilità di ricostruire, e per farlo avremo bisogno di circondarci delle migliori menti e delle migliori personalità di cui questo paese dispone.

Ognuno di noi, anche se lontano, deve poter dare il proprio contributo alla discussione se vogliamo dare a questo paese un’ancora di salvezza.

Siamo disposti e disponibili, così come abbiamo fatto in questi mesi, ad allargare la nostra base e il nostro consenso, aprendoci e confrontandoci con chiunque senta di avere qualcosa da dire su tematiche per noi imprescindibili come etica pubblica, tutela vigorosa dell’ambiente, dignità del lavoro, politiche giovanili efficaci, giustizia economica e sociale, attenzionando e tutelando i bisogni della gente più debole, difendendo chi, pur di darci la sua fiducia, ha sfidato un sistema di potere consolidato.

Nessuno si salva da solo, e questo deve essere chiaro a tutti fin da subito. Le bacchette magiche, da utilizzare alla bisogna, hanno smesso da tempo di funzionare. O capiamo seriamente che intorno alla nuova compagine amministrativa c’è bisogno di uno scatto collettivo della società civile in tutte le sue declinazioni, o altrimenti non si va da nessuna parte. Occorre lavorare in maniera collaterale e sinergica rispetto alla nuova amministrazione ponendosi esattamente in mezzo tra le esigenze di ogni cittadino e il potere decisionale di chi amministra.

Il 13 giugno, va da sé, dev’essere un trampolino di lancio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, il viatico che deve darci la possibilità di cambiare volto e status a questo paese.

Lo abbiamo ripetuto come un mantra più volte in questi mesi: C’È UNA SAN MAURO MIGLIORE.

E oggi con il coraggio, l’impegno e la costanza delle idee, ci avviamo a costruire insieme una fase nuova, ricordando a chi in queste ore, in maniera vile e impudente, continua ad alzare pericolosamente il tiro, soffiando sul fuoco della polemica, CHE QUESTO PAESE LA SUA SCELTA L’HA FATTA!

Al Sindaco Nicola Savino, alla sua futura Giunta e a tutta la sua squadra rivolgiamo infine pubblicamente l’augurio per questa difficile e al contempo stimolante sfida, speranzosi che questo possa essere solo l’inizio di traguardi ancora più grandi, sicuri che la nostra collaborazione sarà proficua nel segno del rispetto e della lealtà.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni: Insieme DOBBIAMO.”

Gruppo Possiamo