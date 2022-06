San Mauro Forte: intervista al candidato sindaco Angelo Tricarico

E’ l’ultima settimana di campagna elettorale nei comuni in cui, domenica prossima 12 giugno, gli elettori sono chiamati a scegliere il primo cittadino e i consiglieri che li dovranno amministrare nei prossimi cinque anni. Sono ventidue in Basilicata le comunità interessate, cinque nella provincia di Matera, tra esse San Mauro Forte.

Nel paese del “Campanaccio” due sono i candidati in corsa per indossare la fascia tricolore ed una lista a sostegno di ognuno con i candidati al ruolo di consigliere comunale, come riportato in dettaglio in un precedente articolo (https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-angelo-tricarico-e-nicola-g-savino-a-contendersi-la-fascia-tricolore/).

Ad Angelo Tricarico – candidato sindaco della lista “Uniti per San Mauro” (come pure al suo competitor in altro articolo pubblicato in contemporanea: https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-intervista-al-candidato-sindaco-nicola-giuseppe-savino/) abbiamo posto le seguenti domande:

1. Mancano pochi giorni alla data del voto, come procede la campagna elettorale, cosa chiedono gli elettori?

Risposta: “Gli elettori chiedono sicuramente una particolare attenzione, una vicinanza quotidiana, per me fondamentale in una piccola comunità.

Credo fortemente nel contatto con le persone, nell’aiuto reciproco, seguo da sempre questa linea politica.

La campagna elettorale procede in maniera corretta, lineare ed onesta. Cerchiamo sempre di ascoltare i cittadini, senza promesse, puntiamo a sogni condivisi. Stiamo svolgendo una campagna elettorale fatta di realtà e concretezza. Evitiamo colpi bassi, sono affiancato da una squadra affidabile e coesa. I cittadini di San Mauro mi conoscono perfettamente, la mia candidatura non nasce dal nulla, sono una persona con esperienza politica alle spalle e allo stesso tempo giovane. Sono convinto che amministrare in modo giusto significhi garantire equità ad ogni cittadino, renderlo protagonista delle scelte. I cittadini sono il centro del mio impegno, il valore incommensurabile del mio “restare qui” al loro fianco, sempre.”

2. Perché un sammaurese dovrebbe scegliere la continuità amministrativa con Angelo Tricarico assessore uscente ed ora come sindaco?

Risposta: “In realtà non la vedo una vera e propria continuità, in quanto “assessore e sindaco” sono due figure completamente diverse con compiti e responsabilità differenti, anche se in stretta collaborazione.

Non la chiamerei continuità, ma un nuovo inizio con idee e progetti innovativi, sulla base dell’ultimo lavoro di programmazione effettuato dall’uscente amministrazione. Sarei chiamato in questo caso ad assumere un nuovo ruolo, un nuovo compito con più responsabilità e attenzione verso la politica e i cittadini. Proprio perché crediamo nell’innovazione e nel cambiamento, la figura uscente del sindaco doveva essere necessariamente sostituita da una personalità giovane, con idee fresche e al contempo mature e capaci di intraprendere le nuove sfide che attendono la nostra comunità.

Ci terrei a precisare che non si tratta di una vera e propria continuità in quanto la nostra idea è quella di uno sguardo verso l’innovazione utilizzando l’ottimo lavoro di programmazione effettuato negli ultimi anni nonostante i limiti imposti dal COVID.

L’idea di continuità può essere considerata solamente a livello programmatico per valorizzare e sfruttare il lavoro compiuto in questi ultimi anni dall’amministrazione uscente, ma al contempo è stata pensata un’innovazione di idee e di persone.

Questa lista al di là del cambiamento punta all’innovazione. Le idee innovative possono partire solamente da menti fresche e giovani.”

3. In questi giorni state spiegando in dettaglio agli elettori tutti i punti del programma che proponete. Può qui elencare i tre ritenuti prioritari e maggiormente significativi?

Risposta: “Il nostro programma può essere suddiviso in tre macro aree:

1. POLITICHE SOCIALI E SANITA’

Reale attenzione sarà prestata da me in particolare e dall’amministrazione verso le problematiche dei cittadini giovani e anziani sia su questioni sociali che sanitarie.

In prima persona ho vissuto un’esperienza in famiglia di malattia e problemi di salute e so benissimo cosa vuol dire affrontare situazioni del genere. Per tanti anni ho frequentato ospedali quotidianamente, specialisti, medici e ho conosciuto bene questo ambiente, per questo è una questione che tengo fortemente a cuore e che cercherò a tutti i costi di migliorare. Ho vissuto sulla mia pelle le problematiche di organizzazione sanitaria per cui costi quel che costi sarà mia intenzione migliorare la nostra sanità e assistenza medica.

Per questo mi impegnerò a:

a) mantenere e implementare le prestazioni erogate dal distretto sanitario;

b) mantenere il servizio di guardia medica e 118;

c) taxi sociale;

d) infermiere di comunità

Particolare attenzione sarà volta verso gli anziani. La struttura RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) è un progetto concreto già avviato e sicuramente sarà portato a termine da questa compagine.

Io sono sicuro che finalmente riusciremo a garantire ai nostri anziani un presente ed un futuro migliore nel paese dove non solo sono vissuti, ma dove hanno speso tutti gli anni e risorse della loro vita.

2. AGRICOLTURA

L’agricoltura è sicuramente il settore trainante dell’economia sanmaurese.

Questo sarà motivo d’impegno e attenzione verso tutto il comparto. Il nostro paese funge da esempio e stimolo per molti paesi limitrofi e non solo grazie alle tante e variegate culture e produzioni innovative che i nostri giovani con spirito di sacrificio hanno saputo intraprendere negli ultimi anni. A San Mauro, infatti, sono presenti oltre a prodotti tradizionali come olio, cereali, formaggi e carni, prodotti di nicchia quali melograno, miele, tartufo, funghi, pistacchio e zafferano. Per questo oltre a sostenere l’aspetto primario di queste attività è nostro intento promuovere tutto l’aspetto riguardante la promozione e il marketing attraverso:

• istituzione marchio DE.CO (denominazione comunale);

• istituzione consorzio Food Sanmaurese per poter promuovere questi prodotti attraverso fiere, eventi e gemellaggi connessi a manifestazioni già affermate a livello nazionale, regionale e locale come il Campanaccio, feste dell’agricoltura e della transumanza;

3. TURISMO

Il turismo rappresenta un ulteriore settore che può essere volano di economia e sviluppo di San Mauro Forte. I nostri palazzi storici, le chiese, i musei, le grotte, oltre che il territorio e la stessa agricoltura citata precedentemente rappresentano un patrimonio su cui puntare il nostro polo turistico. Sul nostro territorio sarà affrontata la problematica relativa alla ricettività e altri servizi essenziali attraverso la promozione e politiche volte ad incentivare imprese agrituristiche, alberghi diffusi e altre strutture ricettive. In particolare è necessario volgere uno sguardo alla piena efficienza della SP4 (cavonica) ruolo chiave per il rafforzamento del nostro territorio.”

4. Se avesse davanti un elettore intenzionato a votare il candidato sindaco e la lista concorrente, cosa gli direbbe per convincerlo a cambiare idea?

Risposta: “Premetto che secondo il mio modesto parere gli elettori non sono tutti uguali per cui vi sono differenti esigenze ed idee provenienti da età anagrafiche, stato di salute e altre caratteristiche sociali. Per questo è necessario interpretare e rispondere a tutte le esigenze e richieste possibili.

Vorrei rivolgermi ai giovani ponendo una domanda più che una risposta: tu, caro giovane, ti sentiresti più rappresentato, capito e difeso da una persona giovane come te, con idee, proposte, voglia di vivere ed anche tante ed eventuali paure da affrontare e vincere insieme? O essere rappresentato da una figura ormai anagraficamente e fisicamente distante dalla nostra realtà e dalle nostre esigenze? Ho parlato con tanti giovani e la maggior parte di loro soprattutto al di sotto dei 30 anni ha conosciuto il nostro competitore solamente il giorno in cui è stato presentato come candidato sindaco.

Agli anziani, invece, chiederei la loro fiducia, partendo dal presupposto che la mia presenza rappresenta una novità dirompente che si distacca dalle logiche politiche del passato e guarda il futuro con occhi attenti alle loro esigenze. Ogni anziano trova se stesso nei propri nipoti e figli vedendo in loro non solo il futuro, ma anche il passato dal quale proveniamo e che grazie agli anziani e ai loro sacrifici è stato reso possibile. Vorrei essere il nipote di ogni cittadino anziano e trattare con premura e fiducia ogni nonno che ha bisogno.”

5. L’emigrazione, che continua lenta e inesorabile, è l’ostacolo maggiore per qualsiasi ipotesi di futuro per piccole comunità come questa. Ha qualche idea da mettere in campo per arginare il fenomeno?

Risposta: “Per quanto riguarda l’emigrazione c’è da premettere che purtroppo questo è un annoso problema che ha colpito in maniera forte il sud Italia ed in particolare tutte le aree interne della nostra Penisola. Vi sono state emigrazioni dei nostri nonni e successivamente è toccato ai nipoti. La nostra sfida è quella di immaginare un futuro dove si possano creare i presupposti per stimolare la creazione di nuove attività economiche e puntare fortemente su un settore in cui credo molto e che possa dare importanti sbocchi lavorativi: energie rinnovabili. Ci sono stati tanti problemi, soprattutto nel passato, che hanno avviato il flusso migratorio che via via è diventato preoccupante fino ai giorni nostri.

Per garantire una presenza sul nostro territorio sarebbe utile prima di tutto puntare alla qualità della vita, con particolare attenzione alla sanità, servizi, cultura e benessere. Le idee da mettere in campo per arginare il fenomeno sono diverse:

a) puntare al miglioramento della qualità della vita: potenziamento dei servizi, della viabilità (cause principale dell’emigrazione dovuta all’isolamento), politiche sociali e sanitarie;

b) partecipazione dei cittadini alle attività dell’amministrazione, in particolare istituire sportelli di ascolto per problematiche sociali e per informazioni e consulenze a favore di iniziative imprenditoriali, attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico;

c) occupazione (RSA, CER, turismo). Queste idee progettuali garantirebbero nell’immediato futuro sicuramente un aumento della richiesta occupazionale.”

Nella foto che segue, i candidati della lista “Uniti per San Mauro“, insieme al candidato sindaco, dinanzi al Municipio il giorno della presentazione delle liste:

Per gli elettori che volessero approfondire nel dettaglio le proposte che Angelo Tricarico e i candidati consiglieri comunali della lista “Uniti per San Mauro” avanzano ai cittadini a sostegno della richiesta di un rinnovo della fiducia alla guida dell’amministrazione cittadina, ecco il link del programma elettorale integrale: SMF 2022 – Programma elettorale – Uniti per San mauro-Angelo Tricarico