San Mauro Forte ha scelto il cambiamento con Nicola Giuseppe Savino Sindaco

“Quando soffia il vento del cambiamento alcuni alzano muri, altri, invece, costruiscono mulini a vento” è il proverbio cinese che un giovane candidato della lista “San Mauro è futuro” aveva adottato in questa campagna elettorale amministrativa. E gli elettori sammauresi -sebbene con un distacco di un pugno di voti (24)- hanno scelto chi dovrà amministrarli nei prossimi cinque anni proprio nel segno del cambiamento.

Sarà dunque Nicola Giuseppe Savino (51,37% e 449 voti) ad indossare la fascia tricolore di primo cittadino, supportato da una maggioranza composta da sette consiglieri eletti tra i candidati della lista espressione di una coalizione di centro sinistra “San Mauro è futuro“ (Partito Democratico, Sinistra Italiana, associazione Possiamo e dal M5S), con cui è riuscito ad ottenere la fiducia dell’elettorato per conseguire un cambio di guardia alla guida dell’amministrazione comunale.

Ad Angelo Tricarico (48,63% e 425 voti) toccherà, invece, il ruolo -altresì importante in democrazia- di opposizione, insieme ai consiglieri eletti tra i candidati della lista civica denominata “Uniti per San Mauro“. A nulla è servito avere comunque in lista il sindaco uscente Francesco Diluca che, l’11 giugno 2017, fu rieletto per la terza volta con il 56,92% e 539 voti.

Alle urne questa volta si è recato il 51,6% degli aventi diritto, qualcosa in meno rispetto alle precedenti amministrative del 2017 (52,27%), esattamente 914 elettori su 1.790 iscritti nelle liste elettorali.

Appena disponibili (https://giornalemio.it/politica/elezioni-san-mauro-forte-le-preferenze-il-nuovo-consiglio-comunale/) pubblicheremo in dettaglio preferenze ed eletti, nel mentre si è scatenata la gioia liberatoria dei vincitori della competizione con un festoso corteo che ha attraversato le vie principali del paese ed è giunto sino al municipio.