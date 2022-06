San Mauro Forte: intervista al candidato sindaco Nicola Giuseppe Savino

E’ l’ultima settimana di campagna elettorale nei comuni in cui, domenica prossima 12 giugno, gli elettori sono chiamati a scegliere il primo cittadino e i consiglieri che li dovranno amministrare nei prossimi cinque anni. Sono ventidue in Basilicata le comunità interessate, cinque nella provincia di Matera, tra esse San Mauro Forte.

Nel paese del “Campanaccio” due sono i candidati in corsa per indossare la fascia tricolore ed una lista a sostegno di ognuno con i candidati al ruolo di consigliere comunale, come riportato in dettaglio in un precedente articolo (https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-angelo-tricarico-e-nicola-g-savino-a-contendersi-la-fascia-tricolore/).

A Nicola Giuseppe Savino – candidato sindaco della lista “San Mauro Forte è futuro” (come pure al suo competitor in altro articolo pubblicato in contemporanea : https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-intervista-al-candidato-sindaco-angelo-tricarico/) abbiamo posto le seguenti domande:

1. Mancano pochi giorni alla data del voto, come procede la campagna elettorale, cosa chiedono gli elettori?

Risposta: “La campagna elettorale procede molto bene. Si percepisce chiaramente una volontà di cambiamento nell’elettorato. E le prossime comunali rappresentano un importante opportunità.”

2. Perché un sammaurese dovrebbe scegliere un cambiamento alla guida del Comune con Nicola Giuseppe Savino come sindaco?

Risposta: “Perché un ventennio rappresenta storicamente un ciclo politico. Questo vale a tutti i livelli istituzionali, sia nazionali che locali.”

3. In questi giorni state spiegando in dettaglio agli elettori tutti i punti del programma che proponete. Può qui elencare i tre ritenuti prioritari e maggiormente significativi?

Risposta: “La campagna elettorale che abbiamo inteso attuare è caratterizzata dall’esigenza di mettersi in ascolto della comunità. Non a caso sono stati organizzati e condotti incontri tematici nei quartieri del centro abitato su tematiche specifiche come le politiche giovanili e quelle della popolazione anziana, le questioni dell’assistenza sanitaria. Solo per citarne alcune.

È nostra intenzione, infatti, fare del programma elettorale uno strumento condiviso con la comunità.

Fino ad oggi, le politiche adottate dalle precedenti amministrazioni di centrodestra si sono caratterizzate per lo scarso respiro e per il condizionamento esercitato da alcuni interessi di parte. Questo paradigma deve essere rovesciato.

Nello specifico, i principali obiettivi sono in sintesi:

 Acquisire un ruolo attivo nel processo di sviluppo dell’Unione dei Comuni “Montagna Materana-Medio Basento”, proponendo l’allargamento e la realizzazione della stessa al fine di una corretta pianificazione dei fondi rivenienti dal nuovo ciclo di programmazione economica 2021/2027;

 operare attivamente nella valorizzazione e recupero del patrimonio storico-culturale, economico, naturalistico del territorio comunale secondo i principi di sostenibilità;

 favorire la creazione di nuove fonti di reddito e opportunità occupazionali attraverso piccoli progetti che puntino sulle specificità del nostro Comune.

4. Se avesse davanti un elettore intenzionato a votare il candidato sindaco e la lista concorrente, cosa gli direbbe per convincerlo a cambiare idea?

Risposta: “Che le ricette proposte dai nostri competitori sono, praticamente, le stesse da un ventennio. E il risultato sotto gli occhi di tutti.”

5. L’emigrazione, che continua lenta e inesorabile, è l’ostacolo maggiore per qualsiasi ipotesi di futuro per piccole comunità come questa. Ha qualche idea da mettere in campo per arginare il fenomeno?

Risposta: “Innanzitutto partiamo dalla constatazione che i dati Istat degli ultimi anni ci consegnano sistematicamente la 31° posizione per tasso di crescita tra i comuni della provincia di Matera.

Inoltre al 2020 (ultimi dati istat disponibili) ci posizioniamo alle code delle classifiche per indice di reddito e consumo:

Classifiche Comune di San Mauro Forte

Qualcosa questo dovrà pur significare!

Purtroppo, i problemi dei piccoli comuni e delle aree interne vengono amplificati quando chi amministra non è consapevole dell’andamento oggettivo degli indicatori socio-economici.

È nostra intenzione cercare di elevare la capacità di reddito delle fasce più deboli della popolazione e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.

Per quanto concerne il contrasto allo spopolamento intendiamo, da un lato, dare impulso ad azioni mirate a sostenere, anche economicamente, le giovani famiglie che intendono risiedere nella nostra comunità (il Comune di San Mauro Forte è destinatario di un fondo specifico di 214.000 euro circa ad oggi inutilizzato); dall’altro, invece, a sostenere iniziative finalizzate non tanto ad impedire che le persone non vadano più via, quanto a favorire una rigenerazione continua, come nel principio Keynesiano di circolazione della moneta. Più le persone circolano più generano valore per il territorio, andando incontro alle necessità ed alle esigenze non solo dei cittadini stanziali ma anche dei cittadini temporanei.”

Nella foto che segue, i candidati della lista “San Mauro Forte è futuro“, insieme al candidato sindaco, sul palco del comizio iniziale della campagna elettorale:

Per gli elettori che volessero approfondire nel dettaglio le proposte che Nicola Giuseppe Savino e i candidati consiglieri comunali della lista “San Mauro Forte è futuro” avanzano ai cittadini a sostegno della richiesta di un voto di cambiamento alla guida dell’amministrazione cittadina, ecco il link del programma elettorale integrale: SMF 2022 – Programma elettorale – San Mauro Forte è futuro – Nicola Giuseppe Savino